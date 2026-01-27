Росія трьома дронами атакувала на Харківщині потяг "Барвінкове - Львів - Чоп": 5 загиблих, двоє – поранені

У Барвінківській громаді Харківської області пасажирський поїзд потрапив під ворожий удар безпілотника. Внаслідок атаки сталося загоряння вагона та електровозу.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

  • Пасажирський поїзд потрапив під ворожий удар у Барвінківській громаді.
  • Внаслідок російської атаки БпЛА сталося загоряння вагона й електровозу.

Усі екстрені служби вже працюють на місці.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що Росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп".

За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання - перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

Двох пасажирів поранено

На борту перебував 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених - їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ.

Пасажирів пересадять на автобуси

Для евакуйованих пасажирів організовуємо резервні автобуси, а також для тих, хто очікував на станціях на зворотний рейс.
Забезпечуємо координацію дій на місці та допомогу пасажирам. На місці працюють усі екстрені служби: медики, рятувальники. Команда Укрзалізниці.

"Удар по пасажирському потягу - це прямий акт російського терору проти цивільних. Жодної військової цілі", - наголосив Кулеба.

У прокуратурі Харківщини повідомили, що два влучання зафіксовано біля поїзда, ще одне — у вагон. Сталась пожежа.

Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Також чоловік та жінка звернулися за медичною допомогою.

Російська армія застосувала три ударні безпілотники, попередньо, типу "Герань-2".

"Станом на 22:00 відомо про чотирьох загиблих людей. Двох пасажирів – 29-річного чоловіка та 26-річну жінку доставили до лікарні", - повідомили пізно увечері в Поліції Харківщини.

"Станом на цей час виявлено фрагменти п’яти тіл. Ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертиз", - уточнили згодом в облпрокуратурі.

Росіяни атакували геранями потяг на Харківщині
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" через наслідки обстрілів РФ змінила графіки руху з 22 січня.

