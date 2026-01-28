Есть новые отключения электроэнергии в 4 областях, в столичном регионе экстренные отключения, - Минэнерго

В результате обстрелов врагом энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Ситуация в столичном регионе

Как отмечается, в Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация остается сложной, вынужденно применяются экстренные отключения. Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам произойдет после стабилизации работы энергосистемы.

Действуют почасовые и аварийные отключения

По всей стране действуют графики почасовых отключений для потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах дополнительно применяются аварийные отключения. Главной причиной вынужденных отключений являются последствия ночных обстрелов украинских электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии.

"Наиболее сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями", - отмечает Минэнерго.

  • Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 700 населенных пунктов в Винницкой, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Тернопольской, Черниговской и Черкасской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают в круглосуточном режиме.
  • В связи с массированными атаками Российской Федерации украинская энергетика работает в режиме чрезвычайной ситуации для максимальной координации действий всех служб.

Тарифи підняли - бо гроші на відновлення та захист енергооб'єктів потрібні, Європа дала кошти на відновлення та захист. До цих пір зі всього світу шлють потрібне обладнання.
