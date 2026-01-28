РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11108 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
1 156 8

Санду после удара РФ по пассажирскому поезду в Харьковской области: "Виновные должны быть привлечены к ответственности"

майя,санду

Президент Молдовы Мая Санду призвала международных партнеров усилить давление на Россию после атаки РФ на пассажирский поезд в Харьковской области.

Об этом онанаписала в социальной сети X, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Президент Молдовы подчеркнула, что удары по гражданским объектам являются нарушением международного права, а виновные в таких преступлениях должны быть привлечены к ответственности.

Она также призвала партнеров к дальнейшему давлению на Москву и усилению поддержки Украины.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности. Россия должна испытывать постоянное давление, а Украина должна получать постоянную поддержку для защиты своего народа и мира в Европе", - написала Санду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял Харьков и 16 населенных пунктов Харьковской области: 4 погибших, есть повреждения. ФОТО

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боец 93-й ОМБр помог пассажирам эвакуироваться из горящего поезда, который атаковали россияне в Харьковской области

Автор: 

поезд (1064) Мая Санду (245) Харьковская область (2606)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самокатів не вистачає. Пока не висточає.
показать весь комментарий
28.01.2026 11:03 Ответить
Тут з пмр купку підарів не викуриш, а вона про якесь притягнення до якоїсь відповідальності.
показать весь комментарий
28.01.2026 11:07 Ответить
"Мають бути..." Дежавю. Багаторічне.
показать весь комментарий
28.01.2026 11:12 Ответить
Прикро, але ніхто їх не буде притягувати до відповідальності. Трамп навіть повісив фото пуйла в своєму кабінеті. То для нього ікона. Найсильніша армія світу плазує перед терористами через вибір америтканців, які на виборах керувалися телевізором, а не мізками. Точно так, як українці у 2019 році.
показать весь комментарий
28.01.2026 11:23 Ответить
Вона не сказала, хто саме має притягнути їх до відповідальності?
показать весь комментарий
28.01.2026 13:28 Ответить
А що тут незрозумілого? Звичайно міжнародні інстанції.
показать весь комментарий
28.01.2026 14:13 Ответить
Міжнародна асоціація виробників кави?
Чи Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)?
показать весь комментарий
28.01.2026 14:47 Ответить
Ким та де ?
показать весь комментарий
28.01.2026 13:53 Ответить
 
 