Зараз, литвин напише душещимлячий текст і вождь Зе-племені, його прогундосить...
це і буде, нашою патужною реакцією...
27.01.2026 17:40 Відповісти
ЗЕ по своїх бити не буде .
27.01.2026 17:50 Відповісти
А відповідь буде за це? Я вже не кажу про "на москву"..
27.01.2026 17:45 Відповісти
Зараз, литвин напише душещимлячий текст і вождь Зе-племені, його прогундосить...
це і буде, нашою патужною реакцією...
27.01.2026 17:40 Відповісти
Я гадаю час помацати потяги у москві, ті що в метро
27.01.2026 21:03 Відповісти
хто це зробить? може ти?
27.01.2026 21:31 Відповісти
А чому б не ти?
27.01.2026 22:07 Відповісти
спеціально для негострих: "А чому б не ти?" - бо я не пропоную безглузду *****, той хто пропонує повинен знати як це зробити, то хай і робить, якщо не знає то нехай не *******...
27.01.2026 23:30 Відповісти
Той, хто не знає пропонує це зробити тим, хто знає , але нічого, або майже нічого не робить. Знаменитий ВасяДвамагазина умудрився не зробити щось нехороше жодному з тих лаптєногих, хто причетний до терору проти українців, або віддає накази на це. А спецсужба зі всіма своїми можливостями ковтає соплі.
28.01.2026 13:28 Відповісти
А тіи хто сидять у молдовах, польщах, та інших німеччинах взгалі не мають морального права розкривати рота про будь-що стосовно України! ви свій вибір зробили!
28.01.2026 13:41 Відповісти
А ті, хто сидять в Україні (саме, сидять) мають право розкривати рота? Ви ж довели до такого стану Україну, і вас треба за це за яйця підвісити.
28.01.2026 13:56 Відповісти
Чмошник дірявий, я на початку березня 2022 року був вже на харківському напрямку, закрий рота **** кончена!
28.01.2026 14:02 Відповісти
Що ти там робив, брехло собаче?
28.01.2026 14:14 Відповісти
чорт кончений, не всі сцикуняри як ти! з початку березня 2022 по середину лютого 2024, тобто 2 роки! зараз все ще на реабілітації, три операції, в квітні четверта, гвинти, пластина в лівій руці, пластини в тазу, лівосторонній пневматоракс, зламані ребра, ІІІ группа... а ти ж мабудь з тих *****, що від слова "*****" непритомніють
28.01.2026 15:22 Відповісти
Не слабо тебе поколошматило. А з якої ти області?
28.01.2026 16:19 Відповісти
Дніпропетровська область
28.01.2026 17:06 Відповісти
Ось ти воював за українську землю, віддавав своє здоров'я, а цей же час цю ж саму землю за гроші продають зовсім не українцям. При такому підході Україна перетвориться в Сектор Газа, якщо народ не схаменеться.
28.01.2026 19:33 Відповісти
я воював не скільки за землю, а за свого сина, дружину, батьків, вони звісно могли поїхати ще на початку війни, але дружина категорично заперечила, хоча якщо б не дай Боже кацапня доповзла досить близько, я б її не питав, поїхала б до родичів у Данію аж бігом! І прошу не порівнювати Україну з Сектором Газа, у будь якому контексті, та мразота отримала саме те що мала отримати!
28.01.2026 19:41 Відповісти
Палестинці- не мразота. Їх змусили кого продати свою землю в Палестині, а кого вигнали силою, а потім загнали по суті в гетто- в Сектор Газа і тепер винищують фізично, займаючись геноцидом. Це ж саме чекає на Україну, якщо це негайно не зупинити. Українці воюють з лаптєногими Пуйла, а в цей час шакали в тилу без лишнього шуму, скуповують шаленими темпами їх землю, землю їхніх батьків і дідів.
28.01.2026 19:51 Відповісти
це повний ******* вибач, але як же в тебе насрано в голові, ти ніхера не знаєш про так званих "палестинців" від слова зовсім, написав купу лівацької дебільної маячні, яка не витримує жодної критики...
28.01.2026 20:24 Відповісти
буде настрій і час я вщент рознесу всю ту херню яку ти написав про так званих "палестинців", будеш дуже здивований, якщо можеш критично мислити...
28.01.2026 20:35 Відповісти
Дуже цікаво буде почитати твою думку з цього приводу.
28.01.2026 20:40 Відповісти
я обов'язково все розкладу по полицям, просто не зараз, трохи зайнятий іншою, більш цікавою для мене справою, з сином в World of Warcraft граємо, збираємо рейд, орків ординських *******
28.01.2026 20:47 Відповісти
Слуги народу
27.01.2026 22:46 Відповісти
пропонуєш ти, а зробити то "слуги народу", просте питання - чим ти від них відрізняєшся, в них теж завжди купа ідей щось зробити, але зробити повинен хтось! краще реально щось робити, або не пердіти ротом!
