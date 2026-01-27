Боєць 93-ї ОМБр допоміг пасажирам евакуюватися з палаючого потяга, який атакували росіяни на Харківщині

Військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" із позивним "Омар" був одним із пасажирів потяга "Барвінкове – Львів – Чоп", який атакували російські загарбники 27 січня.

Про це повідомила пресслужба 93-ї бригади "Холодний Яр", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

У бригаді розповіли, що їхній боєць відкрив двері, опустив сходи, допоміг вийти з вагона жінці з немовлям, виносив її речі та речі інших пасажирів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом доби російські БпЛА атакували 4 громади на Харківщині: 1 загиблий і 7 постраждалих, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Що передувало?

27 січня росіяни атакували пасажирський поїзд "Барвінкове – Львів – Чоп", вдаривши трьома "Шахедами" прямо по вагонам. У потязі перебував 291 пасажир. Є загиблі та поранені.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" через наслідки обстрілів РФ змінила графіки руху з 22 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Піхотинці 93-ї бригади тримали позицію на Костянтинівському напрямку понад 130 днів. ФОТО