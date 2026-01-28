Четверо загиблих і п’ятеро поранених за добу на Донеччині: окупанти обстріляли 3 райони

Упродовж доби російські війська били по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 28 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Добропіллі поранено людину. У Заповідному Шахівської громади пошкоджено 5 будинків, у Золотому Колодязі - 4, у Торецькому - 2.

Краматорський район

В Оріхуватці Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Слов'янську 3 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 21 приватний будинок, 2 багатоповерхівки, підприємство, 2 одиниці техніки та автівку. У Новодонецькому пошкоджено 2 об'єкти. У Дружківці та Олексієво-Дружківці поранено по 1 людині. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено адмінбудівлю.

Бахмутський район

У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 48 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 266 людей, у тому числі 17 дітей.

