Понад 700 будинків у Києві без опалення, у Кривому Розі - 243, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів щоденний селектор. Були доповіді щодо наслідків російських ударів та відновлювальних робіт.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Київська область

"Було влучання російського дрона по житловому будинку в Білогородці, двоє людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Чотирирічну дитину вдалося врятувати. Надається допомога постраждалим від цього удару", - йдеться в повідомленні.

На Київщині тривають і значні відключення споживачів від електрики. У Києві частково вдалося зменшити кількість будинків, які досі без опалення. Станом на цей день таких будинків більше ніж 700 у трьох районах столиці. Ремонтні бригади працюють по максимуму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 737 житлових будинків у Києві наразі без тепла, більшість - на Троєщині, - Кличко

Зеленський наголосив, що на допомогу столиці залучені бригади майже з усієї України. Але потрібно значно більше оперативності в рішеннях саме на міському рівні у Києві.

Пункти підтримки й обігріву

Була доповідь МВС щодо надання допомоги та гарячого харчування в пунктах підтримки й обігріву:

"За вчорашній день 6200 людей отримали гаряче харчування. Достатній ресурс у резерві, щоб за необхідності збільшити можливості пунктів підтримки та обігріву, а також обсяги гарячого харчування", - розповів президент.

Читайте: Рашисти вдарили по об’єкту енергетики на Чернігівщині: є знеструмлення

Інші області

За словами Зеленського, окремо обговорили ситуацію в Харкові, на Сумщині та в Чернігові.

Крім того, у Запоріжжі тривають роботи після удару російської РСЗВ по місту.

Це був удар просто по житловому району, і жодних військових цілей поруч немає. Будемо справедливо відповідати Росії на цей та інші подібні обстріли", - наголосив він.

Читайте: Аварійні відключення світла запроваджені в окремих областях, - "Укренерго"

Необхідні сили залучені на Дніпровщині для відновлення після ударів по обʼєктах енергетики. Ідеться про Синельниковський і Камʼянський райони та Кривий Ріг. Станом на сьогоднішній ранок у Кривому без опалення були 243 будинки.

"Доповідали також по ситуації в Одесі та області, на Кіровоградщині, Полтавщині, у Вінницькій і Чернівецькій областях, у Херсоні та на Миколаївщині. Вдячний усім працівникам енергетичних компаній, комунальних служб, ДСНС України, які задіяні в роботах фактично цілодобово й повертають людям базові умови життя. Дякую кожному, хто зараз справді з людьми, зі своїми громадами", - додав Зеленський.