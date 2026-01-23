Зеленский анонсировал новые кадровые изменения в Воздушных силах: Система должна становиться более эффективной
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Михаила Федорова и анонсировал кадровые изменения в сфере обороны, в частности в Воздушных силах ВСУ.
Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Федоров доложил о ситуации на фронте и технологических ответах Украины. Зеленский поблагодарил подразделения за защиту и сообщил, что уровень российских потерь за декабрь –– 35 тысяч человек.
"Говорили с министром также по кадровым вопросам, и не только в министерстве, но и в родах войск, в частности в Воздушных силах. Хорошо, что взаимодействия внутри Воздушных сил и разбора обстоятельств попаданий становится больше. Выводы нужны очень, чтобы система становилась более эффективной", - подчеркнул президент.
Усиление ПВО
Зеленский поручил также украинской команде как можно быстрее и максимально подробно проработать договоренности с партнерами Украины по ракетам для противовоздушной обороны – вчера был положительный сигнал в разговоре с президентом США Трампом по ракетам РАС-3 для Patriot.
"Сейчас нужен позитивный сигнал здесь, в Украине, – в реальной поставке для наших защитников неба. Логистику нужно максимально ускорить", – добавил он.
- Напомним, на прошлой неделе министр обороны Михаил Федоров подписал приказ о назначении Павла Елизарова, известного под позывным "Лазар", новым заместителем командующего Воздушными силами ВСУ.
- Перед этим президент раскритиковал работу Воздушных сил ВСУ по борьбе с российскими "Шахедами" на фоне массированных атак. Есть попадания вражеских дронов в энергетику.
Невже олєщука повертає ... пілотом на F-16?
