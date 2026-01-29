Перекрытие дорог в Киеве из-за блэкаута: в ДТЭК призвали жителей Троещины не мешать энергетикам
После российских атак ситуация с электроснабжением на Троещине в Киеве остается сложной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Из-за отключения света люди 29 января перекрывали дороги, но энергетики призывают не мешать ремонтам. Компания работает круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение в критических районах города.
Причины аварий и ситуация на Троещине
В ДТЭК объяснили, что из-за отсутствия централизованного теплоснабжения сети постоянно перегружаются. Электрические сети не рассчитаны на одновременное использование обогревателей и мощных приборов. Только за последнюю неделю на подстанциях района произошло 26 аварий из-за перегорания подземных кабелей.
Некоторые ремонты длятся до двух суток, что требует значительного времени и усилий энергетиков.
"Сейчас все силы приоритетно направлены на устранение аварий и возвращение света. Мы призываем не препятствовать работе бригад", — пояснили в ДТЭК.
Временные графики и советы для киевлян
Вечером 28 января компания анонсировала временные графики электроснабжения с полуночи 29 января.
Несмотря на дефицит электроэнергии, энергетикам удалось обеспечить доступный объем света по графику. Киевлян предупредили, что ситуация остается сложной и ухудшение может произойти из-за новых обстрелов или холодной погоды. Энергетики призывают использовать мощные приборы по очереди, чтобы избежать перегрузок сетей.
- Накануне на заседании Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах Киева и области разработали план замещения генерации поврежденных ТЭЦ распределенными источниками.
Спочатку на Троещіні, а потім коли буде не дай Бог суцільний колапс у Києві то і на більш відомих плохащ не гріх погрітися як свого часу вже два рази бувало.
хоча для племя....й так зійде головно шо в нас в дущі "є світло та любов"
тупорилі блокувальники, жлоби та дебіли, наче й ДОСІ не знали, яке зеленсько-міндічське лайно на керування вони обрали на нашу голову, і що можна було чекати від мародерства шести дефективних манагерів дермакакі.. - народ бескомпромісний та впертий..
і вони, фани-кварталовці, ще й Зєлю оберуть знову, "на біс", контрольний у голову Україні..
Погано тільки що вони і досі не розуміють що вони натворили у 2019-му
Троєщинці звертайтесь за допомогою до свого зеленого депутата
Перший раз це був Сталін
«Зе! Депутат-слуга народу!». Партійці кажуть, що вони застовпили це гасло за собою. І ніхто, окрім них не має права на нього. Але ж воно було до них. І це може довести багаторічний комуністичний та радянський діяч Микола Федорук.
Ще з часів Сталіна гасло «Депутат - слуга народу» прикрашали кумачеві банери на виборних дільницях.
Історична довідка
Радянський соціальний плакат Депутат - слуга народу! створений в 1954 році.
Автор плаката художник Б.А. Зеленський.
Зеленский Борис Александрович 1914 г.р. Родился в Петрограде в 1914 году. Учился в студиях С.М. Зейденберга в Ленинграде (1925-1927)
До речі, Федорук був камсамольскім функцианєрам. А вже потім з карколомною швидкістю ставав то Йулькиним однопартійцем, то Йаценюковим. Що, однак, не заважало йому бути полковником КДБ, а потім СБУ.
Що це за набір слів?
Какая разніца, хоть паржом
Вже наіржалися?