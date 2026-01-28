В Херсонской области из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 получили ранения

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Молодежное, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Незламное, Станислав, Софиевка, Ивановка, Никольское, Токаровка, Берислав, Раковка, Миловое, Дудчаны, Качкаровка, Борозенское, Новая Каменка, Новая Кубань, Чаривное, Новорайск, Костырка, Украинка, Степное, Червоный Маяк, Нововоронцовка, Золотая Балка, Михайловка, Украинка, Бургунка, Львово, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 10 частных домов. Также оккупанты испортили админздание, газопровод, автобусы и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 получили ранения.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 8 человек.

обстрел
Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 236 570 человек (+690 за сутки), 11 609 танков, 36 713 артсистем, 23 958 ББМ. ИНФОГРАФИКА

армия РФ обстрел Херсонская область
