Энергетика Киева: Шмыгаль рассказал о замещении поврежденных ТЭЦ столицы
На заседании Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах Киева и области разработали план замещения генерации поврежденных ТЭЦ распределенными источниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля в фейсбуке.
Конкретные шаги для восстановления энергоснабжения
"Разработали конкретные шаги, как заменить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками. Это, в частности, установка когенерационных установок и блочно-модульных котельных", — сообщил Шмыгаль.
Он поставил задачу Киеву срочно просчитать необходимое количество таких установок, чтобы компенсировать потери энергии. Также проводится работа с бизнесом для привлечения дополнительных мегаватт мощности от частной генерации.
Международная помощь
Напомним, за прошедшую неделю Украина получила 31 тонну грузов — генераторы, трансформаторы и другое оборудование из Испании, Финляндии, Норвегии и Австрии. В ближайшее время ожидается большая партия генераторов из Литвы и ЕС.
Шмыгаль подчеркнул важность цифровой координации и обеспечения связи. Переданные генераторы направлены коммунальным предприятиям и провайдерам, а также будет поддерживаться xPON технология оптоволоконного интернета для домов, чтобы люди получали качественные услуги без монополии.
"Связь и цифровая координация — еще один приоритет. Люди должны получать качественные услуги при любых условиях", — подчеркнул вице-премьер.
- Ранее мы сообщали, что правительство Чехии срочно приняло решение о выделении 500 тысяч долларов на закупку генераторов для Украины на фоне осложнения ситуации в энергетическом секторе после январских российских атак.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На плівках банда із оточення президента не промовила жодного слова українською. То хто вони? Можливо на це питання відповість плем'я 73%, яке їх на своїх рученьках занесли на трон?
Але йому ще і запис у трудовій зробили, щоб Українці, які втратили з 2019 року, своїх рідних і близьких, ще з своїх грошей за цей злочин, платитимуть шмигалю з групою осіб кабміндічів, гроші на їх ПЕНСІЮ, за їх злочини проти Українців!!
Позавчора бачив цифру спеца - 4000 малогабаритних ТЕЦ, теоретично, могли б замінити наші великі.
Київська влада і донори забезпечили електрикою критичну інфраструктуру.