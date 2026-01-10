Перебої з електропостачанням спричинили затримки приміських і регіональних поїздів, - "Укрзалізниця"
На кількох залізничних напрямках зафіксовано проблеми з електропостачанням контактної мережі, що призвело до затримок руху поїздів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрзалізниця".
Зокрема, регіональний поїзд №856 Житомир - Конотоп був вимушено зупинений на ділянці "Заворичі - Бобровиця" та вже продовжив рух із затримкою 35 хвилин.
Поїзд №892/891 "Фастів - Славутич" після зупинки наразі прямує із запізненням на 46 хвилин. Також із затримками вирушили поїзди:
- №6917 Ніжин – Київ (+48 хвилин),
- №6454 Ніжин – Конотоп (+37 хвилин).
Поїзд №6908 "Київ-Пасажирський - Ніжин" прямує від станції Володькова Дівиця із запізненням 40 хвилин, а поїзд №6910 "Київ - Ніжин" курсує від станції Заворичі із затримкою 42 хвилини.
Також із затримкою 1 година 7 хвилин прямує від станції "Спартак" поїзд №6607 "Київ-Пасажирський - Коростень". А також поїзд №6616 "Тетерів - Київ" відправився з початкової на 1 годину 7 хвилин пізніше від графіка через відсутність напруги.
В "Укрзалізниці" зазначають, що фахівці працюють над відновленням стабільного електропостачання та просять пасажирів враховувати можливі зміни в графіках руху.
Зміна руху через негоду
У компанії підкреслили, що поступово зменшується час затримки низки поїздів, спричиненої аномальними погодними умовами.
Оборотні рейси відправлятимуться з їхнього початкового пункту з орієнтовними відхиленнями від графіку — вони менші, за ті, що були попередньої доби:
- № 219 Дніпро–Київ +3 години
- № 109/110 Івано-Франківськ–Херсон +2 години
- № 144 Рахів–Суми +1 година
- № 47/48 Чоп–Барвінкове +1 година
- № 706 Пшемисль–Київ +1 година
- № 59/60 Чоп–Київ +1:30
- № 58/57 Ясіня–Київ +1 година
- № 6/5 Ясіня–Запоріжжя +1:30
- № 129/130-131/132 Ужгород–Полтава, Кременчук +1 година
- № 33/34 Івано-Франківськ – Кривий Ріг +1:30
- № 107/108 Солотвино–Київ +1 година
- № 177/178 Івано-Франківськ–Київ +2 години
- № 771 Київ–Хмельницький +1:30
- № 88/87 Запоріжжя–Ковель +1 година
Час запізнень орієнтовний та може змінюватися. Просимо пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах та слідкувати за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці.
Будь ласка, зачекайте...
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