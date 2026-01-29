Перекриття доріг у Києві через блекаут: у ДТЕК закликали жителів Троєщини не заважати енергетикам

Після російських атак ситуація з електропостачанням на Троєщині в Києві залишається складною.

Через відключення світла люди 29 січня перекривали дороги, але енергетики закликають не заважати ремонтам. Компанія працює цілодобово, щоб відновити електропостачання в критичних районах міста.

Причини аварій та ситуація на Троєщині

У ДТЕК пояснили, що через відсутність централізованого теплопостачання мережі постійно перевантажуються. Електричні мережі не розраховані на одночасне використання обігрівачів та потужних приладів. Лише за останній тиждень на підстанціях району сталося 26 аварій через перегорання підземних кабелів.

Деякі ремонти тривають до двох діб, що потребує значного часу та зусиль енергетиків.

"Зараз усі сили пріоритетно спрямовані на усунення аварій і повернення світла. Ми закликаємо не перешкоджати роботі бригад", — пояснили у ДТЕК.

Тимчасові графіки та поради для киян

Увечері 28 січня компанія анонсувала тимчасові графіки електропостачання з опівночі 29 січня.

Незважаючи на дефіцит електроенергії, енергетикам вдалося забезпечити доступний обсяг світла за графіком. Киян попередили, що ситуація залишається складною і погіршення може статися через нові обстріли або холодну погоду. Енергетики закликають використовувати потужні прилади по черзі, щоб уникнути перевантажень мереж.

  • Напередодні на засіданні Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах Києва та області розробили план заміщення генерації пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами.

ці троєщинські гуппі не пам'ятають за кого вони голосували в 2019-му (див. вище)

