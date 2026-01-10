Перебои с электроснабжением вызвали задержки пригородных и региональных поездов, - "Укрзализныця"

На нескольких железнодорожных направлениях зафиксированы проблемы с электроснабжением контактной сети, что привело к задержкам движения поездов.

В частности, региональный поезд №856 Житомир - Конотоп был вынужденно остановлен на участке "Заворичи - Бобровица" и уже продолжил движение с задержкой 35 минут.

Поезд №892/891 "Фастов - Славутич" после остановки в настоящее время следует с опозданием на 46 минут. Также с задержками отправились поезда:

№6917 Нежин – Киев (+48 минут),

№6454 Нежин – Конотоп (+37 минут).

Поезд №6908 "Киев-Пассажирский - Нежин" следует от станции Володькова Дивица с опозданием 40 минут, а поезд №6910 "Киев - Нежин" курсирует от станции Заворичи с задержкой 42 минуты.

Также с задержкой 1 час 7 минут отправляется от станции "Спартак" поезд №6607 "Киев-Пассажирский - Коростень". А также поезд №6616 "Тетерев - Киев" отправился с начальной на 1 час 7 минут позже графика из-за отсутствия напряжения.

В "Укрзализныце" отмечают, что специалисты работают над восстановлением стабильного электроснабжения и просят пассажиров учитывать возможные изменения в графиках движения.

Изменение движения из-за непогоды

В компании подчеркнули, что постепенно сокращается время задержки ряда поездов, вызванное аномальными погодными условиями.

Обратные рейсы будут отправляться из их исходного пункта с ориентировочными отклонениями от графика — они меньше, чем были в предыдущие сутки:

№ 219 Днепр–Киев +3 часа

№ 109/110 Ивано-Франковск–Херсон +2 часа

№ 144 Рахов–Сумы +1 час

№ 47/48 Чоп–Барвинково +1 час

№ 706 Пшемысль–Киев +1 час

№ 59/60 Чоп–Киев +1:30

№ 58/57 Ясиня–Киев +1 час

№ 6/5 Ясиня–Запорожье +1:30

№ 129/130-131/132 Ужгород–Полтава, Кременчуг +1 час

№ 33/34 Ивано-Франковск – Кривой Рог +1:30

№ 107/108 Солотвино–Киев +1 час

№ 177/178 Ивано-Франковск–Киев +2 часа

№ 771 Киев–Хмельницкий +1:30

№ 88/87 Запорожье–Ковель +1 час

Время опозданий ориентировочное и может меняться. Просим пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за уведомлениями в приложении Укрзализныци.

