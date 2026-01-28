Более 700 домов в Киеве без отопления, в Кривом Роге - 243, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. Были доклады о последствиях российских ударов и восстановительных работах.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Киевская область
"Было попадание российского дрона по жилому дому в Белогородке, два человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Четырехлетнего ребенка удалось спасти. Оказывается помощь пострадавшим от этого удара", - говорится в сообщении.
В Киевской области продолжаются и значительные отключения потребителей от электричества. В Киеве частично удалось уменьшить количество домов, которые до сих пор без отопления. По состоянию на сегодняшний день таких домов более 700 в трех районах столицы. Ремонтные бригады работают по максимуму.
Зеленский подчеркнул, что на помощь столице привлечены бригады почти со всей Украины. Но нужно значительно больше оперативности в решениях именно на городском уровне в Киеве.
Пункты поддержки и обогрева
Был доклад МВД о предоставлении помощи и горячего питания в пунктах поддержки и обогрева:
"За вчерашний день 6200 человек получили горячее питание. Достаточный ресурс в резерве, чтобы при необходимости увеличить возможности пунктов поддержки и обогрева, а также объемы горячего питания", - рассказал президент.
Другие области
По словам Зеленского, отдельно обсудили ситуацию в Харькове, Сумской области и Чернигове.
Кроме того, в Запорожье продолжаются работы после удара российской РСЗО по городу.
Это был удар прямо по жилому району, и никаких военных целей рядом нет. Будем справедливо отвечать России на этот и другие подобные обстрелы", - подчеркнул он.
Необходимые силы привлечены в Днепровской области для восстановления после ударов по объектам энергетики. Речь идет о Синельниковском и Каменском районах и Кривом Роге. По состоянию на сегодняшнее утро в Кривом Роге без отопления были 243 дома.
"Докладывали также о ситуации в Одессе и области, в Кировоградской, Полтавской, Винницкой и Черновицкой областях, в Херсоне и Николаевской области. Благодарен всем работникам энергетических компаний, коммунальных служб, ГСЧС Украины, которые задействованы в работах фактически круглосуточно и возвращают людям базовые условия жизни. Спасибо каждому, кто сейчас действительно с людьми, со своими громадами", - добавил Зеленский.
Тільки-но минув антициклон з Сибіру, що приніс Україні сильні й затяжні морози, синоптики попереджають про чергове похолодання. За прогнозами, після кількох днів відлиги температура подекуди впаде нижче -20 градусів.
За статистикою, найточніший прогноз погоди, до 90%, можливий лише на найближчу добу. Коли ми говоримо про 5-7 днів, це вже тенденція або орієнтовний прогноз, уточнює Діденко. За словами синоптикині, антициклон, що прийшов в Україну з Сибіру у середині січня, відійшов - нині по всій Україні настає відлига.
Bже за кілька днів, 31 січня - 1 лютого, холодне повітря пошириться майже на всю територію України - у міру того, як арктичні повітряні маси переміщуватимуться на південь України.
За попереднім прогнозом, в деяких північних регіонах нічна температура може досягати -17-24°C, а на крайній півночі України - можливі ще нижчі температури. Тобто у столиці, де ситуація з опаленням критична, температура може бути -20 градусів і гірше.
"Це попередній прогноз, - підкреслює синоптикиня. - Але тенденція за прогностичними моделями говорить про те, що нас справді очікують знову сильні похолодання в Україні".
Пік морозів, знову ж таки - за попередніми прогнозами, припаде на 1-4 лютого.
Як би не Кличко - зелені давно б Київ здали. Бо швидкі, пожежні, ППО, автобуси, трамваї - діставав Кличко. Не купував навіть. Дофіга дронів, авто - купив за рахунок бюджету Києва.
А що зробив голова військової адміністрації Тімурка??
