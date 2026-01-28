Санду после удара РФ по пассажирскому поезду в Харьковской области: "Виновные должны быть привлечены к ответственности"

Президент Молдовы Мая Санду призвала международных партнеров усилить давление на Россию после атаки РФ на пассажирский поезд в Харьковской области.

Об этом онанаписала в социальной сети X, передает Цензор.НЕТ.

Президент Молдовы подчеркнула, что удары по гражданским объектам являются нарушением международного права, а виновные в таких преступлениях должны быть привлечены к ответственности.

Она также призвала партнеров к дальнейшему давлению на Москву и усилению поддержки Украины.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности. Россия должна испытывать постоянное давление, а Украина должна получать постоянную поддержку для защиты своего народа и мира в Европе", - написала Санду.

Что предшествовало?

27 января россияне атаковали пассажирский поезд "Барвинково – Львов – Чоп", ударив тремя "Шахедами" прямо по вагонам. В поезде находился 291 пассажир. Есть погибшие и раненые.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" из-за последствий обстрелов РФ изменила графики движения с 22 января.

