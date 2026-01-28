Російські війська обстріляли лікарню у Херсоні: поранені двоє медиків

Вранці 28 січня російські окупаційні війська завдали удару по медичному закладу у Дніпровському районі Херсону. Внаслідок обстрілу поранення дістали двоє медичних працівників, одного з них госпіталізовано з тяжкими травмами.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.

Деталі атаки

"Близько 8:45 російські окупанти обстріляли медзаклад у Дніпровському районі. Постраждали двоє медичних працівників", - ідеться в повідомленні.

Хто саме постраждав

За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу лікарні в Дніпровському районі міста поранення отримали двоє медпрацівників 45 та 55 років.

У 45-річного чоловіка діагностовано мінно-вибухову травму, відкриту черепно-мозкову травму, уламкові поранення. Його госпіталізовано. Другий постраждалий дістав мінно-вибухову травму.

