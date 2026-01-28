Рашисти вдарили по об’єкту енергетики на Чернігівщині: є знеструмлення
Російські окупанти атакували безпілотниками енергооб'єкт у Чернігівській області, внаслідок чого було знеструмлено низку населених пунктів.
Про це в ефірі телемарафону заявив радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Сьогодні близько 5 ранку було влучання "Гераней" по енергообʼєкту в Семенівській громаді. На місці влучання - пожежа. У низці населених пунктів зараз немає світла", - зазначив він.
За словами Подорвана, також вночі "герані" атакували одне із підприємств у Бахмацькій громаді. Було пошкоджено резервуар та деяке інше обладнання.
Вчора вдень FPV-дроном РФ пошкоджено оселю Семенівці. Також був скид із БпЛА ворога в одному із сіл Семенівської громади, внаслідок чого виникла пожежа в будинку.
Що передувало?
- Внаслідок обстрілів ворогом енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.
