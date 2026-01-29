РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9566 посетителей онлайн
Новости Восстановление энергосистемы
9 680 154

Перекрытие дорог в Киеве из-за блэкаута: в ДТЭК призвали жителей Троещины не мешать энергетикам

ДТЭК призывает жителей Троещины не перекрывать дороги

После российских атак ситуация с электроснабжением на Троещине в Киеве остается сложной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Из-за отключения света люди 29 января перекрывали дороги, но энергетики призывают не мешать ремонтам. Компания работает круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение в критических районах города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каникулы в Киеве продлили до 1 февраля, формат обучения определит Совет обороны города, - Шмыгаль

Причины аварий и ситуация на Троещине

В ДТЭК объяснили, что из-за отсутствия централизованного теплоснабжения сети постоянно перегружаются. Электрические сети не рассчитаны на одновременное использование обогревателей и мощных приборов. Только за последнюю неделю на подстанциях района произошло 26 аварий из-за перегорания подземных кабелей.

Некоторые ремонты длятся до двух суток, что требует значительного времени и усилий энергетиков.

"Сейчас все силы приоритетно направлены на устранение аварий и возвращение света. Мы призываем не препятствовать работе бригад", — пояснили в ДТЭК.

Читайте также: Около 30% потребителей Харьковской области без света, - Синегубов

Временные графики и советы для киевлян

Вечером 28 января компания анонсировала временные графики электроснабжения с полуночи 29 января.

Несмотря на дефицит электроэнергии, энергетикам удалось обеспечить доступный объем света по графику. Киевлян предупредили, что ситуация остается сложной и ухудшение может произойти из-за новых обстрелов или холодной погоды. Энергетики призывают использовать мощные приборы по очереди, чтобы избежать перегрузок сетей.

  • Накануне на заседании Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах Киева и области разработали план замещения генерации поврежденных ТЭЦ распределенными источниками.

Читайте также: Власти Киева и полиция опровергли информацию о смерти от холода женщины, пережившей Холокост

Автор: 

Киев (26256) энергетика (3441) восстановления (204)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
ці троєщинські гуппі не пам'ятають за кого вони голосували в 2019-му (див. вище)

