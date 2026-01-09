В результате обледенения контактной сети задерживаются 42 поезда, - "Укрзалізниця"
Несмотря на массированный вражеский обстрел и сложные погодные условия, железнодорожное сообщение в Украине не останавливается. Из-за обледенения контактной сети зафиксированы задержки 42 поездов дальнего и пригородного сообщения, над восстановлением графика оперативно работают специалисты "Укрзалізниці".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом АО "Укрзалізниця" сообщило в Facebook.
"В настоящее время имеются задержки, обусловленные обледенением контактной сети. В результате задержаны 42 поезда - 18 дальнего следования и 24 пригородных", - говорится в сообщении.
Наиболее ощутимо опаздывают следующие поезда:
- 79/80 Львов — Днепр (+6:42)
- 63/64 Перемышль — Харьков (+6:17)
- 111/112 Львов — Изюм (+6:17)
- 5/6 Ясиня — Запорожье (+6:07)
- 45/46 Харьков — Ужгород (+5:45)
- 61/62 Днепр — Ивано-Франковск (+5:45)
- 41/42 Днепр — Трускавец (+5:41)
Полный перечень поездов, прибытие которых задерживается, — на uz-vezemo.
Отправление поезда 766 Одесса - Киев состоится с задержкой ориентировочно +2:30 из-за задержки оборотного поезда из столицы.
"Прямо сейчас оперативники Укрзализныци разрабатывают решение для того, чтобы как можно больше оборотных поездов отправились по своему расписанию", - подчеркнули в Укрзализныци.
Довезем всех. Спасибо за терпение и понимание.
