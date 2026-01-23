Зеленский анонсировал новые кадровые изменения в Воздушных силах: Система должна становиться более эффективной

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Михаила Федорова и анонсировал кадровые изменения в сфере обороны, в частности в Воздушных силах ВСУ.

Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Федоров доложил о ситуации на фронте и технологических ответах Украины. Зеленский поблагодарил подразделения за защиту и сообщил, что уровень российских потерь за декабрь –– 35 тысяч человек.

"Говорили с министром также по кадровым вопросам, и не только в министерстве, но и в родах войск, в частности в Воздушных силах. Хорошо, что взаимодействия внутри Воздушных сил и разбора обстоятельств попаданий становится больше. Выводы нужны очень, чтобы система становилась более эффективной", - подчеркнул президент.

Усиление ПВО 

Зеленский поручил также украинской команде как можно быстрее и максимально подробно проработать договоренности с партнерами Украины по ракетам для противовоздушной обороны – вчера был положительный сигнал в разговоре с президентом США Трампом по ракетам РАС-3 для Patriot.

"Сейчас нужен позитивный сигнал здесь, в Украине, – в реальной поставке для наших защитников неба. Логистику нужно максимально ускорить", – добавил он.

Шо воно недолуге розуміє в Повітряних силах? Скільки можна вкрасти?
23.01.2026 20:40 Ответить
Олє, олє, олє....
Невже олєщука повертає ... пілотом на F-16?
23.01.2026 20:44 Ответить
Якого результату можна очікувати від обговорення військових справ двома некомпетентними ухилянтами?
23.01.2026 20:47 Ответить
😂
23.01.2026 22:03 Ответить
Этой дрыстней видосами феномена современности будут непослушных детей пугать. Мол, смотрите мне, щас Зегевару включу.
23.01.2026 20:48 Ответить
23.01.2026 21:47 Ответить
Розбір польотів - потрібно більше швидких дронів шоб валити Шахеди
23.01.2026 20:50 Ответить
Так і НПП перепишуть.
23.01.2026 22:43 Ответить
За кого він нас тримає? Чому МіГ-29 кидає каби на фронті, а фалькони та міражи лише за шахедами ганяються в тилу, при цьому зазнаючи втрат?! То кадрові зміни поліпшать цю ситуацію, чи вони для іншого?
23.01.2026 20:52 Ответить
пздобол не може не пздіти.
23.01.2026 20:54 Ответить
Господи, коли вже настане час, коли ми будемо бачити ото тільки через решітку!?!?!?
23.01.2026 20:58 Ответить
Вальолья, як шо сформувати вогнеак групу зі складу Квартал 95 з орденоносцями пікаловим та кошевим то її ефективність буде захмарною. І снайпера ж не буде чого сцітся твій так плешивий беззубий дружбан-дегенерат.
23.01.2026 21:01 Ответить
Ускорить, углубить, повысить, масштабировать, проработать, максимально, патужно....незламнисть!
23.01.2026 21:03 Ответить
Одна,дві перестановки від zeдлб і повітряних сил не стане в Україні.
23.01.2026 21:07 Ответить
Це всеодно, що поставити Голобородька' нападаючим в команду ''Барселона'', уявили? Ось так він тямить щось у військовій справі. Це ж яка ганьба - чотирижди ухилянт множить на нуль генералів і полковників.
23.01.2026 22:08 Ответить
Что оно понимает?
23.01.2026 22:18 Ответить
як казав колись мао, який був ще той дзедун, своєму наступнику, ніхуа сєбє гофену - якщо діло в твоїї руках, я спокійний! ))
23.01.2026 22:21 Ответить
23.01.2026 22:22 Ответить
Є анекдот ПРО ТРИ КОНВЕРТИ То вже два конверти відкрито----вали все на попередника, починай реконструкцію Ми вже закінчуємо "реконструкцію" --знищуємо всі структури влади і управління державою Закінчуємо знищувати ЗСУ. Пора відкривати третій конверт--де є рекомендації --"готуй три конверти"
23.01.2026 23:31 Ответить
Ну в порошкоподібних системах він знається, а там і до повітря вже недалеко (кокс надає крииила)
24.01.2026 00:13 Ответить
Дивним чином до сих пір кадрові зміни, ініційовані ЗЄ, не призводили ні до чого, або погіршували ситуацію.
24.01.2026 03:34 Ответить
 
 