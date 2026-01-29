Перекриття доріг у Києві через блекаут: у ДТЕК закликали жителів Троєщини не заважати енергетикам

Після російських атак ситуація з електропостачанням на Троєщині в Києві залишається складною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

Через відключення світла люди 29 січня перекривали дороги, але енергетики закликають не заважати ремонтам. Компанія працює цілодобово, щоб відновити електропостачання в критичних районах міста.

Причини аварій та ситуація на Троєщині

У ДТЕК пояснили, що через відсутність централізованого теплопостачання мережі постійно перевантажуються. Електричні мережі не розраховані на одночасне використання обігрівачів та потужних приладів. Лише за останній тиждень на підстанціях району сталося 26 аварій через перегорання підземних кабелів.

Деякі ремонти тривають до двох діб, що потребує значного часу та зусиль енергетиків.

"Зараз усі сили пріоритетно спрямовані на усунення аварій і повернення світла. Ми закликаємо не перешкоджати роботі бригад", — пояснили у ДТЕК.

Тимчасові графіки та поради для киян

Увечері 28 січня компанія анонсувала тимчасові графіки електропостачання з опівночі 29 січня.

Незважаючи на дефіцит електроенергії, енергетикам вдалося забезпечити доступний обсяг світла за графіком. Киян попередили, що ситуація залишається складною і погіршення може статися через нові обстріли або холодну погоду. Енергетики закликають використовувати потужні прилади по черзі, щоб уникнути перевантажень мереж.

Напередодні на засіданні Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах Києва та області розробили план заміщення генерації пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами.

