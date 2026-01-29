"Киевводоканал" отверг идею обустройства выгребных ям на Троещине: "Не является целесообразной"
В "Киевводоканале" заявили, что предложения по обустройству временных уличных туалетов или выгребных ям в жилом массиве Троещина являются нецелесообразными, поскольку канализационные сети в Киеве работают в штатном режиме.
Об этом говорится в сообщении "Киевводоканала", передает Цензор.НЕТ.
В предприятии отметили, что дворовые канализационные сети, которые находятся на их обслуживании, проложены ниже уровня промерзания почвы. Кроме того, сточные воды имеют плюсовую температуру и находятся в постоянном движении, поэтому замерзание таких сетей невозможно.
В "Киевводоканале" также подчеркнули, что трубы, соединяющие дома с первыми канализационными колодцами, относятся к внутридомовым системам. Их техническое состояние и обслуживание является ответственностью балансодержателей домов, а не предприятия.
По данным "Киевводоканала", в микрорайоне Троещина и в целом в столице канализационные сети работают стабильно и обеспечивают бесперебойное водоотведение, в том числе и во время отключений электроэнергии.
"На данный момент случаев полного или частичного замерзания канализационных труб не зафиксировано", - заявили в компании.
В связи с этим идею обустройства временных уличных туалетов или выгребных ям в жилых районах назвали не имеющей реальных оснований.
Что предшествовало?
- 24 январясамая сложная ситуацияс восстановлением электроэнергии наблюдалась на Троещине, где проблемы и с тепло-, и с водоснабжением, электричеством.
- 29 января ДТЭК сообщает, что после российских атак ситуация с электроснабжением на Троещине в Киеве остается сложной.
"Протягом чотирьох років в Одесі планують встановити 19 інклюзивних туалетів. На ці заходи в міській програмі "Безбарʼєрна Одеса" заклали 109 мільйонів гривень: https://suspilne.media/odesa/1100444-v-odesi-vidilat-109-mln-grn-na-inkluzivni-tualeti-pitanna-viklikalo-superecki-na-sesii/ вартість одного - понад 5,5 мільйонів гривень."
