Санду після удару РФ по пасажирському потягу на Харківщині: "Винні мають бути притягнуті до відповідальності"

Президентка Молдови Мая Санду закликала міжнародних партнерів посилити тиск на Росію після атаки РФ на пасажирський потяг у Харківській області.

Про це вона написала у соціальній мережі X, передає Цензор.НЕТ.

Президентка Молдови наголосила, що удари по цивільних об’єктах є порушенням міжнародного права, а винні у таких злочинах мають бути притягнуті до відповідальності.

Вона також закликала партнерів до подальшого тиску на Москву та посилення підтримки України.

"Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Росія має відчувати постійний тиск, а Україна має отримувати постійну підтримку для захисту свого народу та миру в Європі", - написала Санду.

Самокатів не вистачає. Пока не висточає.
28.01.2026 11:03 Відповісти
Тут з пмр купку підарів не викуриш, а вона про якесь притягнення до якоїсь відповідальності.
28.01.2026 11:07 Відповісти
"Мають бути..." Дежавю. Багаторічне.
28.01.2026 11:12 Відповісти
Прикро, але ніхто їх не буде притягувати до відповідальності. Трамп навіть повісив фото пуйла в своєму кабінеті. То для нього ікона. Найсильніша армія світу плазує перед терористами через вибір америтканців, які на виборах керувалися телевізором, а не мізками. Точно так, як українці у 2019 році.
28.01.2026 11:23 Відповісти
Вона не сказала, хто саме має притягнути їх до відповідальності?
28.01.2026 13:28 Відповісти
А що тут незрозумілого? Звичайно міжнародні інстанції.
28.01.2026 14:13 Відповісти
Міжнародна асоціація виробників кави?
Чи Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)?
28.01.2026 14:47 Відповісти
Ким та де ?
28.01.2026 13:53 Відповісти
 
 