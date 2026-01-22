"Укрзализныця" из-за последствий обстрелов РФ изменила графики движения с 22 января

В ночь на 22 января "Укрзализныця" ввела обновленный график движения поездов, который охватывает 118 рейсов дальнего следования и более сотни региональных и пригородных маршрутов. Изменения должны уменьшить задержки, вызванные обстрелами, объездными маршрутами и движением в обесточенных регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Сегодня ночью вступает в силу обновленный график движения Укрзализныци. 118 поездов дальнего следования и еще более сотни региональных и пригородных уже в эти сутки будут отправляться по измененному расписанию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, разработанный в рекордные сроки, этот график призван решить проблему массовых задержек, вызванную обстрелами, объездными маршрутами и движением под резервными тепловозами в обесточенных регионах. Поэтому изменили как некоторые маршруты, так и продолжительность рейсов. Другими словами, безопасность и своевременность - фундамент этого графика.

В билетах, приобретенных после 8 января, уже учтено новое время отправления и прибытия. Пассажиров, которые покупали билеты на ресурсах или в кассах иностранных перевозчиков, просим быть внимательными и сверить время на официальных каналах Укрзализныци.





Где узнать обновленный график

Обновленный график движения вашего поезда можно узнать в приложении и на сайте Укрзализныци, а также на информационных табло на вокзалах.