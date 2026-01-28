Понад 700 будинків у Києві без опалення, у Кривому Розі - 243, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів щоденний селектор. Були доповіді щодо наслідків російських ударів та відновлювальних робіт.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Київська область
"Було влучання російського дрона по житловому будинку в Білогородці, двоє людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Чотирирічну дитину вдалося врятувати. Надається допомога постраждалим від цього удару", - йдеться в повідомленні.
На Київщині тривають і значні відключення споживачів від електрики. У Києві частково вдалося зменшити кількість будинків, які досі без опалення. Станом на цей день таких будинків більше ніж 700 у трьох районах столиці. Ремонтні бригади працюють по максимуму.
Зеленський наголосив, що на допомогу столиці залучені бригади майже з усієї України. Але потрібно значно більше оперативності в рішеннях саме на міському рівні у Києві.
Пункти підтримки й обігріву
Була доповідь МВС щодо надання допомоги та гарячого харчування в пунктах підтримки й обігріву:
"За вчорашній день 6200 людей отримали гаряче харчування. Достатній ресурс у резерві, щоб за необхідності збільшити можливості пунктів підтримки та обігріву, а також обсяги гарячого харчування", - розповів президент.
Інші області
За словами Зеленського, окремо обговорили ситуацію в Харкові, на Сумщині та в Чернігові.
Крім того, у Запоріжжі тривають роботи після удару російської РСЗВ по місту.
Це був удар просто по житловому району, і жодних військових цілей поруч немає. Будемо справедливо відповідати Росії на цей та інші подібні обстріли", - наголосив він.
Необхідні сили залучені на Дніпровщині для відновлення після ударів по обʼєктах енергетики. Ідеться про Синельниковський і Камʼянський райони та Кривий Ріг. Станом на сьогоднішній ранок у Кривому без опалення були 243 будинки.
"Доповідали також по ситуації в Одесі та області, на Кіровоградщині, Полтавщині, у Вінницькій і Чернівецькій областях, у Херсоні та на Миколаївщині. Вдячний усім працівникам енергетичних компаній, комунальних служб, ДСНС України, які задіяні в роботах фактично цілодобово й повертають людям базові умови життя. Дякую кожному, хто зараз справді з людьми, зі своїми громадами", - додав Зеленський.
Тільки-но минув антициклон з Сибіру, що приніс Україні сильні й затяжні морози, синоптики попереджають про чергове похолодання. За прогнозами, після кількох днів відлиги температура подекуди впаде нижче -20 градусів.
За статистикою, найточніший прогноз погоди, до 90%, можливий лише на найближчу добу. Коли ми говоримо про 5-7 днів, це вже тенденція або орієнтовний прогноз, уточнює Діденко. За словами синоптикині, антициклон, що прийшов в Україну з Сибіру у середині січня, відійшов - нині по всій Україні настає відлига.
Bже за кілька днів, 31 січня - 1 лютого, холодне повітря пошириться майже на всю територію України - у міру того, як арктичні повітряні маси переміщуватимуться на південь України.
За попереднім прогнозом, в деяких північних регіонах нічна температура може досягати -17-24°C, а на крайній півночі України - можливі ще нижчі температури. Тобто у столиці, де ситуація з опаленням критична, температура може бути -20 градусів і гірше.
"Це попередній прогноз, - підкреслює синоптикиня. - Але тенденція за прогностичними моделями говорить про те, що нас справді очікують знову сильні похолодання в Україні".
Пік морозів, знову ж таки - за попередніми прогнозами, припаде на 1-4 лютого.
Як би не Кличко - зелені давно б Київ здали. Бо швидкі, пожежні, ППО, автобуси, трамваї - діставав Кличко. Не купував навіть. Дофіга дронів, авто - купив за рахунок бюджету Києва.
А що зробив голова військової адміністрації Тімурка??
Не треба відволікатися від підготовки до поїздки на московію!