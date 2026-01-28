Ситуация с энергообеспечением Харьковщины: готовим запросы к партнерам по поставке энергооборудования, - Шмыгаль

Министр энергетики Денис Шмыгаль провел совещание по ситуации с энергообеспечением Харьковской области.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация в области

Как отмечается, были заслушаны доклады главы ОВА Олега Синегубова, главы "Укренерго" Виталия Зайченко и энергетиков.

"Харьковщина ежедневно страдает от российских обстрелов. На днях враг нанес удары по энергетическому объекту. Ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее", - рассказал министр.

Кроме того, на совещании обсудили потребности области в оборудовании, необходимом для оперативных ремонтов.

Готовятся запросы к партнерам

"Отдельная тема - продолжение работы по установке когенерации, где Харьков и Харьковская область имеют успешный опыт. Важно продолжать и наращивать темпы, чтобы обеспечить людей теплом", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что все необходимое энергетикам будет выделено из хабов Минэнерго.

"Дал соответствующие задания. Также готовим запросы к другим странам по поставкам энергетического оборудования. Ежедневно работаем над этим с нашими партнерами", - добавил министр.