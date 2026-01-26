Енергетика Києва: Шмигаль розповів про заміщення пошкоджених ТЕЦ столиці

На засіданні Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах Києва та області розробили план заміщення генерації пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля у Фейсбуці.

Конкретні кроки для відновлення енергопостачання

"Розробили конкретні кроки як замістити генерацію пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами. Це, зокрема, встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень", — повідомив Шмигаль.

Він поставив завдання Києву терміново прорахувати необхідну кількість таких установок, щоб компенсувати втрати енергії. Також проводиться робота з бізнесом для залучення додаткових мегават потужності від приватної генерації.

Міжнародна допомога

Нагадаємо, за минулий тиждень Україна отримала 31 тонну вантажів — генератори, трансформатори та інше обладнання від Іспанії, Фінляндії, Норвегії та Австрії. Найближчим часом очікується велика партія генераторів від Литви та ЄС.

Шмигаль наголосив на важливості цифрової координації та забезпечення зв’язку. Передані генератори спрямовані комунальним підприємствам та провайдерам, а також підтримуватиметься xPON технологія оптоволоконного інтернету для будинків, щоб люди отримували якісні послуги без монополії.

"Зв’язок та цифрова координація — ще один пріоритет. Люди мають отримувати якісні послуги за будь-яких умов", — підкреслив віцепрем’єр.

Раніше ми повідомляли, що уряд Чехії терміново ухвалив рішення про виділення 500 тисяч доларів на закупівлю генераторів для України на тлі ускладнення ситуації в енергетичному секторі після січневих російських атак.

