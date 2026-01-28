Около 30% потребителей Харьковщины без света, - Синегубов
На Харьковщине российские обстрелы по-прежнему направлены на энергетику и критическую инфраструктуру.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
По его словам, ситуация в энергосистеме остается сложной. Сейчас около 30% жителей области временно находятся без электроснабжения.
В регионе одновременно применяются плановые и аварийные графики отключений.
Графики отключений на Харьковщине
Синегубов также добавил, что в настоящее время власти пытаются сделать графики отключения электроэнергии максимально прогнозируемыми для населения.
Основная задача — стабилизировать работу энергосистемы после атак. По возможности продолжительность отключений не превышает 4–6 часов.
"Для нас главное — стабилизировать систему, чтобы люди понимали, когда будет отсутствовать электроэнергия", — отметил глава ОГА.
В случае отсутствия света более шести часов жители могут обратиться в пункты несокрушимости. Они обеспечивают тепло, связь и базовые условия пребывания.
Работа энергетиков после обстрелов
Отдельно Синегубов отметил работу специалистов экстренных служб, которые работают в круглосуточном режиме и ликвидируют последствия ударов сразу после завершения обстрелов.
Цель — как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах людей.
В областной администрации отмечают, что восстановительные работы продолжаются непрерывно. Приоритет отдается объектам критической инфраструктуры и жилым районам.
- Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль провел совещание по ситуации с энергообеспечением Харьковской области. Обсудили потребности области в оборудовании, необходимом для оперативных ремонтов. Отдельной темой стало продолжение работы по установке когенерации.
