УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7143 відвідувача онлайн
Новини Кадрові зміни Склад РНБО
1 150 20

Зеленський оновив склад РНБО: ввів Федорова й Шмигаля та вивів Малюка

Президент України змінив склад РНБО

Президент Володимир Зеленський зробив зміни у персональному складі Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідний указ глави держави.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Два міністри увійшли до РНБО

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Шмигаля Дениса Анатолійовича – першого віце-прем'єр-міністра України – міністра енергетики України; Федорова Михайла Альбертовича – міністра оборони України", - сказано в документі.

Читайте також: Зеленський увів до складу РНБО Буданова та вивів Іващенка

Виведено із РНБО Малюка 

Цим же указом президент вивів із РНБО колишнього голову СБУ Василя Малюка.

Читайте також: Зеленський оновив персональний склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Автор: 

Зеленський Володимир (27644) РНБО (2297) Федоров Михайло (1093) Шмигаль Денис (4932) Малюк Василь (167)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
А Чебурек коли останній раз був на тому РНБО?
показати весь коментар
26.01.2026 21:44 Відповісти
+6
Тепер секретаря РНБО потрібно замінити - весь час за кордоном...
показати весь коментар
26.01.2026 21:30 Відповісти
+3
Стерненка
показати весь коментар
26.01.2026 21:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і Діод
показати весь коментар
26.01.2026 21:22 Відповісти
так і зєля, як той український сусанін, теж напівпровідник )) проводить тільки в один бік )
показати весь коментар
26.01.2026 21:59 Відповісти
Працює!
показати весь коментар
26.01.2026 21:25 Відповісти
Тепер секретаря РНБО потрібно замінити - весь час за кордоном...
показати весь коментар
26.01.2026 21:30 Відповісти
Адвоката ківі- Шевчука, забув ввести!
показати весь коментар
26.01.2026 21:31 Відповісти
Стерненка
показати весь коментар
26.01.2026 21:32 Відповісти
А чим адвокат Єрмак гірший?
показати весь коментар
26.01.2026 21:34 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2026 21:37 Відповісти
"входить і виходить , чудово виходить шмигаль © " а давайте його ще кудись засунемо ?
показати весь коментар
26.01.2026 21:38 Відповісти
Как непрочитаеш новости то только один дыбилизм со стороны зеленского
показати весь коментар
26.01.2026 21:39 Відповісти
Убрал.
показати весь коментар
26.01.2026 22:03 Відповісти
хтось чув де зараз Малюк, мо я пропустив щось?
показати весь коментар
26.01.2026 21:42 Відповісти
А Чебурек коли останній раз був на тому РНБО?
показати весь коментар
26.01.2026 21:44 Відповісти
Патужный пердёж.
показати весь коментар
26.01.2026 21:51 Відповісти
А окрім Шмигуля немає більше в Україні фахівців???? Вони,ті шмигулі, зовсім незамінні?? Будуть довічно у корита?? Таке враження,що ці 20 -30 призвищ усе,що є в Україні....
показати весь коментар
26.01.2026 21:59 Відповісти
Новых надо вызывать из обетованной.
показати весь коментар
26.01.2026 22:05 Відповісти
Так Федоров крав на дронах!!!! 🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
26.01.2026 22:48 Відповісти
Потужно незламнi чi незламно потужнi менеджери
показати весь коментар
27.01.2026 07:50 Відповісти
 
 