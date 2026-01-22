"Укрзалізниця" через наслідки обстрілів РФ змінила графіки руху з 22 січня

У ніч проти 22 січня "Укрзалізниця" запровадила оновлений графік руху поїздів, який охоплює 118 рейсів далекого сполучення та понад сотню регіональних і приміських маршрутів. Зміни мають зменшити затримки, спричинені обстрілами, об’їздами та рухом у знеструмлених регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

Змінено рух 118 поїздів та понад 100 електричок

"Сьогодні вночі набирає силу оновлений графік руху Укрзалізниці. 118 поїздів далекого сполучення та ще понад сотня регіональних та приміських вже цієї доби вирушатимуть за зміненим розкладом", - ідеться в повідомленні.

Маршрути й час руху змінені через обстріли та знеструмлення

Як зазначається, розроблений у рекордні строки, цей графік покликаний вирішити проблему масових затримок, спричинену обстрілами, об'їздами та рухом під резервними тепловозами у знеструмлених регіонах. Тому змінили як деякі маршрути, так і тривалість рейсів. Іншими словами, безпека та вчасність - фундамент цього графіка.

У квитках, придбаних після 8 січня, вже врахований новий час відправлення та прибуття. Пасажирів, які купували квитки на ресурсах або в касах іноземних перевізників, просимо бути уважними і звірити час на офіційних каналах Укрзалізниці.





Де дізнатися оновлений графік

Оновлений графік руху вашого поїзда можна дізнатися в застосунку та на сайті Укрзалізниці, а також на інформаційних табло на вокзалах.