Рашисти вдарили по об’єкту енергетики на Чернігівщині: є знеструмлення

Російські окупанти атакували безпілотниками енергооб'єкт у Чернігівській області, внаслідок чого було знеструмлено низку населених пунктів.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Сьогодні близько 5 ранку було влучання "Гераней" по енергообʼєкту в Семенівській громаді. На місці влучання - пожежа. У низці населених пунктів зараз немає світла", - зазначив він.

За словами Подорвана, також вночі "герані" атакували одне із підприємств у Бахмацькій громаді. Було пошкоджено резервуар та деяке інше обладнання.

Вчора вдень FPV-дроном РФ пошкоджено оселю Семенівці. Також був скид із БпЛА ворога в одному із сіл Семенівської громади, внаслідок чого виникла пожежа в будинку.

Також читайте: Четверо загиблих і п’ятеро поранених за добу на Донеччині: окупанти обстріляли 3 райони. ФОТО

Що передувало?

Внаслідок обстрілів ворогом енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Читайте: Російські війська обстріляли лікарню у Херсоні: поранені двоє медиків