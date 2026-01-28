На Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Незламне, Станіслав, Софіївка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Берислав, Раківка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Борозенське, Нова Камʼянка, Нова Кубань, Чарівне, Новорайськ, Костирка, Українка, Степне, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Золота Балка, Михайлівка, Українка, Бургунка, Львове, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, газопровід, автобуси та приватний автомобіль.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 8 людей.



















