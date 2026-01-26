Новости Восстановление энергосистемы
Энергетика Киева: Шмыгаль рассказал о замещении поврежденных ТЭЦ столицы

На заседании Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах Киева и области разработали план замещения генерации поврежденных ТЭЦ распределенными источниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля в фейсбуке.

Конкретные шаги для восстановления энергоснабжения

"Разработали конкретные шаги, как заменить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками. Это, в частности, установка когенерационных установок и блочно-модульных котельных", — сообщил Шмыгаль.

Он поставил задачу Киеву срочно просчитать необходимое количество таких установок, чтобы компенсировать потери энергии. Также проводится работа с бизнесом для привлечения дополнительных мегаватт мощности от частной генерации.

Международная помощь

Напомним, за прошедшую неделю Украина получила 31 тонну грузов — генераторы, трансформаторы и другое оборудование из Испании, Финляндии, Норвегии и Австрии. В ближайшее время ожидается большая партия генераторов из Литвы и ЕС.

Шмыгаль подчеркнул важность цифровой координации и обеспечения связи. Переданные генераторы направлены коммунальным предприятиям и провайдерам, а также будет поддерживаться xPON технология оптоволоконного интернета для домов, чтобы люди получали качественные услуги без монополии.

"Связь и цифровая координация — еще один приоритет. Люди должны получать качественные услуги при любых условиях", — подчеркнул вице-премьер.

Киев (26254) энергетика (3434) Шмыгаль Денис (2965)
Топ комментарии
+14
На п'ятому році бомбардувань енергетики взимку 2026 з'явився геніальний план - зробити те, що треба було починати робити ще влітку 2022.
26.01.2026 23:45 Ответить
+13
Це так "підготувався до зими" прем'єр Шмигаль... Він же раніше не думав, що ТЕЦ можуть атакувати? Ну добре, що в нас є міністр Шмигаль, він зараз вирішить усі проблеми!
26.01.2026 23:41 Ответить
+6
zельоний словесний понос від ахметівського холуя гниди шмигаля
26.01.2026 23:38 Ответить
Чи не пора націоналізувати усі обленерго від суркіса і ахметова?
26.01.2026 23:36 Ответить
Обленерго виробляють електроенергію ?
27.01.2026 00:16 Ответить
26.01.2026 23:38 Ответить
26.01.2026 23:41 Ответить
26.01.2026 23:45 Ответить
Як казав "лідер світу": "У мене не має часу думати стратегічно"... Вирішують проблеми його "плем'я" по мірі їх надходження.
26.01.2026 23:47 Ответить
І де ти був із своїми висновками влітку 2022 ? (( Саме цікаве - коли твою енергетику почали бомбардувати що у тебе вже п'ятий рік - що там у нас у 2021 розбомбили ? А саме основне що якби кожен не сподівався на уряд чи енергетиків, а подумав як буде жити у разі чого, то вже з літа 2022 мав щось зробити для власної енергонезалежності крім того що придбав павербанк для маршрутизатора чи за купу грошей купив нікчемну екофлоу ((
27.01.2026 00:25 Ответить
І то це не їхній план, ім це рекомендують робити партнери вже 4 роки, дали своє обладнання - міні ТЕЦ ( трансформатори, генератори...), гроші та інше. Але вони обладнання залишили на складах, а гроші розікрали. Японія в минулому році давала свої міні- ТЕЦ, гроші і спеціалістів для установки їх, але ''мудрий'' Найвелічніший Лідор світу відмовився. Він сказав, що давайте нам гроші, в ми самі знаємо що робити. Наєм і міндічі вкурсі, вони вже це робили з грошима інших партнерів, де НАБУ показали тільки один епізод, як ті вкрали 100 мільйонів доларів США і не забули ''двушку'' відправити на москву. І Вождь але ННІ їздить по світу і робить вигляд, що то не він і не його бізнес- партнери залишили людей без світла і тепла. За кцапів не пишу і так всім відомо, що вони терористи, їм прощення не буде ніколи.
На плівках банда із оточення президента не промовила жодного слова українською. То хто вони? Можливо на це питання відповість плем'я 73%, яке їх на своїх рученьках занесли на трон?
27.01.2026 07:26 Ответить
Шмигаль і Захист України, це як московія і Україна!!
Але йому ще і запис у трудовій зробили, щоб Українці, які втратили з 2019 року, своїх рідних і близьких, ще з своїх грошей за цей злочин, платитимуть шмигалю з групою осіб кабміндічів, гроші на їх ПЕНСІЮ, за їх злочини проти Українців!!
27.01.2026 00:17 Ответить
Хто заважав встановлювати міні ТЕЦ до війни? Це би децентралізувало єнергетику дуже добре б, а зараз схопилися, так вже пізно.
27.01.2026 01:11 Ответить
Що саме треба було зробити ? Відключити 6 великих ТЕЦ і їх замінити на 4000 мін-ТЕЦ ?
27.01.2026 02:57 Ответить
не звертайте увагу - дурні люди думають що то насправді можна зробити
27.01.2026 08:13 Ответить
Мини Теплоэлектроцентраль в авто прицепе на 530 кВт стоит 60к €. При экономном использовании ее хватит на два 16ти этажных дома (3кВт на комнату). В Киеве без тепла было 6000 домов. Т е. на обеспечение Киева нужно 3000 установок * 60к = 180 млн. €. А сколько стоило надцатикратное востановление теплоцентралей? Сколько дополнительно было украдено. На эти деньги за 4ре года войны можно было решить проблему. Зебильная нечисть, отвратительно просто читать сообщения о геройских замеданиях по решению своей же воровитости и глупостм.
27.01.2026 04:10 Ответить
3 кВт на квартиру? Постійно буде в режимі аварійногот відключення. Ефективніще повторювати: "Халва".
27.01.2026 06:05 Ответить
3000 установок - лєгко ... Заднім числом ...

Позавчора бачив цифру спеца - 4000 малогабаритних ТЕЦ, теоретично, могли б замінити наші великі.

Київська влада і донори забезпечили електрикою критичну інфраструктуру.
27.01.2026 19:30 Ответить
"Розроблено план" - нічого не вирішує. Зроби, покажи, і тільки потім кажи.
27.01.2026 05:07 Ответить
Як це план нічого не вирішує? Подивіться на дуже важку і кропітку роботу Вождя племені 73%, що було б з нами, якби він за два роки разом з єрмаком не розробили і підписали 28 потужних ''планів миру''?. Влада цим і живе - потужними обіцянками, брехнею, планами і відосами.
27.01.2026 07:43 Ответить
А шо, раніше не можна було підготуватись.
27.01.2026 08:22 Ответить
Ще одна брехлива зелена мразота. Тварюки!
27.01.2026 08:39 Ответить
"Зелена влада" це ганьба України. Дай Боже щоб вони не допомогли ворогу нас знищити. Можливо українці врешті прийдуть до тями і примусять зелених мародерів слугориг створити уряд національного порятунку?
27.01.2026 10:33 Ответить
Внимательно читать: комната, а не квартира.Т.е. на 2х комнатную 6кВт. А больше можно и не топить.
27.01.2026 10:57 Ответить
 
 