Перекрытие дорог в Киеве из-за блэкаута: в ДТЭК призвали жителей Троещины не мешать энергетикам

После российских атак ситуация с электроснабжением на Троещине в Киеве остается сложной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Из-за отключения света люди 29 января перекрывали дороги, но энергетики призывают не мешать ремонтам. Компания работает круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение в критических районах города.

Причины аварий и ситуация на Троещине

В ДТЭК объяснили, что из-за отсутствия централизованного теплоснабжения сети постоянно перегружаются. Электрические сети не рассчитаны на одновременное использование обогревателей и мощных приборов. Только за последнюю неделю на подстанциях района произошло 26 аварий из-за перегорания подземных кабелей.

Некоторые ремонты длятся до двух суток, что требует значительного времени и усилий энергетиков.

"Сейчас все силы приоритетно направлены на устранение аварий и возвращение света. Мы призываем не препятствовать работе бригад", — пояснили в ДТЭК.

Временные графики и советы для киевлян

Вечером 28 января компания анонсировала временные графики электроснабжения с полуночи 29 января.

Несмотря на дефицит электроэнергии, энергетикам удалось обеспечить доступный объем света по графику. Киевлян предупредили, что ситуация остается сложной и ухудшение может произойти из-за новых обстрелов или холодной погоды. Энергетики призывают использовать мощные приборы по очереди, чтобы избежать перегрузок сетей.

Накануне на заседании Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах Киева и области разработали план замещения генерации поврежденных ТЭЦ распределенными источниками.

