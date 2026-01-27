Росія трьома дронами атакувала на Харківщині потяг "Барвінкове - Львів - Чоп": 5 загиблих, двоє – поранені

У Барвінківській громаді Харківської області пасажирський поїзд потрапив під ворожий удар безпілотника. Внаслідок атаки сталося загоряння вагона та електровозу.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок російської атаки БпЛА сталося загоряння вагона й електровозу.

Усі екстрені служби вже працюють на місці.

ОНОВЛЕННЯ

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що Росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп".

За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання - перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

Двох пасажирів поранено

На борту перебував 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених - їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ.

Пасажирів пересадять на автобуси

Для евакуйованих пасажирів організовуємо резервні автобуси, а також для тих, хто очікував на станціях на зворотний рейс.

Забезпечуємо координацію дій на місці та допомогу пасажирам. На місці працюють усі екстрені служби: медики, рятувальники. Команда Укрзалізниці.

"Удар по пасажирському потягу - це прямий акт російського терору проти цивільних. Жодної військової цілі", - наголосив Кулеба.

ОНОВЛЕННЯ

У прокуратурі Харківщини повідомили, що два влучання зафіксовано біля поїзда, ще одне — у вагон. Сталась пожежа.

Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Також чоловік та жінка звернулися за медичною допомогою.

Російська армія застосувала три ударні безпілотники, попередньо, типу "Герань-2".

ОНОВЛЕННЯ

"Станом на 22:00 відомо про чотирьох загиблих людей. Двох пасажирів – 29-річного чоловіка та 26-річну жінку доставили до лікарні", - повідомили пізно увечері в Поліції Харківщини.

"Станом на цей час виявлено фрагменти п’яти тіл. Ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертиз", - уточнили згодом в облпрокуратурі.













Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" через наслідки обстрілів РФ змінила графіки руху з 22 січня.