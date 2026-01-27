РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5691 посетитель онлайн
Новости Атака беспилотников на Харьковщину
2 322 3

Боец 93-й ОМБр помог пассажирам эвакуироваться из горящего поезда, атакованного россиянами на Харьковщине

поезд, харьковщина

Военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" с позывным "Омар" был одним из пассажиров поезда "Барвинково – Львов – Чоп", который атаковали российские захватчики 27 января.

Об этом сообщила пресс-служба 93-й бригады "Холодный Яр", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

В бригаде рассказали, что их боец открыл двери, опустил лестницу, помог выйти из вагона женщине с младенцем, выносил ее вещи и вещи других пассажиров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение суток российские БПЛА атаковали 4 общины в Харьковской области: 1 погибший и 7 пострадавших, возникли пожары. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пехотинцы 93-й бригады удерживали позицию на Константиновском направлении более 130 дней. ФОТО

Автор: 

обстрел (32427) поезд (1064) военнослужащие (6442) 93 отдельная механизированная бригада (327) Харьковская область (2606)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
красунчик.
Варто пвдвищити звання-і посаду.
й дат нагороду авжеж.
показать весь комментарий
27.01.2026 23:05 Ответить
 
 