Низка поїздів, зокрема Будапешт – Київ, затрималася на Київщині через падіння опори ЛЕП

Погіршення погодних умов призвело до ускладнення руху потягів по всій Україні. Через це низка рейсів станом на зараз курсує із затримками.

Про це повідомили в Укрзалізниці, інформує Цензор.НЕТ.

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Затримка потягів

Так, на Київщині внаслідок падіння опори зовнішньої лінії 110 кВ на контактну мережу одна з дільниць залізниці тимчасово залишилася знеструмленою.

Це призвело до затримок низки поїздів, зокрема рейсу №10/9 Будапешт — Київ, який зазнав найбільш відчутного ускладнення руху.

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В Укрзалізниці додали, що перешкоду вже усунули, напругу відновили, а поїзди поступово продовжують рух за маршрутами.

Для пасажирів рейсів, які прибуватимуть до Києва під час комендантської години, за сприяння Київської міської державної адміністрації організують автобусні трансфери містом.

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