Рашисты нанесли удар по объекту энергетики на Черниговщине: есть обесточивание

Российские оккупанты атаковали беспилотниками энергообъект в Черниговской области, в результате чего был обесточен ряд населенных пунктов.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник начальника Черниговской ОГА Андрей Подорван, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Сегодня около 5 утра было попадание "Гераней" по энергообъекту в Семеновской громаде. На месте попадания - пожар. В ряде населенных пунктов сейчас нет света", - отметил он.

По словам Подорвана, также ночью "герань" атаковала одно из предприятий в Бахмацкой громаде. Был поврежден резервуар и некоторое другое оборудование.

Вчера днем FPV-дроном РФ поврежден дом в Семеновке. Также был сброс с БПЛА врага в одном из сел Семеновской громады, в результате чего возник пожар в доме.

Что предшествовало?

  • В результате обстрелов врагом энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Рашисти методично вибивать енергетику. Знову просте запитання до племені 73%, а де обіцяні і накопичені вашим Вождьом три тисячі балістичних ракет у 2025 році? Чого не вдарите по місцях вироблення балістичних ракет ворогом і розміщенню іх пускових? Ви ж, ніби всі президенти? Чи як завжди Вождь пожартував, чи простіше кажучи - набрехав?
28.01.2026 11:48
 
 