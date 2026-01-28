Российские войска обстреляли больницу в Херсоне: ранены двое медиков

Утром 28 января российские оккупационные войска нанесли удар по медицинскому учреждению в Днепровском районе Херсона. В результате обстрела ранения получили двое медицинских работников, один из них госпитализирован с тяжелыми травмами.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

Детали атаки

"Около 8:45 российские оккупанты обстреляли медучреждение в Днепровском районе. Пострадали двое медицинских работников", - говорится в сообщении.

Кто именно пострадал

По уточненной информации, в результате обстрела больницы в Днепровском районе города ранения получили двое медработников 45 и 55 лет.

У 45-летнего мужчины диагностирована минно-взрывная травма, открытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения. Он госпитализирован. Второй пострадавший получил минно-взрывную травму.

