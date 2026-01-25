Росіяни поцілили по багатоповерхівці в Харкові: поранено жінку
Сьогодні, 25 січня, російські військові скерували ворожі безпілотники по Харкову, унаслідок чого поранено жінку.
Про це повідомили в Поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що через влучання в Київському районі постраждала місцева жителька 79 років. Жінку з пораненнями доставили до лікарні.
Також пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
Було три удари
За даними ДСНС, сьогодні вдень ворог завдав трьох ударів БпЛА по місту Харкову.
- Одне з влучань сталося у дах приватного житлового будинку Немишлянського району.
- Ще одне - у стіну 10 поверху житлової 12-поверхівки у Київському районі.
Рятувальники обстежили пошкоджені оселі. Пожеж не було.
На місці події також працювали психологи та сапери ДСНС.
Наслідки атак
