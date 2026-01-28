Київ з опівночі переходить на тимчасові графіки відключення світла, - ДТЕК

З опівночі 29 січня у Києві запроваджують тимчасові графіки подачі електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

Київ переходить на оновлені графіки

"Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, ми вводимо графіки з тим обсягом світла, який маємо", - заявили у компанії.

У ДТЕК попередили, що графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.

Також графіки не будуть прив’язані до звичайних черг. Для кожного будинку буде свій графік. Їх можна буде подивитись в чат-боті та на сайті.

Ситуація залишається складною

У компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається складною.

"Попереду холоди, і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень. І навпаки, якщо ситуація в енергетиці стабілізується, то ми повернемось до звичних графіків з чергами", - йдеться у повідомленні.

Також у ДТЕК зазначили, що перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі, тому можливі неточності.

"Ми запускаємо графіки так швидко, як тільки можемо, щоб у киян з’явилася хоч невелика опора для планування свого дня", - додали у компанії.

