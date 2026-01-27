Росія трьома дронами атакувала на Харківщині потяг "Барвінкове - Львів - Чоп": 5 загиблих, двоє – поранені
У Барвінківській громаді Харківської області пасажирський поїзд потрапив під ворожий удар безпілотника. Внаслідок атаки сталося загоряння вагона та електровозу.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
- Пасажирський поїзд потрапив під ворожий удар у Барвінківській громаді.
- Внаслідок російської атаки БпЛА сталося загоряння вагона й електровозу.
Усі екстрені служби вже працюють на місці.
ОНОВЛЕННЯ
Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що Росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп".
За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання - перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.
Двох пасажирів поранено
На борту перебував 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених - їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ.
Пасажирів пересадять на автобуси
Для евакуйованих пасажирів організовуємо резервні автобуси, а також для тих, хто очікував на станціях на зворотний рейс.
Забезпечуємо координацію дій на місці та допомогу пасажирам. На місці працюють усі екстрені служби: медики, рятувальники. Команда Укрзалізниці.
"Удар по пасажирському потягу - це прямий акт російського терору проти цивільних. Жодної військової цілі", - наголосив Кулеба.
ОНОВЛЕННЯ
У прокуратурі Харківщини повідомили, що два влучання зафіксовано біля поїзда, ще одне — у вагон. Сталась пожежа.
Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Також чоловік та жінка звернулися за медичною допомогою.
Російська армія застосувала три ударні безпілотники, попередньо, типу "Герань-2".
ОНОВЛЕННЯ
"Станом на 22:00 відомо про чотирьох загиблих людей. Двох пасажирів – 29-річного чоловіка та 26-річну жінку доставили до лікарні", - повідомили пізно увечері в Поліції Харківщини.
"Станом на цей час виявлено фрагменти п’яти тіл. Ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертиз", - уточнили згодом в облпрокуратурі.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" через наслідки обстрілів РФ змінила графіки руху з 22 січня.
