Около 30% потребителей Харьковщины без света, - Синегубов

На Харьковщине российские обстрелы по-прежнему направлены на энергетику и критическую инфраструктуру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, ситуация в энергосистеме остается сложной. Сейчас около 30% жителей области временно находятся без электроснабжения.

В регионе одновременно применяются плановые и аварийные графики отключений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду после удара РФ по пассажирскому поезду в Харьковской области: "Виновные должны быть привлечены к ответственности"

Графики отключений на Харьковщине

Синегубов также добавил, что в настоящее время власти пытаются сделать графики отключения электроэнергии максимально прогнозируемыми для населения.

Основная задача — стабилизировать работу энергосистемы после атак. По возможности продолжительность отключений не превышает 4–6 часов.

"Для нас главное — стабилизировать систему, чтобы люди понимали, когда будет отсутствовать электроэнергия", — отметил глава ОГА.

В случае отсутствия света более шести часов жители могут обратиться в пункты несокрушимости. Они обеспечивают тепло, связь и базовые условия пребывания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял Харьков и 16 населенных пунктов Харьковской области: 4 погибших, есть повреждения. ФОТО

Работа энергетиков после обстрелов

Отдельно Синегубов отметил работу специалистов экстренных служб, которые работают в круглосуточном режиме и ликвидируют последствия ударов сразу после завершения обстрелов.

Цель — как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах людей.

В областной администрации отмечают, что восстановительные работы продолжаются непрерывно. Приоритет отдается объектам критической инфраструктуры и жилым районам.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль провел совещание по ситуации с энергообеспечением Харьковской области. Обсудили потребности области в оборудовании, необходимом для оперативных ремонтов. Отдельной темой стало продолжение работы по установке когенерации.

Читайте также: Более 700 домов в Киеве без отопления, в Кривом Роге — 243, — Зеленский