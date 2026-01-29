"Киевводоканал" отверг идею обустройства выгребных ям на Троещине: "Не является целесообразной"

В "Киевводоканале" заявили, что предложения по обустройству временных уличных туалетов или выгребных ям в жилом массиве Троещина являются нецелесообразными, поскольку канализационные сети в Киеве работают в штатном режиме.

Об этом говорится в сообщении "Киевводоканала", передает Цензор.НЕТ.

В предприятии отметили, что дворовые канализационные сети, которые находятся на их обслуживании, проложены ниже уровня промерзания почвы. Кроме того, сточные воды имеют плюсовую температуру и находятся в постоянном движении, поэтому замерзание таких сетей невозможно.

В "Киевводоканале" также подчеркнули, что трубы, соединяющие дома с первыми канализационными колодцами, относятся к внутридомовым системам. Их техническое состояние и обслуживание является ответственностью балансодержателей домов, а не предприятия.

По данным "Киевводоканала", в микрорайоне Троещина и в целом в столице канализационные сети работают стабильно и обеспечивают бесперебойное водоотведение, в том числе и во время отключений электроэнергии.

"На данный момент случаев полного или частичного замерзания канализационных труб не зафиксировано", - заявили в компании.

В связи с этим идею обустройства временных уличных туалетов или выгребных ям в жилых районах назвали не имеющей реальных оснований.

Что предшествовало?

24 январясамая сложная ситуацияс восстановлением электроэнергии наблюдалась на Троещине, где проблемы и с тепло-, и с водоснабжением, электричеством.

29 января ДТЭК сообщает, что после российских атак ситуация с электроснабжением на Троещине в Киеве остается сложной.

