УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7756 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії
4 979 18

Київ з опівночі переходить на тимчасові графіки відключення світла, - ДТЕК

Київ повертається до графіків: ДТЕК

З опівночі 29 січня у Києві запроваджують тимчасові графіки подачі електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Київ переходить на оновлені графіки 

"Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, ми вводимо графіки з тим обсягом світла, який маємо", - заявили у компанії.

У ДТЕК попередили, що графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.

Також графіки не будуть прив’язані до звичайних черг. Для кожного будинку буде свій графік.  Їх можна буде подивитись в чат-боті та на сайті.

Читайте також: Найскладніша ситуація зі світлом у Києві. Міська влада повинна діяти значно швидше, - Зеленський

Ситуація залишається складною

У компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається складною.

"Попереду холоди, і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень. І навпаки, якщо ситуація в енергетиці стабілізується, то ми повернемось до звичних графіків з чергами", - йдеться у повідомленні. 

Також у ДТЕК зазначили, що перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі, тому можливі неточності.

"Ми запускаємо графіки так швидко, як тільки можемо, щоб у киян з’явилася хоч невелика опора для планування свого дня", - додали у компанії. 

Читайте також: Аварійні відключення світла запроваджені в окремих областях, - "Укренерго"

Автор: 

Київ (20640) електроенергія (6833) ДТЕК (2049)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Кацапам відмашку даєте !? Я розумію, що у них є розвідка, але до кінця війни стуліть свої їбала на *** про стан енергетики
показати весь коментар
28.01.2026 22:37 Відповісти
+9
стаття на ЦН ворогу нічого не дає. Щодо агентів ********* їх і досі хоч греблю гати. І з мандатами ВР і у рясах ченців КП лаври і серед звичайних нероб. Іграшкові вироки суддів 5-7-10 років зрадникам та агентам ФСБ лише погіршують ситуацію
показати весь коментар
28.01.2026 22:44 Відповісти
+9
Цікаво, чи в будинку цієї зеленої віслючки теж відсутнє світло, тепло і вода??? Скоти
показати весь коментар
28.01.2026 23:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапам відмашку даєте !? Я розумію, що у них є розвідка, але до кінця війни стуліть свої їбала на *** про стан енергетики
показати весь коментар
28.01.2026 22:37 Відповісти
стаття на ЦН ворогу нічого не дає. Щодо агентів ********* їх і досі хоч греблю гати. І з мандатами ВР і у рясах ченців КП лаври і серед звичайних нероб. Іграшкові вироки суддів 5-7-10 років зрадникам та агентам ФСБ лише погіршують ситуацію
показати весь коментар
28.01.2026 22:44 Відповісти
А кілька кацапських безпілотників над Києвом позавчора цілий день просто так літали. Чекали відмашки...
показати весь коментар
28.01.2026 22:49 Відповісти
мені власне похер як ви відсутність світла називаєте, гниди

назвіть їх потужно Zельоно ахметівським сяянням ..і розносьте в авоськах по квартирах

дякую 73% зебілам
показати весь коментар
28.01.2026 22:40 Відповісти
і мені цікаво. В Одпесі орки вразили Ахиетівську ТЕЦ. Струм в Одесу зараз дає ПУАЄС, Але хто отримує гроші за електрику? Напевно Р.Л.
показати весь коментар
28.01.2026 22:47 Відповісти
Тобто я вірно розумію, що в крутеликів, там де потрібно, світло буде завжди, а в звичайних людей - хрін з маслом?
показати весь коментар
28.01.2026 22:44 Відповісти
Такі особливості енергосистеми
показати весь коментар
28.01.2026 22:57 Відповісти
Та й взагалі, якщо трохи перефразувати зеленого класика, то важливість наявності електрики перебільшена. Нам і портрет сонцесяйного гарно світить!
показати весь коментар
28.01.2026 22:58 Відповісти
І взагалі системи...
показати весь коментар
28.01.2026 22:59 Відповісти
Україна повинна збільшити імпорт електроенергії.
Hайбільшу частку у структурі імпорту України і надалі займає Угорщина.

Міжкордонна пропускна здатність для імпорту електроенергії з Угорщини до України є значною, що дозволяє імпортувати значну кількість електроенергії.

Угорщина була найбільшим імпортером електроенергії з СРСР серед країн Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).

У 1970-80-х роках Угорщина стабільно займала перше місце за обсягами закупівель радянської електроенергії. Наприклад, у середині 1980-х років на Угорщину припадало близько 30-40% всього радянського експорту електроенергії в соціалістичні країни.

Основні постачання йшли через об'єднану енергосистему «Мир». Ключову роль відігравала унікальна для того часу лінія електропередач 750 кВ «Вінниця - Західноукраїнська - Альбертірша», введена в експлуатацію в 1979 році. Вона безпосередньо поєднувала енергосистему СРСР з угорською. На відміну від Польщі (багатої на вугілля) або Румунії (яка мала власні запаси нафти та газу), Угорщина мала обмежені паливні ресурси, що робило прямі постачання електроенергії найбільш вигідними.

За останні десять років сонячна енергія зросла й тепер забезпечує чверть електроенергії Угорщини. У 2024 році вона обійшла газ і стала другим за величиною джерелом електроенергії після ядерної.

Орбан непогано заробляє на експорті електроенергії до України, перепродуючи електроенергію сусідів та свої надлишки.
показати весь коментар
28.01.2026 22:46 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2026 23:12 Відповісти
Цікаво, чи в будинку цієї зеленої віслючки теж відсутнє світло, тепло і вода??? Скоти
показати весь коментар
28.01.2026 23:27 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2026 08:38 Відповісти
 
 