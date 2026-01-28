Є нові знеструмлення у 4 областях, у столичному регіоні екстрені відключення, - Міненерго

Внаслідок обстрілів ворогом енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Ситуація у столичному регіоні

Як зазначається, у Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація залишається складною, вимушено застосовуються екстрені відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми.

Діють погодинні та аварійні відключення

По всій країні діють графіки погодинних відключень для споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення. Головною причиною вимушених відключень є наслідки нічних обстрілів українських електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії.

"Найскладнішою залишається ситуація у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", - наголошує Міненерго.

Через негоду без електропостачання залишаються понад 700 населених пунктів у Вінницькій, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Тернопільській, Чернігівській та Черкаській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють у цілодобовому режимі.

У зв’язку з масованими атаками російської федерації українська енергетика працює в режимі надзвичайної ситуації для максимальної координації дій усіх служб.

