Унаслідок обледеніння контактної мережі затримується 42 поїзди, - "Укрзалізниця"

Попри масований ворожий обстріл і складні погодні умови залізничне сполучення в Україні не зупиняється. Через обледеніння контактної мережі зафіксовано затримки 42 поїздів далекого та приміського сполучення, над відновленням графіка оперативно працюють фахівці Укрзалізниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це АТ "Укрзалізниця" повідомило у фейсбуці.

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"Наразі маємо затримки обумовлені обледенінням контактної мережі. Як результат: затримано 42 поїзди — 18 далекого сполучення та 24 приміських", - ідеться в повідомленні.

Найбільш відчутно запізнюються такі поїзди:

79/80 Львів — Дніпро (+6:42)

63/64 Перемишль — Харків (+6:17)

111/112 Львів — Ізюм (+6:17)

5/6 Ясіня — Запоріжжя (+6:07)

45/46 Харків — Ужгород (+5:45)

61/62 Дніпро — Івано-Франківськ (+5:45)

41/42 Дніпро — Трускавець (+5:41)

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Повний перелік поїздів, прибуття яких затримуються, – на uz-vezemo.

Відправлення поїзда 766 Одеса - Київ відбудеться із затримкою орієнтовно +2:30 через затримку обігового поїзда зі столиці.

"Прямо зараз оперативники Укрзалізниці розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів відправилися за своїм розкладом", - наголосили в Укрзалізниці.

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