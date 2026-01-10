Перебої з електропостачанням спричинили затримки приміських і регіональних поїздів, - "Укрзалізниця"

На кількох залізничних напрямках зафіксовано проблеми з електропостачанням контактної мережі, що призвело до затримок руху поїздів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрзалізниця".

Зокрема, регіональний поїзд №856 Житомир - Конотоп був вимушено зупинений на ділянці "Заворичі - Бобровиця" та вже продовжив рух із затримкою 35 хвилин.

Поїзд №892/891 "Фастів - Славутич" після зупинки наразі прямує із запізненням на 46 хвилин. Також із затримками вирушили поїзди:

№6917 Ніжин – Київ (+48 хвилин),

№6454 Ніжин – Конотоп (+37 хвилин).

Поїзд №6908 "Київ-Пасажирський - Ніжин" прямує від станції Володькова Дівиця із запізненням 40 хвилин, а поїзд №6910 "Київ - Ніжин" курсує від станції Заворичі із затримкою 42 хвилини.

Також із затримкою 1 година 7 хвилин прямує від станції "Спартак" поїзд №6607 "Київ-Пасажирський - Коростень". А також поїзд №6616 "Тетерів - Київ" відправився з початкової на 1 годину 7 хвилин пізніше від графіка через відсутність напруги.

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В "Укрзалізниці" зазначають, що фахівці працюють над відновленням стабільного електропостачання та просять пасажирів враховувати можливі зміни в графіках руху.

Зміна руху через негоду

У компанії підкреслили, що поступово зменшується час затримки низки поїздів, спричиненої аномальними погодними умовами.

Оборотні рейси відправлятимуться з їхнього початкового пункту з орієнтовними відхиленнями від графіку — вони менші, за ті, що були попередньої доби:

№ 219 Дніпро–Київ +3 години

№ 109/110 Івано-Франківськ–Херсон +2 години

№ 144 Рахів–Суми +1 година

№ 47/48 Чоп–Барвінкове +1 година

№ 706 Пшемисль–Київ +1 година

№ 59/60 Чоп–Київ +1:30

№ 58/57 Ясіня–Київ +1 година

№ 6/5 Ясіня–Запоріжжя +1:30

№ 129/130-131/132 Ужгород–Полтава, Кременчук +1 година

№ 33/34 Івано-Франківськ – Кривий Ріг +1:30

№ 107/108 Солотвино–Київ +1 година

№ 177/178 Івано-Франківськ–Київ +2 години

№ 771 Київ–Хмельницький +1:30

№ 88/87 Запоріжжя–Ковель +1 година

Час запізнень орієнтовний та може змінюватися. Просимо пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах та слідкувати за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці.

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