1 150 20
Зеленський оновив склад РНБО: ввів Федорова й Шмигаля та вивів Малюка
Президент Володимир Зеленський зробив зміни у персональному складі Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідний указ глави держави.
Два міністри увійшли до РНБО
"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Шмигаля Дениса Анатолійовича – першого віце-прем'єр-міністра України – міністра енергетики України; Федорова Михайла Альбертовича – міністра оборони України", - сказано в документі.
Виведено із РНБО Малюка
Цим же указом президент вивів із РНБО колишнього голову СБУ Василя Малюка.
Топ коментарі
+8 zakvova
показати весь коментар26.01.2026 21:44 Відповісти Посилання
+6 Luk Viktor
показати весь коментар26.01.2026 21:30 Відповісти Посилання
+3 Kushnarov Anatoli
показати весь коментар26.01.2026 21:32 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Az AZLK
показати весь коментар26.01.2026 21:22 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Fjall_Raven
показати весь коментар26.01.2026 21:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
vitaliymkua
показати весь коментар26.01.2026 21:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Luk Viktor
показати весь коментар26.01.2026 21:30 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Evgen Karpenko
показати весь коментар26.01.2026 21:31 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Kushnarov Anatoli
показати весь коментар26.01.2026 21:32 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
vitaliymkua
показати весь коментар26.01.2026 21:34 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
CrossFirenko
показати весь коментар26.01.2026 21:37 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Sergey #606813
показати весь коментар26.01.2026 21:38 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Vasilii Vasickin
показати весь коментар26.01.2026 21:39 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
✘
westwlad
показати весь коментар26.01.2026 22:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
три - пятнадцать
показати весь коментар26.01.2026 21:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
zakvova
показати весь коментар26.01.2026 21:44 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Юрий #499168
показати весь коментар26.01.2026 21:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Віталій #613985
показати весь коментар26.01.2026 21:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
westwlad
показати весь коментар26.01.2026 22:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Olga A #374484
показати весь коментар26.01.2026 22:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
St Me
показати весь коментар27.01.2026 07:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль