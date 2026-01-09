Унаслідок обледеніння контактної мережі затримується 42 поїзди, - "Укрзалізниця"
Попри масований ворожий обстріл і складні погодні умови залізничне сполучення в Україні не зупиняється. Через обледеніння контактної мережі зафіксовано затримки 42 поїздів далекого та приміського сполучення, над відновленням графіка оперативно працюють фахівці Укрзалізниці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це АТ "Укрзалізниця" повідомило у фейсбуці.
"Наразі маємо затримки обумовлені обледенінням контактної мережі. Як результат: затримано 42 поїзди — 18 далекого сполучення та 24 приміських", - ідеться в повідомленні.
Найбільш відчутно запізнюються такі поїзди:
- 79/80 Львів — Дніпро (+6:42)
- 63/64 Перемишль — Харків (+6:17)
- 111/112 Львів — Ізюм (+6:17)
- 5/6 Ясіня — Запоріжжя (+6:07)
- 45/46 Харків — Ужгород (+5:45)
- 61/62 Дніпро — Івано-Франківськ (+5:45)
- 41/42 Дніпро — Трускавець (+5:41)
Повний перелік поїздів, прибуття яких затримуються, – на uz-vezemo.
Відправлення поїзда 766 Одеса - Київ відбудеться із затримкою орієнтовно +2:30 через затримку обігового поїзда зі столиці.
"Прямо зараз оперативники Укрзалізниці розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів відправилися за своїм розкладом", - наголосили в Укрзалізниці.
Довеземо всіх. Дякуємо за терпіння та розуміння.
Будь ласка, зачекайте...
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