.
показать весь комментарий
29.01.2026 02:34 Ответить
+26
Чого?
Хай заважають і сидять без світла далі.
показать весь комментарий
29.01.2026 02:07 Ответить
+24
Люди не знають де знаходиться Банкова?
показать весь комментарий
29.01.2026 02:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Дивний комент з Польщі, дивні слова про "посрати вже нема куди", дивні висновки про "ніхто не приїджає", товаріШЧ лєйтєнант.
показать весь комментарий
29.01.2026 08:26 Ответить
Боже, а як весною 2019 року бігали, веселились, робили всіх разом? Отримали країну мрій, то чого перекривати дороги? Це наслідки тих подій. Ідіть краще міндічу і цукермани допомагайте нести важкі сумки із доларами,які вони вкрали у вас, якими мали захистити об'єкти енергообєктів від дронів і ракет.
показать весь комментарий
29.01.2026 06:08 Ответить
Голосували за кловуна тому що усталі ат вайни. Галабародька обіцяв розійтись десь пасередіне. А барига збагатів у 80 раз на вайне. Мінські угоди, з'їв брата, і ліпецька хфабрика.
показать весь комментарий
29.01.2026 07:23 Ответить
Так вони зараз проти свавілля влади і виступають, а Ви критикуючи цивільній супротив населення проти свавілля влади захищаєте цю корумповану владу, бо якщо Ви критик влади, то повинні його підтримувати.
показать весь комментарий
29.01.2026 09:28 Ответить
А як за Кравчука голосували, в як за Кучмо за Яника...Доголосувались...
показать весь комментарий
29.01.2026 06:42 Ответить
Таки треба заганяти бидло в цифровий концтабір, для їх же власного блага. Як це зробити з мінімумом шкоди для свідомих громадян - от в чому питання. Бо на лобі ж не написано, бидлан це чи розумна людина.
показать весь комментарий
29.01.2026 06:50 Ответить
Дайош расційського сцаря, она навідьот парядок.
показать весь комментарий
29.01.2026 09:29 Ответить
Та в тому то і справа що сцарь порядок не наведе, тільки концтабір для всіх без розбору.
показать весь комментарий
29.01.2026 19:21 Ответить
Та це іронія))) я згоден
показать весь комментарий
02.02.2026 14:00 Ответить
В Америці вже всіх позаганяли ?
показать весь комментарий
29.01.2026 10:32 Ответить
Аби ж то.
показать весь комментарий
29.01.2026 19:19 Ответить
Треба там зараз провести опитування про рівень довіри Зеленському.
показать весь комментарий
29.01.2026 07:34 Ответить
До ішака по електрику!
показать весь комментарий
29.01.2026 08:20 Ответить
Краще перекривайте Банкову, там ховається винуватець всіх наших бід...
показать весь комментарий
29.01.2026 08:22 Ответить
Все правильно роблять. Нажаль до влади не доходить. Жаль тільки якщо це перешкоджає робітникам. Але якщо не помиляюся на троещіні там дибільнуватик комедіклабіст бахматов орудує,той не дивно.
Спочатку на Троещіні, а потім коли буде не дай Бог суцільний колапс у Києві то і на більш відомих плохащ не гріх погрітися як свого часу вже два рази бувало.
показать весь комментарий
29.01.2026 08:22 Ответить
А коли "два рази був колапс", нагадайте, а то я щось пропустив?
показать весь комментарий
29.01.2026 08:28 Ответить
ну якщо то був не колапс у цьому місяці з майже угондошеною тец 5, та виведеною з ладу тец 6 та на ладан дмухаючою 750Кв от АЕС,то лікарі тут безсилі.
хоча для племя....й так зійде головно шо в нас в дущі "є світло та любов"
показать весь комментарий
29.01.2026 08:35 Ответить
"Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза"
тупорилі блокувальники, жлоби та дебіли, наче й ДОСІ не знали, яке зеленсько-міндічське лайно на керування вони обрали на нашу голову, і що можна було чекати від мародерства шести дефективних манагерів дермакакі.. - народ бескомпромісний та впертий..
і вони, фани-кварталовці, ще й Зєлю оберуть знову, "на біс", контрольний у голову Україні..
показать весь комментарий
29.01.2026 08:34 Ответить
Потрібно було в 2019 році перекривати дороги овечкам(племені) 73% йти на виборчі дільниці, яким Вождь пообіцяв все: тим, хто вмирає за своком - рускій язик, наркоманам - вільний обіг маріхуани, для вчителів - зарплата 4 штуки баксів і тому подібне. Всі отримали своє? То чому перекриваєте дороги? Хавайте свій вибір на повні зуби, тільки не сильно заляпуйтеся зеленим лайном, бо воно не відмиється ніколи. Зебуїн при шухері втече до Ізраїлю разом зі свою шоблою. А ви залигитеся тут, правда якщо доживете до наступних виборів.
показать весь комментарий
29.01.2026 08:38 Ответить
Начнем с начала. Кто придумал великолепную аферу с ОСББ? Житловой фонд был на балансе у местных советов. Худо бедно, но они выделяли средства на его поддержание, потом кто то очень умный придумал! - « Все спихнуть на жителей себе оставить лишь ликвидные активы». Самое интересное, в эксплуатационные расходы на содержание житлового фонду не заложена амортизация! Это значит, по окончании срока эксплуатации дома дом списывают, а жители идут на улицу! Следующий момент. В ЖЕКе были инженеры, отвечающие за эксплуатацию дома, были регламенты, как действовать при аварийных ситуациях и самое главное они несли за это ответственность. При виконкомах есть отделы цивильного захисту, у которых на случай подобных ситуаций есть План ЦЗ на особлывый период, который должен предусматривать, что делать с гражданским населением города. Это теория. На практике все получали деньги. Никто ничем не занимался, пиарники обозвали пункты обогрева для бомжей «пунктами незламности» и успокоились, думая что и в этом году пронесет. Не пронесло! И теперь полезло наружу не только говно, но и тотальная некомпетентность власти. Но у нас как всегда виноват пересичный!
показать весь комментарий
29.01.2026 09:04 Ответить
совок, успокойся зі своїм "худо=бедно". У кого нормальні сусіди, то немає проблем у ОСББ, а якшо такі як ти халявщіки, якім всі должні, то вони ходять і в ЖЕК ниють, і в ОСББ і коли скидаються, то нарікають на державу, а не на себе
показать весь комментарий
29.01.2026 15:30 Ответить
Интересно я совок, а ты? "Тюлин" последователь? Ярый клеймитель халявщиков который сам всю жизнь землю пахал, писТобол по написанному" Кто?
показать весь комментарий
29.01.2026 17:13 Ответить
всі, хто заважає робити ремонтні роботи ждуни або зелені барани
показать весь комментарий
29.01.2026 09:05 Ответить
А тих, хто не робить ремонтні роботи, маючи повноваження, кошти і можливості як потрібно назвати?
показать весь комментарий
29.01.2026 10:22 Ответить
Тих можна назвати "вимераючим видом". Бо ж ти напевно думаєш, шо ти "цариця бляха яка" і шо мають в першу чергу тобі зробити, а то шо війна у країні і ЛЮДЕЙ не хватає, чи то як вони вмирають, зриваються, накриває повторкою - ми цього не бачимо, бо ми далі носа свого не бачимо
показать весь комментарий
29.01.2026 15:32 Ответить
Ну да, з Польщі видніше, а ми тут нічого не бачимо. А може повернешся і підеш на фронт чи проведеш ремонтні роботи ?
показать весь комментарий
29.01.2026 17:26 Ответить
назвіть, хто не робить. Взагалі, де такі цікаві ніки беруться олена_олена, віктор_іктор, марія_марія, петро_петро. ліниві боти, блє.
показать весь комментарий
25.03.2026 09:27 Ответить
Тебе більше нічого не цікавить тільки де ніки беруться, *** розумник
показать весь комментарий
25.03.2026 10:53 Ответить
після *** маєш кому поставити, ботяра
показать весь комментарий
27.03.2026 08:33 Ответить
Обійдешся
показать весь комментарий
27.03.2026 08:46 Ответить
А в 2019 році чому дороги після виборів не перекривали? Тепер же води, тепла, електрики немає, що є наслідком вашого вибору? Чи єта щас другоє? А де ж ваше папріколу, хоть паржом, а то путін нападьот? Що сталося? Досягли мети московити вашими руками, а вам чогось і це не так? Нерозумні, більш немаю що сказати...
показать весь комментарий
29.01.2026 09:06 Ответить
Бидло
показать весь комментарий
29.01.2026 09:08 Ответить
а що, вже "скасували" ВІЙСЬКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ? "мітингувальників" потрібно відправляти до "установ" з високим парканом і колючим дротом, де вони повинні пройти за пару місяців "курс поведінки" під час війни!
показать весь комментарий
29.01.2026 09:22 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2026 09:32 Ответить
Багатостраждальна Троєщина ...
показать весь комментарий
29.01.2026 09:32 Ответить
Правильно. Перекривати треба урядовий квартал)
показать весь комментарий
29.01.2026 09:56 Ответить
Хай тепер страждає за свій вибір
Погано тільки що вони і досі не розуміють що вони натворили у 2019-му
показать весь комментарий
29.01.2026 10:06 Ответить

