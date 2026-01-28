Аварийные отключения света введены в отдельных областях, - "Укрэнерго"

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в отдельных областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Графики не действуют

Как отмечается, предварительно обнародованные графики отключения электроэнергии в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Каковы прогнозы?

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона", - говорится в сообщении. 

В каких именно областях в настоящее время применяются аварийные отключения электроэнергии - не указывается.

Мабуть у львівській та закарпатській
28.01.2026 08:20 Ответить
***, ведь не поверите. Сидят. И в Львовской и Закарпатской. Но вы, всё равно не поверите. Так что можете не отвечать. Извините.
(сейчас в Сваляве. Работает генератор)
28.01.2026 10:37 Ответить
Не знаю про Львівську і закарпатську, а в хмельницькій відключення
28.01.2026 11:44 Ответить
https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



Кошарна: на закритій зустрічі Галущенко в присутності Єрмака сказав, що вони не будуть робити захист підстанцій АЕС, бо є домовленість з рф але після шКурщини почались обстріли. Зеєрмакі знали про мафію Міндичя, що нема захисту енергетики. Не виходе все на мерів спихнути
https://x.com/i/status/2016413815714300302
28.01.2026 10:09 Ответить
 
 