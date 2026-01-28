Аварийные отключения света введены в отдельных областях, - "Укрэнерго"

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в отдельных областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Графики не действуют

Как отмечается, предварительно обнародованные графики отключения электроэнергии в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Значительный дефицит электроэнергии в столичном регионе, действуют экстренные отключения. Есть новые отключения электроэнергии в 4 областях, - Минэнерго

Каковы прогнозы?

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона", - говорится в сообщении.

В каких именно областях в настоящее время применяются аварийные отключения электроэнергии - не указывается.

Читайте также: Враг повторно нанес удар по энергообъекту ДТЭК в Одессе: разрушения колоссальные. ФОТО