Более 700 домов в Киеве без отопления, в Кривом Роге - 243, - Зеленский

Отопление после атак РФ

Президент Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. Были доклады о последствиях российских ударов и восстановительных работах.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Киевская область

"Было попадание российского дрона по жилому дому в Белогородке, два человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Четырехлетнего ребенка удалось спасти. Оказывается помощь пострадавшим от этого удара", - говорится в сообщении.

В Киевской области продолжаются и значительные отключения потребителей от электричества. В Киеве частично удалось уменьшить количество домов, которые до сих пор без отопления. По состоянию на сегодняшний день таких домов более 700 в трех районах столицы. Ремонтные бригады работают по максимуму.

Зеленский подчеркнул, что на помощь столице привлечены бригады почти со всей Украины. Но нужно значительно больше оперативности в решениях именно на городском уровне в Киеве.

Пункты поддержки и обогрева

Был доклад МВД о предоставлении помощи и горячего питания в пунктах поддержки и обогрева:

"За вчерашний день 6200 человек получили горячее питание. Достаточный ресурс в резерве, чтобы при необходимости увеличить возможности пунктов поддержки и обогрева, а также объемы горячего питания", - рассказал президент.

Другие области

По словам Зеленского, отдельно обсудили ситуацию в Харькове, Сумской области и Чернигове.

Кроме того, в Запорожье продолжаются работы после удара российской РСЗО по городу.

Это был удар прямо по жилому району, и никаких военных целей рядом нет. Будем справедливо отвечать России на этот и другие подобные обстрелы", - подчеркнул он.

Необходимые силы привлечены в Днепровской области для восстановления после ударов по объектам энергетики. Речь идет о Синельниковском и Каменском районах и Кривом Роге. По состоянию на сегодняшнее утро в Кривом Роге без отопления были 243 дома.

"Докладывали также о ситуации в Одессе и области, в Кировоградской, Полтавской, Винницкой и Черновицкой областях, в Херсоне и Николаевской области. Благодарен всем работникам энергетических компаний, коммунальных служб, ГСЧС Украины, которые задействованы в работах фактически круглосуточно и возвращают людям базовые условия жизни. Спасибо каждому, кто сейчас действительно с людьми, со своими громадами", - добавил Зеленский.

Це ж результат твого Великого Крадівництва і Мародерства , і твоєї -зе шобли і міндічКО, щоб ти мерзота шашликами вдавилося
Суфлер ху.в.
Зеля підробляє діктором, не вистачає бідоласі на життя, щоб він з**х.
Тільки-но минув антициклон з Сибіру, що приніс Україні сильні й затяжні морози, синоптики попереджають про чергове похолодання. За прогнозами, після кількох днів відлиги температура подекуди впаде нижче -20 градусів.

За статистикою, найточніший прогноз погоди, до 90%, можливий лише на найближчу добу. Коли ми говоримо про 5-7 днів, це вже тенденція або орієнтовний прогноз, уточнює Діденко. За словами синоптикині, антициклон, що прийшов в Україну з Сибіру у середині січня, відійшов - нині по всій Україні настає відлига.
показать весь комментарий
28.01.2026 15:34 Ответить
Похолодання настане у пʼятницю, 30 січня - тоді очікують, що нова повітряна маса арктичного походження зайде на територію України з Росії.

Bже за кілька днів, 31 січня - 1 лютого, холодне повітря пошириться майже на всю територію України - у міру того, як арктичні повітряні маси переміщуватимуться на південь України.

За попереднім прогнозом, в деяких північних регіонах нічна температура може досягати -17-24°C, а на крайній півночі України - можливі ще нижчі температури. Тобто у столиці, де ситуація з опаленням критична, температура може бути -20 градусів і гірше.

"Це попередній прогноз, - підкреслює синоптикиня. - Але тенденція за прогностичними моделями говорить про те, що нас справді очікують знову сильні похолодання в Україні".

Пік морозів, знову ж таки - за попередніми прогнозами, припаде на 1-4 лютого.
Політична кар'єра бездєльника Клика катиться в провалля! Неспроможність команди Кличка ефективно діяти в умовах війни показала повну безглуздість перебування Кличка в політиці.
То твоя зелена пліснява вкрала з бюджету Києва 8 лярдів!! Твої господарі тільки й вміють, що красти!

Як би не Кличко - зелені давно б Київ здали. Бо швидкі, пожежні, ППО, автобуси, трамваї - діставав Кличко. Не купував навіть. Дофіга дронів, авто - купив за рахунок бюджету Києва.

А що зробив голова військової адміністрації Тімурка??
коли у 2007 році забороняли індивідуальне опалення, (яке діє і зараз, відключатися від тепломереж можна тіко домом , вулицею та містом, або отак війною) про то не думали, бо грощі крали вагонами, листи юлі і міністерству що індивідуальне опалення ефективніше і дешевше , наштовхнулося на відповідь Шпеціалістів з мінЖКГ що центральне опалення краще за мільон долярів і має тіко один недолік - втрати до 75 %, а ось ворог знайшов і другий недолік