27.01.2026 23:33 Відповісти
А єрмак пересувається у Києві, виключно на машині «швидкої допомоги»….
27.01.2026 21:11 Відповісти
зе-покидьок це вирок українців, це наша прірва і смерть. нажаль 73 % так і не зрозуміли, що він веде баранів на убой
27.01.2026 21:45 Відповісти
З першою тезою згоден що він зі своїм оточенням і пристосуванцями ведуть народ на смерть а сам в цей час знаходиться в беспеці і не перестає не тільки красти то булоб пів біди а може і 10% біди а і шкодити країні як той більшовик що влаштовували голодомори а казали що то була засуха і на неї все списували а з другою тезою не зовсім тому що не важливо розуміють як ви висловились 73% баранів тобто народ що їх ведуть на убой чи ні головне що на убой тому що решта 27% виборців з вашої логіки розуміють звідси вивод що кого б ми не обрали навіть Ісуса Христа з такою вибудованою так званою владою а на самому ділі злочинцями системою нема ні якої гарантії що цього не повторилося. Тому як кажуть систему пора міняти не тільки виборчу вкючая суддів і прокурорів шеріфів депутатів раз на 2 роки як в США преза на 4 і таке інше і спосіб відкликати так звану владу.
28.01.2026 05:09 Відповісти
Опять 73.....Бараны,тупые, идиоты
Может Вы из тех 50 проц , которые не тупые, чтобы ходить на дурацкие выборы. На.рена годами одно и тоже повторять.
Почему в 2019г. в многомиллионной стране (в 1990г. было 52 миллиона) не нашлось достаточного количества умных, образованных, богатых патриотов украинцев которые провели бы в Президенты человека,для которого честь, достоинство, любовь к родине, процветание украинского государства и народа стояло бы на первом месте ?????
Ведь такие люди в Украине есть .
Почему они молча смотрели на предстоящий будущий кошмар ?
Им ведь было понятно , что кошмар обязательно настанет . Порошенко явно не проходил , его избирательная компания выглядела не очень хорошо. Плюс его обливали чёрным по всему интернету.
Где были истинные украинские патриоты ? Человек ,который не был мэром, губернатором, министром, военным, чиновником, депутатом, не стоял на Майдане (с сомнительным прошлым , в отношении Украины и России), налоги, офшорные дела - идёт, прыгает ,летит в Президенты ....
А 50 процентов не идут на выборы, другие в сериальной эйфории,одурманенные , а умные и богатые, опытные и патриотичные не идут в кандидаты - может деньги личные жалко было....
28.01.2026 05:16 Відповісти
Росфедерасты давно и упорно занимались подкупом украинских элит и промыванием мозгов пересічних громадян посредством TV-зомбоящиков. Думаю с начала 2000 ,вот в 2022 это и дало результат.Работали институты психологов по вопросу разжигания внутри украинского срача, внушалось идеи ********.
28.01.2026 11:16 Відповісти
Коментар кацапською, і схож на думки типового кацапа, який не знає що на виборах в 2019 році, в Україні було 14 кандидатів в президенти в першому турі. Але "нарід" хотів "поржать", або "хто завгодно, тільки не Порох". А тепер щось нікому не весело
28.01.2026 12:34 Відповісти
30.08 2019 року в Кишинів приїхав на гастролі Сергій Шнуров, який давав концерт. Що таке Шнуров-надіюсь , не треба пояснювати. Це коли вам за ваші ж немалі гроші вивалюють на голову відро лайна. І от на цей концерт, білети на який коштували пристойні гроші, з'їхалася величезна кількість бидла з усієї України, що було видно з українських номерів автомобілів, що паркувалися поблизу концертної арени. Приїжджали з Вінницької області, (знаю, бо я сам з ними розмовляв), а з Одеси приїхала велика кількість величезних туристичних автобусів. От я тоді подумав: скільки ж живе дегенератів в Україні. Вже йшла АТО і кожна копійка на підтримку бійців АТО мала б ціну. Або на будь яке культурне патріотичне міроприємство в Україні. Але ні-лайно тягне виключно до лайна.
Що ви хочете від бидла? Все, що твориться в Україні це і є наслідок. Миттєва карма.
28.01.2026 13:53 Відповісти
Вони,ці 73% упороті " оптимісти", кажуть ось після війни зі всіма розберемось, чекають коли остаточно ворота бойні зачиняться, в баран-провокатор отримає свою пайку маци та гарантії безпеки для свого кодла.
