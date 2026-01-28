Аварийные отключения света введены в отдельных областях, - "Укрэнерго"
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в отдельных областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Графики не действуют
Как отмечается, предварительно обнародованные графики отключения электроэнергии в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.
Каковы прогнозы?
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона", - говорится в сообщении.
В каких именно областях в настоящее время применяются аварийные отключения электроэнергии - не указывается.
(сейчас в Сваляве. Работает генератор)
Pandamonium @RudijLis
Кошарна: на закритій зустрічі Галущенко в присутності Єрмака сказав, що вони не будуть робити захист підстанцій АЕС, бо є домовленість з рф але після шКурщини почались обстріли. Зеєрмакі знали про мафію Міндичя, що нема захисту енергетики. Не виходе все на мерів спихнути
