Санду після удару РФ по пасажирському потягу на Харківщині: "Винні мають бути притягнуті до відповідальності"

Президентка Молдови Мая Санду закликала міжнародних партнерів посилити тиск на Росію після атаки РФ на пасажирський потяг у Харківській області.

Про це вона написала у соціальній мережі X, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Президентка Молдови наголосила, що удари по цивільних об’єктах є порушенням міжнародного права, а винні у таких злочинах мають бути притягнуті до відповідальності.

Вона також закликала партнерів до подальшого тиску на Москву та посилення підтримки України.

"Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Росія має відчувати постійний тиск, а Україна має отримувати постійну підтримку для захисту свого народу та миру в Європі", - написала Санду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв Харків та 16 населених пунктів Харківщини: 4 загиблих, є пошкодження. ФОТО

Що передувало?

27 січня росіяни атакували пасажирський поїзд "Барвінкове – Львів – Чоп", вдаривши трьома "Шахедами" прямо по вагонах. У потязі перебував 291 пасажир. Є загиблі та поранені.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" через наслідки обстрілів РФ змінила графіки руху з 22 січня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боєць 93-ї ОМБр допоміг пасажирам евакуюватися з палаючого потяга, який атакували росіяни на Харківщині