Боец 93-й ОМБр помог пассажирам эвакуироваться из горящего поезда, атакованного россиянами на Харьковщине
Военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" с позывным "Омар" был одним из пассажиров поезда "Барвинково – Львов – Чоп", который атаковали российские захватчики 27 января.
Об этом сообщила пресс-служба 93-й бригады "Холодный Яр", информирует Цензор.НЕТ.
Детали
В бригаде рассказали, что их боец открыл двери, опустил лестницу, помог выйти из вагона женщине с младенцем, выносил ее вещи и вещи других пассажиров.
Что предшествовало?
- 27 января россияне атаковали пассажирский поезд "Барвинково – Львов – Чоп", ударив тремя "Шахедами" прямо по вагонам. В поезде находился 291 пассажир. Есть погибшие и раненые.
- Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" из-за последствий обстрелов РФ изменила графики движения с 22 января.
Варто пвдвищити звання-і посаду.
й дат нагороду авжеж.