Киев с полуночи переходит на временные графики отключения света, - ДТЭК

С полуночи 29 января в Киеве вводятся временные графики подачи электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Киев переходит на обновленные графики

"Энергетикам удалось сделать невозможное. Несмотря на огромный дефицит электричества в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который имеем", - заявили в компании.

В ДТЭК предупредили, что графики будут неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы.

Также графики не будут привязаны к обычным очередям. Для каждого дома будет свой график. Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте.

Ситуация остается сложной

В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме остается сложной.

"Впереди холода, и, к сожалению, остается риск новых обстрелов. Поэтому в случае ухудшения ситуации столица вернется к экстренным отключениям. И наоборот, если ситуация в энергетике стабилизируется, то мы вернемся к привычным графикам с очередями", - говорится в сообщении.

Также в ДТЭК отметили, что первые несколько дней временные графики будут дорабатываться в процессе, поэтому возможны неточности.

"Мы запускаем графики так быстро, как только можем, чтобы у киевлян появилась хоть небольшая опора для своего планирования дня", - добавили в компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самая сложная ситуация с электричеством - в Киеве. Городская власть должна действовать значительно быстрее, - Зеленский