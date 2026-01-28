Київ з опівночі переходить на тимчасові графіки відключення світла, - ДТЕК
З опівночі 29 січня у Києві запроваджують тимчасові графіки подачі електроенергії.
Про це повідомляє ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
Київ переходить на оновлені графіки
"Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, ми вводимо графіки з тим обсягом світла, який маємо", - заявили у компанії.
У ДТЕК попередили, що графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.
Також графіки не будуть прив’язані до звичайних черг. Для кожного будинку буде свій графік. Їх можна буде подивитись в чат-боті та на сайті.
Ситуація залишається складною
У компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається складною.
"Попереду холоди, і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень. І навпаки, якщо ситуація в енергетиці стабілізується, то ми повернемось до звичних графіків з чергами", - йдеться у повідомленні.
Також у ДТЕК зазначили, що перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі, тому можливі неточності.
"Ми запускаємо графіки так швидко, як тільки можемо, щоб у киян з’явилася хоч невелика опора для планування свого дня", - додали у компанії.
Hайбільшу частку у структурі імпорту України і надалі займає Угорщина.
Міжкордонна пропускна здатність для імпорту електроенергії з Угорщини до України є значною, що дозволяє імпортувати значну кількість електроенергії.
Угорщина була найбільшим імпортером електроенергії з СРСР серед країн Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).
У 1970-80-х роках Угорщина стабільно займала перше місце за обсягами закупівель радянської електроенергії. Наприклад, у середині 1980-х років на Угорщину припадало близько 30-40% всього радянського експорту електроенергії в соціалістичні країни.
Основні постачання йшли через об'єднану енергосистему «Мир». Ключову роль відігравала унікальна для того часу лінія електропередач 750 кВ «Вінниця - Західноукраїнська - Альбертірша», введена в експлуатацію в 1979 році. Вона безпосередньо поєднувала енергосистему СРСР з угорською. На відміну від Польщі (багатої на вугілля) або Румунії (яка мала власні запаси нафти та газу), Угорщина мала обмежені паливні ресурси, що робило прямі постачання електроенергії найбільш вигідними.
За останні десять років сонячна енергія зросла й тепер забезпечує чверть електроенергії Угорщини. У 2024 році вона обійшла газ і стала другим за величиною джерелом електроенергії після ядерної.
Орбан непогано заробляє на експорті електроенергії до України, перепродуючи електроенергію сусідів та свої надлишки.