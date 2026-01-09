РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11597 посетителей онлайн
Новости Задержка поездов
488 0

В результате обледенения контактной сети задерживаются 42 поезда, - "Укрзалізниця"

обледенение

Несмотря на массированный вражеский обстрел и сложные погодные условия, железнодорожное сообщение в Украине не останавливается. Из-за обледенения контактной сети зафиксированы задержки 42 поездов дальнего и пригородного сообщения, над восстановлением графика оперативно работают специалисты "Укрзалізниці".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом АО "Укрзалізниця" сообщило в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В настоящее время имеются задержки, обусловленные обледенением контактной сети. В результате задержаны 42 поезда - 18 дальнего следования и 24 пригородных", - говорится в сообщении.

Наиболее ощутимо опаздывают следующие поезда:

  • 79/80 Львов — Днепр (+6:42)
  • 63/64 Перемышль — Харьков (+6:17)
  • 111/112 Львов — Изюм (+6:17)
  • 5/6 Ясиня — Запорожье (+6:07)
  • 45/46 Харьков — Ужгород (+5:45)
  • 61/62 Днепр — Ивано-Франковск (+5:45)
  • 41/42 Днепр — Трускавец (+5:41)

Читайте также: Ряд поездов, в частности Будапешт — Киев, задержался в Киевской области из-за падения опоры ЛЭП

Полный перечень поездов, прибытие которых задерживается, — на uz-vezemo.

Отправление поезда 766 Одесса - Киев состоится с задержкой ориентировочно +2:30 из-за задержки оборотного поезда из столицы.

"Прямо сейчас оперативники Укрзализныци разрабатывают решение для того, чтобы как можно больше оборотных поездов отправились по своему расписанию", - подчеркнули в Укрзализныци.

Читайте: Школы и университеты могут перейти на дистанционное обучение до 19 января, - Свириденко

Довезем всех. Спасибо за терпение и понимание.

Автор: 

непогода (849) поезд (1070) Укрзализныця (2880)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 