Более 700 домов в Киеве без отопления, в Кривом Роге - 243, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. Были доклады о последствиях российских ударов и восстановительных работах.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Киевская область

"Было попадание российского дрона по жилому дому в Белогородке, два человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Четырехлетнего ребенка удалось спасти. Оказывается помощь пострадавшим от этого удара", - говорится в сообщении.

В Киевской области продолжаются и значительные отключения потребителей от электричества. В Киеве частично удалось уменьшить количество домов, которые до сих пор без отопления. По состоянию на сегодняшний день таких домов более 700 в трех районах столицы. Ремонтные бригады работают по максимуму.

Зеленский подчеркнул, что на помощь столице привлечены бригады почти со всей Украины. Но нужно значительно больше оперативности в решениях именно на городском уровне в Киеве.

Пункты поддержки и обогрева

Был доклад МВД о предоставлении помощи и горячего питания в пунктах поддержки и обогрева:

"За вчерашний день 6200 человек получили горячее питание. Достаточный ресурс в резерве, чтобы при необходимости увеличить возможности пунктов поддержки и обогрева, а также объемы горячего питания", - рассказал президент.

Другие области

По словам Зеленского, отдельно обсудили ситуацию в Харькове, Сумской области и Чернигове.

Кроме того, в Запорожье продолжаются работы после удара российской РСЗО по городу.

Это был удар прямо по жилому району, и никаких военных целей рядом нет. Будем справедливо отвечать России на этот и другие подобные обстрелы", - подчеркнул он.

Необходимые силы привлечены в Днепровской области для восстановления после ударов по объектам энергетики. Речь идет о Синельниковском и Каменском районах и Кривом Роге. По состоянию на сегодняшнее утро в Кривом Роге без отопления были 243 дома.

"Докладывали также о ситуации в Одессе и области, в Кировоградской, Полтавской, Винницкой и Черновицкой областях, в Херсоне и Николаевской области. Благодарен всем работникам энергетических компаний, коммунальных служб, ГСЧС Украины, которые задействованы в работах фактически круглосуточно и возвращают людям базовые условия жизни. Спасибо каждому, кто сейчас действительно с людьми, со своими громадами", - добавил Зеленский.