2 984 24

"Киевводоканал" отверг идею обустройства выгребных ям на Троещине: "Не является целесообразной"

В "Киевводоканале" заявили, что предложения по обустройству временных уличных туалетов или выгребных ям в жилом массиве Троещина являются нецелесообразными, поскольку канализационные сети в Киеве работают в штатном режиме.

В предприятии отметили, что дворовые канализационные сети, которые находятся на их обслуживании, проложены ниже уровня промерзания почвы. Кроме того, сточные воды имеют плюсовую температуру и находятся в постоянном движении, поэтому замерзание таких сетей невозможно.

В "Киевводоканале" также подчеркнули, что трубы, соединяющие дома с первыми канализационными колодцами, относятся к внутридомовым системам. Их техническое состояние и обслуживание является ответственностью балансодержателей домов, а не предприятия.

По данным "Киевводоканала", в микрорайоне Троещина и в целом в столице канализационные сети работают стабильно и обеспечивают бесперебойное водоотведение, в том числе и во время отключений электроэнергии.

"На данный момент случаев полного или частичного замерзания канализационных труб не зафиксировано", - заявили в компании.

В связи с этим идею обустройства временных уличных туалетов или выгребных ям в жилых районах назвали не имеющей реальных оснований.

Что предшествовало?

  • 24 январясамая сложная ситуацияс восстановлением электроэнергии наблюдалась на Троещине, где проблемы и с тепло-, и с водоснабжением, электричеством.
  • 29 января ДТЭК сообщает, что после российских атак ситуация с электроснабжением на Троещине в Киеве остается сложной.

Так куди срать ходити, в пакетик і з балкона?
Так куди срать ходити, в пакетик і з балкона?
А поступово для мешканців перших поверхів утвориться захисний вал від вітру - ось і додаткова енергоефективність. Принаймні поки мороз, шоб вал був твердий.
Можна потім і півня зліпить
Не перевелися ше мікелянджели на русі.
Та ні, краще найвеличнішого.
цікаво, а упороті зілібобти можуть так наваять потужного лідора?
Вигрібних ям може і недоцільно, всеж не кам"яний вік, але побудувати трохи туалетів в громадських місцях по місту та в метро не завадило б
Чай, ні в Івропах. Туалєтів в метро захотіли. Може вам ще в кожній крамниці та генделику по вбиральні зробити? А хто тоді кущі поливати буде?
Вчіться у "талановитих одеських бізнесменів"
"Протягом чотирьох років в Одесі планують встановити 19 інклюзивних туалетів. На ці заходи в міській програмі "Безбарʼєрна Одеса" заклали 109 мільйонів гривень: https://suspilne.media/odesa/1100444-v-odesi-vidilat-109-mln-grn-na-inkluzivni-tualeti-pitanna-viklikalo-superecki-na-sesii/ вартість одного - понад 5,5 мільйонів гривень."
фсэм стаять, работает прафессиАнал - лэдакол бахмэтьэв
Лєдакол, зачєм ти бросіл квн, для кого, для чєго ?
Засунь його собі у сраку.
Молодец Киевводоканал! Давай строить сральные будки над твоими незамерзающими коллекторами!
Всі кому припекло і замерз унітаз- срати у київводоканал ходіть.
Так хто ж тебе призначив у гомноочистку? Булгаков@
троя это и так одна выгребная яма))))
при відсутності води, нічого не рухається.
встає і утворюються калові камені.
Проект наказу:
Для виконання програми Президента щодо посадки 1 мільярда дерев
НАКАЗУЮ: кожному киянину видати по жолудю та садовій лопатці для закопування із добривом.
Контроль залишаю за Головою Офісу Президента.



зеля, поверни Київу 7 мільярдів!! то можна буде і біотуалети закупити!
