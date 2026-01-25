УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7862 відвідувача онлайн
Новини Фото
2 243 1

Росіяни поцілили по багатоповерхівці в Харкові: поранено жінку

Сьогодні, 25 січня, російські військові скерували ворожі безпілотники по Харкову, унаслідок чого поранено жінку.

Про це повідомили в Поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Зазначається, що через влучання в Київському районі постраждала місцева жителька 79 років. Жінку з пораненнями доставили до лікарні.

Також пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Було три удари

За даними ДСНС, сьогодні вдень ворог завдав трьох ударів БпЛА по місту Харкову.

  • Одне з влучань сталося у дах приватного житлового будинку Немишлянського району.
  • Ще одне - у стіну 10 поверху житлової 12-поверхівки у Київському районі.

Рятувальники обстежили пошкоджені оселі. Пожеж не було.

На місці події також працювали психологи та сапери ДСНС.

Наслідки атак

Обстріли Харкова
Автор: 

обстріл (33717) Харків (6053) Харківська область (2635)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 