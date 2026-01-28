Рашисты нанесли удар по объекту энергетики на Черниговщине: есть обесточивание

Российские оккупанты атаковали беспилотниками энергообъект в Черниговской области, в результате чего был обесточен ряд населенных пунктов.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник начальника Черниговской ОГА Андрей Подорван, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Сегодня около 5 утра было попадание "Гераней" по энергообъекту в Семеновской громаде. На месте попадания - пожар. В ряде населенных пунктов сейчас нет света", - отметил он.

По словам Подорвана, также ночью "герань" атаковала одно из предприятий в Бахмацкой громаде. Был поврежден резервуар и некоторое другое оборудование.

Вчера днем FPV-дроном РФ поврежден дом в Семеновке. Также был сброс с БПЛА врага в одном из сел Семеновской громады, в результате чего возник пожар в доме.

Читайте также: Четверо погибших и пятеро раненых за сутки на Донетчине: оккупанты обстреляли 3 района. ФОТО

Что предшествовало?

В результате обстрелов врагом энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Читайте: Российские войска обстреляли больницу в Херсоне: ранены двое медиков