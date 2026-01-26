Зеленский обновил состав СНБО: ввел Федорова и Шмыгаля и вывел Малюка

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Два министра вошли в СНБО

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Шмыгаля Дениса Анатольевича – первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики Украины; Федорова Михаила Альбертовича – министра обороны Украины", – говорится в документе.

Выведен из СНБО Малюк

Этим же указом президент вывел из СНБО бывшего главу СБУ Василия Малюка.

