Боец 93-й ОМБр помог пассажирам эвакуироваться из горящего поезда, атакованного россиянами на Харьковщине

Военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" с позывным "Омар" был одним из пассажиров поезда "Барвинково – Львов – Чоп", который атаковали российские захватчики 27 января.

Об этом сообщила пресс-служба 93-й бригады "Холодный Яр", информирует Цензор.НЕТ.

Детали

В бригаде рассказали, что их боец открыл двери, опустил лестницу, помог выйти из вагона женщине с младенцем, выносил ее вещи и вещи других пассажиров.

Что предшествовало?

27 января россияне атаковали пассажирский поезд "Барвинково – Львов – Чоп", ударив тремя "Шахедами" прямо по вагонам. В поезде находился 291 пассажир. Есть погибшие и раненые.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" из-за последствий обстрелов РФ изменила графики движения с 22 января.

