Четверо погибших и пятеро раненых за сутки на Донетчине: оккупанты обстреляли 3 района

В течение суток российские войска обстреливали населенные пункты Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 28 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье ранен человек. В Заповедном Шаховской громады повреждены 5 домов, в Золотом Колодезе - 4, в Торецком - 2.

Краматорский район

В Орехуватке Николаевской громады поврежден дом. В Славянске 3 человека погибли и 2 ранены, повреждены 21 частный дом, 2 многоэтажки, предприятие, 2 единицы техники и автомобиль. В Новодонецком повреждены 2 объекта. В Дружковке и Алексеево-Дружковке ранены по 1 человеку. В Константиновке погиб человек, повреждено административное здание.

Бахмутский район

В Свято-Покровском Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 48 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 266 человек, в том числе 17 детей.

