Есть новые отключения электроэнергии в 4 областях, в столичном регионе экстренные отключения, - Минэнерго
В результате обстрелов врагом энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Ситуация в столичном регионе
Как отмечается, в Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация остается сложной, вынужденно применяются экстренные отключения. Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам произойдет после стабилизации работы энергосистемы.
Действуют почасовые и аварийные отключения
По всей стране действуют графики почасовых отключений для потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах дополнительно применяются аварийные отключения. Главной причиной вынужденных отключений являются последствия ночных обстрелов украинских электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии.
"Наиболее сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями", - отмечает Минэнерго.
- Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 700 населенных пунктов в Винницкой, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Тернопольской, Черниговской и Черкасской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают в круглосуточном режиме.
- В связи с массированными атаками Российской Федерации украинская энергетика работает в режиме чрезвычайной ситуации для максимальной координации действий всех служб.