29.01.2026 02:34 Відповісти
Чого?
Хай заважають і сидять без світла далі.
29.01.2026 02:07 Відповісти
Люди не знають де знаходиться Банкова?
29.01.2026 02:30 Відповісти
Дивний комент з Польщі, дивні слова про "посрати вже нема куди", дивні висновки про "ніхто не приїджає", товаріШЧ лєйтєнант.
29.01.2026 08:26 Відповісти
Боже, а як весною 2019 року бігали, веселились, робили всіх разом? Отримали країну мрій, то чого перекривати дороги? Це наслідки тих подій. Ідіть краще міндічу і цукермани допомагайте нести важкі сумки із доларами,які вони вкрали у вас, якими мали захистити об'єкти енергообєктів від дронів і ракет.
29.01.2026 06:08 Відповісти
Голосували за кловуна тому що усталі ат вайни. Галабародька обіцяв розійтись десь пасередіне. А барига збагатів у 80 раз на вайне. Мінські угоди, з'їв брата, і ліпецька хфабрика.
29.01.2026 07:23 Відповісти
Так вони зараз проти свавілля влади і виступають, а Ви критикуючи цивільній супротив населення проти свавілля влади захищаєте цю корумповану владу, бо якщо Ви критик влади, то повинні його підтримувати.
29.01.2026 09:28 Відповісти
А як за Кравчука голосували, в як за Кучмо за Яника...Доголосувались...
29.01.2026 06:42 Відповісти
Таки треба заганяти бидло в цифровий концтабір, для їх же власного блага. Як це зробити з мінімумом шкоди для свідомих громадян - от в чому питання. Бо на лобі ж не написано, бидлан це чи розумна людина.
29.01.2026 06:50 Відповісти
Дайош расційського сцаря, она навідьот парядок.
29.01.2026 09:29 Відповісти
Та в тому то і справа що сцарь порядок не наведе, тільки концтабір для всіх без розбору.
29.01.2026 19:21 Відповісти
Та це іронія))) я згоден
02.02.2026 14:00 Відповісти
В Америці вже всіх позаганяли ?
29.01.2026 10:32 Відповісти
Аби ж то.
29.01.2026 19:19 Відповісти
Треба там зараз провести опитування про рівень довіри Зеленському.
29.01.2026 07:34 Відповісти
До ішака по електрику!
29.01.2026 08:20 Відповісти
Краще перекривайте Банкову, там ховається винуватець всіх наших бід...
29.01.2026 08:22 Відповісти
Все правильно роблять. Нажаль до влади не доходить. Жаль тільки якщо це перешкоджає робітникам. Але якщо не помиляюся на троещіні там дибільнуватик комедіклабіст бахматов орудує,той не дивно.
Спочатку на Троещіні, а потім коли буде не дай Бог суцільний колапс у Києві то і на більш відомих плохащ не гріх погрітися як свого часу вже два рази бувало.
29.01.2026 08:22 Відповісти
А коли "два рази був колапс", нагадайте, а то я щось пропустив?
29.01.2026 08:28 Відповісти
ну якщо то був не колапс у цьому місяці з майже угондошеною тец 5, та виведеною з ладу тец 6 та на ладан дмухаючою 750Кв от АЕС,то лікарі тут безсилі.
хоча для племя....й так зійде головно шо в нас в дущі "є світло та любов"
29.01.2026 08:35 Відповісти
"Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза"
тупорилі блокувальники, жлоби та дебіли, наче й ДОСІ не знали, яке зеленсько-міндічське лайно на керування вони обрали на нашу голову, і що можна було чекати від мародерства шести дефективних манагерів дермакакі.. - народ бескомпромісний та впертий..
і вони, фани-кварталовці, ще й Зєлю оберуть знову, "на біс", контрольний у голову Україні..
29.01.2026 08:34 Відповісти
Потрібно було в 2019 році перекривати дороги овечкам(племені) 73% йти на виборчі дільниці, яким Вождь пообіцяв все: тим, хто вмирає за своком - рускій язик, наркоманам - вільний обіг маріхуани, для вчителів - зарплата 4 штуки баксів і тому подібне. Всі отримали своє? То чому перекриваєте дороги? Хавайте свій вибір на повні зуби, тільки не сильно заляпуйтеся зеленим лайном, бо воно не відмиється ніколи. Зебуїн при шухері втече до Ізраїлю разом зі свою шоблою. А ви залигитеся тут, правда якщо доживете до наступних виборів.
29.01.2026 08:38 Відповісти
Начнем с начала. Кто придумал великолепную аферу с ОСББ? Житловой фонд был на балансе у местных советов. Худо бедно, но они выделяли средства на его поддержание, потом кто то очень умный придумал! - « Все спихнуть на жителей себе оставить лишь ликвидные активы». Самое интересное, в эксплуатационные расходы на содержание житлового фонду не заложена амортизация! Это значит, по окончании срока эксплуатации дома дом списывают, а жители идут на улицу! Следующий момент. В ЖЕКе были инженеры, отвечающие за эксплуатацию дома, были регламенты, как действовать при аварийных ситуациях и самое главное они несли за это ответственность. При виконкомах есть отделы цивильного захисту, у которых на случай подобных ситуаций есть План ЦЗ на особлывый период, который должен предусматривать, что делать с гражданским населением города. Это теория. На практике все получали деньги. Никто ничем не занимался, пиарники обозвали пункты обогрева для бомжей «пунктами незламности» и успокоились, думая что и в этом году пронесет. Не пронесло! И теперь полезло наружу не только говно, но и тотальная некомпетентность власти. Но у нас как всегда виноват пересичный!
29.01.2026 09:04 Відповісти
совок, успокойся зі своїм "худо=бедно". У кого нормальні сусіди, то немає проблем у ОСББ, а якшо такі як ти халявщіки, якім всі должні, то вони ходять і в ЖЕК ниють, і в ОСББ і коли скидаються, то нарікають на державу, а не на себе
29.01.2026 15:30 Відповісти
Интересно я совок, а ты? "Тюлин" последователь? Ярый клеймитель халявщиков который сам всю жизнь землю пахал, писТобол по написанному" Кто?
29.01.2026 17:13 Відповісти
всі, хто заважає робити ремонтні роботи ждуни або зелені барани
29.01.2026 09:05 Відповісти
А тих, хто не робить ремонтні роботи, маючи повноваження, кошти і можливості як потрібно назвати?
29.01.2026 10:22 Відповісти
Тих можна назвати "вимераючим видом". Бо ж ти напевно думаєш, шо ти "цариця бляха яка" і шо мають в першу чергу тобі зробити, а то шо війна у країні і ЛЮДЕЙ не хватає, чи то як вони вмирають, зриваються, накриває повторкою - ми цього не бачимо, бо ми далі носа свого не бачимо
29.01.2026 15:32 Відповісти
Ну да, з Польщі видніше, а ми тут нічого не бачимо. А може повернешся і підеш на фронт чи проведеш ремонтні роботи ?
29.01.2026 17:26 Відповісти
назвіть, хто не робить. Взагалі, де такі цікаві ніки беруться олена_олена, віктор_іктор, марія_марія, петро_петро. ліниві боти, блє.
25.03.2026 09:27 Відповісти
Тебе більше нічого не цікавить тільки де ніки беруться, *** розумник
25.03.2026 10:53 Відповісти
після *** маєш кому поставити, ботяра
27.03.2026 08:33 Відповісти
Обійдешся
27.03.2026 08:46 Відповісти
А в 2019 році чому дороги після виборів не перекривали? Тепер же води, тепла, електрики немає, що є наслідком вашого вибору? Чи єта щас другоє? А де ж ваше папріколу, хоть паржом, а то путін нападьот? Що сталося? Досягли мети московити вашими руками, а вам чогось і це не так? Нерозумні, більш немаю що сказати...
29.01.2026 09:06 Відповісти
Бидло
29.01.2026 09:08 Відповісти
а що, вже "скасували" ВІЙСЬКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ? "мітингувальників" потрібно відправляти до "установ" з високим парканом і колючим дротом, де вони повинні пройти за пару місяців "курс поведінки" під час війни!
29.01.2026 09:22 Відповісти
29.01.2026 09:32 Відповісти
Багатостраждальна Троєщина ...
29.01.2026 09:32 Відповісти
Правильно. Перекривати треба урядовий квартал)
29.01.2026 09:56 Відповісти
Хай тепер страждає за свій вибір
Погано тільки що вони і досі не розуміють що вони натворили у 2019-му
29.01.2026 10:06 Відповісти

