УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8312 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли України Удари по енергетиці
1 731 15

Понад 700 будинків у Києві без опалення, у Кривому Розі - 243, - Зеленський

Опалення після атак РФ

Президент Володимир Зеленський провів щоденний селектор. Були доповіді щодо наслідків російських ударів та відновлювальних робіт.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Київська область

"Було влучання російського дрона по житловому будинку в Білогородці, двоє людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Чотирирічну дитину вдалося врятувати. Надається допомога постраждалим від цього удару", - йдеться в повідомленні.

На Київщині тривають і значні відключення споживачів від електрики. У Києві частково вдалося зменшити кількість будинків, які досі без опалення. Станом на цей день таких будинків більше ніж 700 у трьох районах столиці. Ремонтні бригади працюють по максимуму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 737 житлових будинків у Києві наразі без тепла, більшість - на Троєщині, - Кличко

Зеленський наголосив, що на допомогу столиці залучені бригади майже з усієї України. Але потрібно значно більше оперативності в рішеннях саме на міському рівні у Києві.

Пункти підтримки й обігріву

Була доповідь МВС щодо надання допомоги та гарячого харчування в пунктах підтримки й обігріву:

"За вчорашній день 6200 людей отримали гаряче харчування. Достатній ресурс у резерві, щоб за необхідності збільшити можливості пунктів підтримки та обігріву, а також обсяги гарячого харчування", - розповів президент.

Читайте: Рашисти вдарили по об’єкту енергетики на Чернігівщині: є знеструмлення

Інші області

За словами Зеленського, окремо обговорили ситуацію в Харкові, на Сумщині та в Чернігові.

Крім того, у Запоріжжі тривають роботи після удару російської РСЗВ по місту.

Це був удар просто по житловому району, і жодних військових цілей поруч немає. Будемо справедливо відповідати Росії на цей та інші подібні обстріли", - наголосив він.

Читайте: Аварійні відключення світла запроваджені в окремих областях, - "Укренерго"

Необхідні сили залучені на Дніпровщині для відновлення після ударів по обʼєктах енергетики. Ідеться про Синельниковський і Камʼянський райони та Кривий Ріг. Станом на сьогоднішній ранок у Кривому без опалення були 243 будинки.

"Доповідали також по ситуації в Одесі та області, на Кіровоградщині, Полтавщині, у Вінницькій і Чернівецькій областях, у Херсоні та на Миколаївщині. Вдячний усім працівникам енергетичних компаній, комунальних служб, ДСНС України, які задіяні в роботах фактично цілодобово й повертають людям базові умови життя. Дякую кожному, хто зараз справді з людьми, зі своїми громадами", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (27669) Київ (20638) опалення (1065) енергетика (3759)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Це ж результат твого Великого Крадівництва і Мародерства , і твоєї -зе шобли і міндічКО, щоб ти мерзота шашликами вдавилося
показати весь коментар
28.01.2026 15:38 Відповісти
+6
Суфлер ху.в.
показати весь коментар
28.01.2026 15:59 Відповісти
+6
Зеля підробляє діктором, не вистачає бідоласі на життя, щоб він з**х.
показати весь коментар
28.01.2026 17:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
BBC
Тільки-но минув антициклон з Сибіру, що приніс Україні сильні й затяжні морози, синоптики попереджають про чергове похолодання. За прогнозами, після кількох днів відлиги температура подекуди впаде нижче -20 градусів.

За статистикою, найточніший прогноз погоди, до 90%, можливий лише на найближчу добу. Коли ми говоримо про 5-7 днів, це вже тенденція або орієнтовний прогноз, уточнює Діденко. За словами синоптикині, антициклон, що прийшов в Україну з Сибіру у середині січня, відійшов - нині по всій Україні настає відлига.
показати весь коментар
28.01.2026 15:34 Відповісти
Похолодання настане у пʼятницю, 30 січня - тоді очікують, що нова повітряна маса арктичного походження зайде на територію України з Росії.

Bже за кілька днів, 31 січня - 1 лютого, холодне повітря пошириться майже на всю територію України - у міру того, як арктичні повітряні маси переміщуватимуться на південь України.

За попереднім прогнозом, в деяких північних регіонах нічна температура може досягати -17-24°C, а на крайній півночі України - можливі ще нижчі температури. Тобто у столиці, де ситуація з опаленням критична, температура може бути -20 градусів і гірше.

"Це попередній прогноз, - підкреслює синоптикиня. - Але тенденція за прогностичними моделями говорить про те, що нас справді очікують знову сильні похолодання в Україні".

Пік морозів, знову ж таки - за попередніми прогнозами, припаде на 1-4 лютого.
показати весь коментар
28.01.2026 15:35 Відповісти
Політична кар'єра бездєльника Клика катиться в провалля! Неспроможність команди Кличка ефективно діяти в умовах війни показала повну безглуздість перебування Кличка в політиці.
показати весь коментар
28.01.2026 16:02 Відповісти
То твоя зелена пліснява вкрала з бюджету Києва 8 лярдів!! Твої господарі тільки й вміють, що красти!

Як би не Кличко - зелені давно б Київ здали. Бо швидкі, пожежні, ППО, автобуси, трамваї - діставав Кличко. Не купував навіть. Дофіга дронів, авто - купив за рахунок бюджету Києва.

А що зробив голова військової адміністрації Тімурка??
показати весь коментар
28.01.2026 19:52 Відповісти
Це ж результат твого Великого Крадівництва і Мародерства , і твоєї -зе шобли і міндічКО, щоб ти мерзота шашликами вдавилося
показати весь коментар
28.01.2026 15:38 Відповісти
Зараз, була б доречна, ота "двушка на "маскву", від твоїх друзів...
показати весь коментар
28.01.2026 15:39 Відповісти
провів селектор, але ставку не поставив...
показати весь коментар
28.01.2026 15:39 Відповісти
"зе ворог" зізнається у своїх антиукраїнських "досягненнях", які могли б бути значно меншими, як би він був президентом,України.а не її зрадником
показати весь коментар
28.01.2026 15:42 Відповісти
Це ми і від місцевої влади знаємо, шо де і як.

Не треба відволікатися від підготовки до поїздки на московію!
показати весь коментар
28.01.2026 15:43 Відповісти
Суфлер ху.в.
показати весь коментар
28.01.2026 15:59 Відповісти
Зеля підробляє діктором, не вистачає бідоласі на життя, щоб він з**х.
показати весь коментар
28.01.2026 17:10 Відповісти
Де Зеленський, там розруха...
показати весь коментар
28.01.2026 17:35 Відповісти
Зелена епоха щоправда середньовіччя ( ще таких керманичів в цій нещасній країні не було )))..
показати весь коментар
28.01.2026 19:54 Відповісти
коли у 2007 році забороняли індивідуальне опалення, (яке діє і зараз, відключатися від тепломереж можна тіко домом , вулицею та містом, або отак війною) про то не думали, бо грощі крали вагонами, листи юлі і міністерству що індивідуальне опалення ефективніше і дешевше , наштовхнулося на відповідь Шпеціалістів з мінЖКГ що центральне опалення краще за мільон долярів і має тіко один недолік - втрати до 75 %, а ось ворог знайшов і другий недолік
показати весь коментар
28.01.2026 20:13 Відповісти
Так і зараз не дають..як же ж так..ахметівська ***@реконструкція без бабла залишиться!
показати весь коментар
28.01.2026 20:52 Відповісти
 
 