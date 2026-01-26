Зеленський оновив склад РНБО: ввів Федорова й Шмигаля та вивів Малюка

Президент Володимир Зеленський зробив зміни у персональному складі Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Два міністри увійшли до РНБО

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Шмигаля Дениса Анатолійовича – першого віце-прем'єр-міністра України – міністра енергетики України; Федорова Михайла Альбертовича – міністра оборони України", - сказано в документі.

Виведено із РНБО Малюка

Цим же указом президент вивів із РНБО колишнього голову СБУ Василя Малюка.