Троєщинці звертайтесь за допомогою до свого зеленого депутата
29.01.2026 10:14 Відповісти
29.01.2026 10:21 Відповісти
29.01.2026 10:29 Відповісти
29.01.2026 10:35 Відповісти
Згадайте як все починалось...
29.01.2026 10:41 Відповісти
29.01.2026 10:44 Відповісти
Невже виберемо слуг втретє ?
Перший раз це був Сталін
29.01.2026 10:47 Відповісти
Маленький казус вийшов у Чернівцях з гаслом партії Слуга народу:

«Зе! Депутат-слуга народу!». Партійці кажуть, що вони застовпили це гасло за собою. І ніхто, окрім них не має права на нього. Але ж воно було до них. І це може довести багаторічний комуністичний та радянський діяч Микола Федорук.

Ще з часів Сталіна гасло «Депутат - слуга народу» прикрашали кумачеві банери на виборних дільницях.

Історична довідка

Радянський соціальний плакат Депутат - слуга народу! створений в 1954 році.

Автор плаката художник Б.А. Зеленський.

Зеленский Борис Александрович 1914 г.р. Родился в Петрограде в 1914 году. Учился в студиях С.М. Зейденберга в Ленинграде (1925-1927)
29.01.2026 10:58 Відповісти
Уже нічого Федорук довести не зможе. Навіть якби дуже хотів. ...Хіба раптом Ви вмієте користуватися спіритичним блюдцем...
До речі, Федорук був камсамольскім функцианєрам. А вже потім з карколомною швидкістю ставав то Йулькиним однопартійцем, то Йаценюковим. Що, однак, не заважало йому бути полковником КДБ, а потім СБУ.
29.01.2026 19:38 Відповісти
Савпадєніє? Нє думаю
29.01.2026 22:55 Відповісти
...хачу харчо і зірку з неба... під час війни... і хтось мусить... хтось...
29.01.2026 12:51 Відповісти
Це про кого і про що?
Що це за набір слів?
29.01.2026 17:21 Відповісти
Мудрый нарид, что поделать....
29.01.2026 13:24 Відповісти
Занадто мудрий, такого намудрили, що тепер відхаркувати прийдеться не одному поколінню.
Какая разніца, хоть паржом
Вже наіржалися?
29.01.2026 17:26 Відповісти
