Аварійні відключення світла запроваджені в окремих областях, - "Укренерго"
Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в окремих областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Графіки не діють
Як зазначається, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
Які прогнози?
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - йдеться у повідомленні.
У яких саме областях наразі застосовуються аварійні відключення електроенергії - не зазначається.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(сейчас в Сваляве. Работает генератор)
Pandamonium @RudijLis
Кошарна: на закритій зустрічі Галущенко в присутності Єрмака сказав, що вони не будуть робити захист підстанцій АЕС, бо є домовленість з рф але після шКурщини почались обстріли. Зеєрмакі знали про мафію Міндичя, що нема захисту енергетики. Не виходе все на мерів спихнути
https://x.com/i/status/2016413815714300302