Зеленский обновил персональный состав Ставки верховного главнокомандующего

Зеленский и Федоров

В пятницу, 23 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обновлении персонального состава Ставки верховного главнокомандующего.

Соответствующий указ №73/2026 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Кто вошел в обновленный состав Ставки

"Утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего следующих лиц:

  • Федоров Михаил Альбертович – министр обороны Украины;
  • Шмыгаль Денис Анатольевич – первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Украины", – говорится в указе.

Кого исключили

В то же время из состава Ставки Зеленский вывел бывшего главу СБУ Василия Малюка.

+18
Зрадник тосує зрадників у своєму логові зрадників.
Зеля заявив, що сьогодні у Еміратах розглядаються буферні зони і хто їх буде контролювати.
Буферна зона буде звичайно у бік України від лінії фронту а контролювати її будуть рашисти.
Зрадник зеля хоче здати рашистам без бою більше території України ніж рашисти захопили за останні три роки війни.
І всі щасливі.
23.01.2026 21:14 Ответить
+14
Проблема не в генералах, проблема в клоунах.
23.01.2026 21:13 Ответить
+7
За що звільнив Малюка ?,мабуть за те що СБУ не уберегла друзів Зелі міндіча,цукермана ,гончарова та іншу мерзоту від розголошення плівок НАБУ і САП.
23.01.2026 21:41 Ответить
Як то кажуть: звільнили, та двох нових натомість взяли
23.01.2026 21:11 Ответить
Знов перестановка ліжок у борделі...
23.01.2026 21:11 Ответить
Проблема не в генералах, проблема в клоунах.
23.01.2026 21:13 Ответить
Але , генерали повинні були не визнавати , щоб ними верховодив , на 100% не компетентний шут + агент , террористичного угрупування , який , готував " Київ за три дні" :призначив агентів фсб, відводив війська , розміновува 3 лінії , акваторіі Маріуполя, Чонгар…… заборонив ракетні програми , школу зовнішньої розвідки , забороняв створювати тероборону на місцях
24.01.2026 00:21 Ответить
23.01.2026 21:14 Ответить
Так це не Голобородько здає, він просто виконує волю 73% баранів перестать стрелять, сойтісь посереднє і рускіє тоже люді. Ледь не забувся - ще руцькій язік.
23.01.2026 22:04 Ответить
воно виконує волю свого народу. Всі це розуміють і знають, тільки відкрито про це не говорять. (мабудь)
24.01.2026 13:06 Ответить
За що звільнив Малюка ?,мабуть за те що СБУ не уберегла друзів Зелі міндіча,цукермана ,гончарова та іншу мерзоту від розголошення плівок НАБУ і САП.
23.01.2026 21:41 Ответить
Хто ще не поставив ставку - на біле чи на чорне? Чи на "зірро"
23.01.2026 21:42 Ответить
шмыгаля на ПС!
23.01.2026 21:52 Ответить
І це регулярне оновлення з метою зробити роботу Ставки ефективною. Щось в нього туго виходить з "оновленнями", якщо так часто "оновлює".
23.01.2026 21:55 Ответить
Склад Ради хабарників для введення санкцій проти чесних людей?
23.01.2026 22:02 Ответить
Майже всі призначені голобородьком чинуші через деякий час виявляються зрадниками або корупціонерами (або "два в одному"). Факт.
23.01.2026 22:13 Ответить
Все уже побывали?Вошьдь.
23.01.2026 22:17 Ответить
Патужный бред.
24.01.2026 00:43 Ответить
Копіювання ставки Сталіна зразка 1943-го.
24.01.2026 07:01 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/dv-r-kul-t-plem-ya---vladislav-sm-rnov/183465#gsc.tab=0 Владислав Смірнов:
Є безпомилковий маркер деградації держави: коли замість мови відповідальності з'являється мова двору. Не цифри, не план, не покарання і результат - а ритуал. Не громадяни - а "плем'я". Не президент як посадовець у війні - а тотем, якого треба величати, щоб ніхто не питав, чому країна темна, холодна і виснажена.
Слово "плем'я" тут не випадковість і не стильова вольність. Це модель управління. Племені не звітують - племені показують образ. Племені не відповідають на "де резерви, де децентралізація, де контроль енергоринку, де відповідальні за мільярдні 'подарунки' посередникам" - племені дають гасло "тримайтеся, ви ж тримаєте світ". Племені заборонено ставити незручні питання, бо будь-яка критика автоматично оголошується "підривом". І ця підміна - не патріотизм, а моральний шантаж: з болю країни роблять щит для влади.
Коли президента підносять до рівня "лідера світу", це не комплімент - це технологія зняття відповідальності. Бо культ не допускає провалу: у культі є тільки "випробування", "обставини" і "ворог". Культ не питає, чому на четвертий рік війни Київ живе між ударами і графіками, чому система тримається на ручному "координуванні", чому замість інституцій - штаб, замість стійкості - пресреліз, замість правил - доступ. Культ має одну функцію: змусити суспільство дивитися вгору, коли під ногами розвалюється держава.
Наймерзенніше, що цей жанр завжди активується саме тоді, коли результату нема. Коли влада не може показати систему - вона показує велич. Коли не може показати світло й тепло - вона вимагає лояльності. Коли не може покарати мародерів - вона оголошує критиків "небезпечними" чи, що вже традиційно, агентами Кремля.Це й є некроекономіка в інформаційній формі: не просто крадіжка, а конвертація провалу в керовану віру.
Велич не потребує жерців. Велич потребує результату. А коли замість результату виходить придворна риторика, це означає просте: хтось хоче перетворити республіку на двір, громадян - на юрбу, а питання "де відповідальність?" - на табу. Українці не плем'я. Українці - громадяни. І якщо хтось намагається переписати цю формулу пафосом, він не "захищає країну". Він захищає право системи не відповідати за те, що вона зробила з країною.
24.01.2026 07:14 Ответить
 
 