Троєщинці звертайтесь за допомогою до свого зеленого депутата
показать весь комментарий
29.01.2026 10:14 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2026 10:21 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2026 10:29 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2026 10:35 Ответить
Згадайте як все починалось...
показать весь комментарий
29.01.2026 10:41 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2026 10:44 Ответить
Невже виберемо слуг втретє ?
Перший раз це був Сталін
показать весь комментарий
29.01.2026 10:47 Ответить
Маленький казус вийшов у Чернівцях з гаслом партії Слуга народу:

«Зе! Депутат-слуга народу!». Партійці кажуть, що вони застовпили це гасло за собою. І ніхто, окрім них не має права на нього. Але ж воно було до них. І це може довести багаторічний комуністичний та радянський діяч Микола Федорук.

Ще з часів Сталіна гасло «Депутат - слуга народу» прикрашали кумачеві банери на виборних дільницях.

Історична довідка

Радянський соціальний плакат Депутат - слуга народу! створений в 1954 році.

Автор плаката художник Б.А. Зеленський.

Зеленский Борис Александрович 1914 г.р. Родился в Петрограде в 1914 году. Учился в студиях С.М. Зейденберга в Ленинграде (1925-1927)
показать весь комментарий
29.01.2026 10:58 Ответить
Уже нічого Федорук довести не зможе. Навіть якби дуже хотів. ...Хіба раптом Ви вмієте користуватися спіритичним блюдцем...
До речі, Федорук був камсамольскім функцианєрам. А вже потім з карколомною швидкістю ставав то Йулькиним однопартійцем, то Йаценюковим. Що, однак, не заважало йому бути полковником КДБ, а потім СБУ.
показать весь комментарий
29.01.2026 19:38 Ответить
Савпадєніє? Нє думаю
показать весь комментарий
29.01.2026 22:55 Ответить
...хачу харчо і зірку з неба... під час війни... і хтось мусить... хтось...
показать весь комментарий
29.01.2026 12:51 Ответить
Це про кого і про що?
Що це за набір слів?
показать весь комментарий
29.01.2026 17:21 Ответить
Мудрый нарид, что поделать....
показать весь комментарий
29.01.2026 13:24 Ответить
Занадто мудрий, такого намудрили, що тепер відхаркувати прийдеться не одному поколінню.
Какая разніца, хоть паржом
Вже наіржалися?
показать весь комментарий
29.01.2026 17:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 