Энергетика Киева: Шмыгаль рассказал о замещении поврежденных ТЭЦ столицы

На заседании Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах Киева и области разработали план замещения генерации поврежденных ТЭЦ распределенными источниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля в фейсбуке.

Конкретные шаги для восстановления энергоснабжения

"Разработали конкретные шаги, как заменить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками. Это, в частности, установка когенерационных установок и блочно-модульных котельных", — сообщил Шмыгаль.

Он поставил задачу Киеву срочно просчитать необходимое количество таких установок, чтобы компенсировать потери энергии. Также проводится работа с бизнесом для привлечения дополнительных мегаватт мощности от частной генерации.

Международная помощь

Напомним, за прошедшую неделю Украина получила 31 тонну грузов — генераторы, трансформаторы и другое оборудование из Испании, Финляндии, Норвегии и Австрии. В ближайшее время ожидается большая партия генераторов из Литвы и ЕС.

Шмыгаль подчеркнул важность цифровой координации и обеспечения связи. Переданные генераторы направлены коммунальным предприятиям и провайдерам, а также будет поддерживаться xPON технология оптоволоконного интернета для домов, чтобы люди получали качественные услуги без монополии.

"Связь и цифровая координация — еще один приоритет. Люди должны получать качественные услуги при любых условиях", — подчеркнул вице-премьер.

Ранее мы сообщали, что правительство Чехии срочно приняло решение о выделении 500 тысяч долларов на закупку генераторов для Украины на фоне осложнения ситуации в энергетическом секторе после январских российских атак.

