В результате обледенения контактной сети задерживаются 42 поезда, - "Укрзалізниця"

Несмотря на массированный вражеский обстрел и сложные погодные условия, железнодорожное сообщение в Украине не останавливается. Из-за обледенения контактной сети зафиксированы задержки 42 поездов дальнего и пригородного сообщения, над восстановлением графика оперативно работают специалисты "Укрзалізниці".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом АО "Укрзалізниця" сообщило в Facebook.

"В настоящее время имеются задержки, обусловленные обледенением контактной сети. В результате задержаны 42 поезда - 18 дальнего следования и 24 пригородных", - говорится в сообщении.

Наиболее ощутимо опаздывают следующие поезда:

79/80 Львов — Днепр (+6:42)

63/64 Перемышль — Харьков (+6:17)

111/112 Львов — Изюм (+6:17)

5/6 Ясиня — Запорожье (+6:07)

45/46 Харьков — Ужгород (+5:45)

61/62 Днепр — Ивано-Франковск (+5:45)

41/42 Днепр — Трускавец (+5:41)

Полный перечень поездов, прибытие которых задерживается, — на uz-vezemo.

Отправление поезда 766 Одесса - Киев состоится с задержкой ориентировочно +2:30 из-за задержки оборотного поезда из столицы.

"Прямо сейчас оперативники Укрзализныци разрабатывают решение для того, чтобы как можно больше оборотных поездов отправились по своему расписанию", - подчеркнули в Укрзализныци.

Довезем всех. Спасибо за терпение и понимание.