28.01.2026 11:25 Відповісти
А відповідь буде за це? Я вже не кажу про "на москву"..
27.01.2026 17:45 Відповісти
ЗЕ по своїх бити не буде .
27.01.2026 17:50 Відповісти
Вимкнуть світлов Житомирі, типу такої
27.01.2026 21:30 Відповісти
миж не такі звірі як воги . Ге?
27.01.2026 22:08 Відповісти
Чергова двушечка хіба що,в ютубі є відео 95 підворотні "как казакі",автор скумбрія по 8,там всі відповіді, особливо у фіналі.
27.01.2026 22:46 Відповісти
не буде , бо є зомбування плебса . 2 ми дзеркально відповідати НЕ БУДЕМО , БО МИ НЕ ТАКІ ЯК ВОНИ"
28.01.2026 15:38 Відповісти
Задокументувати і скликати раду безпеки ООН. Показати всім як раша буде викручуватися.
27.01.2026 17:55 Відповісти
Скажуть "провокація кієвской хунти. Доказатєльства нє нужни".
27.01.2026 19:46 Відповісти
ну от навіщо писати дурниці?! насрати кацапам на раду безпеки оон, вони її постійний член з правом вето!
27.01.2026 21:32 Відповісти
Кацапи спеціально вбивають цивільних людей, нехай всі це ще раз побачать. Зайвий раз показати це не завадить.
27.01.2026 21:51 Відповісти
Так що, не фіксувати і не оприлюднювати? Їм багато на що насрати...
28.01.2026 00:07 Відповісти
Що зроблять імпотенти ООН крім закликів України сісти за стіл переговорів з московськими люоїдами? Да всі ци теракти і не тільки в Україні а і в світі і проводяться заради ООН. Щоб ви знали, всі терористи це всього навсього виконавці замовлень від світових політиків
27.01.2026 21:49 Відповісти
Атакуйте сапсан мацква Пітер а так не поймуть еле ні зелений береже кацапів
27.01.2026 18:23 Відповісти
Москву по всей видимости не так легко атаковать.Там же резиденции всех власть имущих и пво немерчно так что придеться ограничиваться ближним пориоаничьем ну в глубинке где можно достать
27.01.2026 21:35 Відповісти
На москві мільйони таджиків за крипту зроблять любий каприз.
27.01.2026 22:48 Відповісти
Тільки трампону не кажіть, бо у нього вже мир ось-ось і навіть ***** на це згодний.
27.01.2026 21:00 Відповісти
....в потязі мобільними телефонами теж не потрібно користуватися?
Це я про себе!
27.01.2026 21:02 Відповісти
мобільні телефони тут ні до чого. Ці дрони на старлінку з ручним донаведенням.
27.01.2026 22:41 Відповісти
а куди летіли - в вагон? не у пасажира?
27.01.2026 22:52 Відповісти
мобільні телефони пасажирів до цього ураження не мають ніякого відношення.
27.01.2026 23:02 Відповісти
Все це ***** робить,що рудий покидьок і решта тиснули на українців,мовляв,ви і далі хочете боротися отакою ціною,здавайтеся вже ,бо гірше буде(
27.01.2026 21:08 Відповісти
******** рода человеческого....
27.01.2026 21:14 Відповісти
Знову Зелемському гризти лімони та грейпфрукти та репетіровать печальноє **** лицо.
27.01.2026 21:16 Відповісти
Шахеди з масківськими старлінками це реально біда! Україні цкй підар якось закрив цю опцію - кацапам ні(((
27.01.2026 21:26 Відповісти
В кацапії потяги ходять?
27.01.2026 21:42 Відповісти
Так же швидко, як двушка на москву . І регулярно.
Не дивлюсь Шмарофон, цікаво ж що там? Мабуть Потужна сцянина про мирний план та 20 млн дронів у 2026
27.01.2026 22:05 Відповісти
Швидкісний потяг між Москвою та Пітером, цікаво, швидко з колії зістрибує якщо десь партизани рельсу вкрадуть?
27.01.2026 22:11 Відповісти
Мирний план
27.01.2026 22:04 Відповісти
Кількість жертв удару по потягу зросла до п'яти, - прокуратура
😌
27.01.2026 22:29 Відповісти
Чому нема реакції наших послів у сьому світі берет приклад з палестинців ні ми міндича ховається і переговори з ******
27.01.2026 22:38 Відповісти
Де наші ракети по московіі ?
Тільки такі наші дії можливо заспокоять кремлівського упиря 🤬
27.01.2026 23:12 Відповісти
В общем отвечать нечем.
27.01.2026 23:49 Відповісти
''я увідєл мір в ґлазах путіна'' - Зеленський
28.01.2026 04:35 Відповісти
підорасы
28.01.2026 10:45 Відповісти
Ударів у відповідь традиційно не буде. Наше безсиля та ні на що не здатність вражає
28.01.2026 10:58 Відповісти
Кацапам до дупи будь-які відповіді. Вони людей не рахують, вони рахують гроші. Дружба далі перекачує нафту через нашу територію - це і є потужна відповідь бандитів Зеленського.
28.01.2026 11:15 Відповісти
 
 