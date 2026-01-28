Киев с полуночи переходит на временные графики отключения света, - ДТЭК
С полуночи 29 января в Киеве вводятся временные графики подачи электроэнергии.
Об этом сообщает ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
Киев переходит на обновленные графики
"Энергетикам удалось сделать невозможное. Несмотря на огромный дефицит электричества в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который имеем", - заявили в компании.
В ДТЭК предупредили, что графики будут неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы.
Также графики не будут привязаны к обычным очередям. Для каждого дома будет свой график. Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте.
Ситуация остается сложной
В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме остается сложной.
"Впереди холода, и, к сожалению, остается риск новых обстрелов. Поэтому в случае ухудшения ситуации столица вернется к экстренным отключениям. И наоборот, если ситуация в энергетике стабилизируется, то мы вернемся к привычным графикам с очередями", - говорится в сообщении.
Также в ДТЭК отметили, что первые несколько дней временные графики будут дорабатываться в процессе, поэтому возможны неточности.
"Мы запускаем графики так быстро, как только можем, чтобы у киевлян появилась хоть небольшая опора для своего планирования дня", - добавили в компании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
назвіть їх потужно Zельоно ахметівським сяянням ..і розносьте в авоськах по квартирах
дякую 73% зебілам
Hайбільшу частку у структурі імпорту України і надалі займає Угорщина.
Міжкордонна пропускна здатність для імпорту електроенергії з Угорщини до України є значною, що дозволяє імпортувати значну кількість електроенергії.
Угорщина була найбільшим імпортером електроенергії з СРСР серед країн Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).
У 1970-80-х роках Угорщина стабільно займала перше місце за обсягами закупівель радянської електроенергії. Наприклад, у середині 1980-х років на Угорщину припадало близько 30-40% всього радянського експорту електроенергії в соціалістичні країни.
Основні постачання йшли через об'єднану енергосистему «Мир». Ключову роль відігравала унікальна для того часу лінія електропередач 750 кВ «Вінниця - Західноукраїнська - Альбертірша», введена в експлуатацію в 1979 році. Вона безпосередньо поєднувала енергосистему СРСР з угорською. На відміну від Польщі (багатої на вугілля) або Румунії (яка мала власні запаси нафти та газу), Угорщина мала обмежені паливні ресурси, що робило прямі постачання електроенергії найбільш вигідними.
За останні десять років сонячна енергія зросла й тепер забезпечує чверть електроенергії Угорщини. У 2024 році вона обійшла газ і стала другим за величиною джерелом електроенергії після ядерної.
Орбан непогано заробляє на експорті електроенергії до України, перепродуючи електроенергію сусідів та свої надлишки.