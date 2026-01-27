Боєць 93-ї ОМБр допоміг пасажирам евакуюватися з палаючого потяга, який атакували росіяни на Харківщині
Військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" із позивним "Омар" був одним із пасажирів потяга "Барвінкове – Львів – Чоп", який атакували російські загарбники 27 січня.
Про це повідомила пресслужба 93-ї бригади "Холодний Яр", інформує Цензор.НЕТ.
У бригаді розповіли, що їхній боєць відкрив двері, опустив сходи, допоміг вийти з вагона жінці з немовлям, виносив її речі та речі інших пасажирів.
- 27 січня росіяни атакували пасажирський поїзд "Барвінкове – Львів – Чоп", вдаривши трьома "Шахедами" прямо по вагонам. У потязі перебував 291 пасажир. Є загиблі та поранені.
- Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" через наслідки обстрілів РФ змінила графіки руху з 22 січня.
Варто пвдвищити звання-і посаду.
й дат нагороду авжеж.