Боєць 93-ї ОМБр допоміг пасажирам евакуюватися з палаючого потяга, який атакували росіяни на Харківщині

Військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" із позивним "Омар" був одним із пасажирів потяга "Барвінкове – Львів – Чоп", який атакували російські загарбники 27 січня.

Про це повідомила пресслужба 93-ї бригади "Холодний Яр", інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

У бригаді розповіли, що їхній боєць відкрив двері, опустив сходи, допоміг вийти з вагона жінці з немовлям, виносив її речі та речі інших пасажирів.

красунчик.
Варто пвдвищити звання-і посаду.
й дат нагороду авжеж.
27.01.2026 23:05 Відповісти
 
 