Аварійні відключення світла запроваджені в окремих областях, - "Укренерго"

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в окремих областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Графіки не діють

Як зазначається, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Які прогнози?

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - йдеться у повідомленні.

У яких саме областях наразі застосовуються аварійні відключення електроенергії - не зазначається.

