Зеленский анонсировал новые кадровые изменения в Воздушных силах: Система должна становиться более эффективной

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Михаила Федорова и анонсировал кадровые изменения в сфере обороны, в частности в Воздушных силах ВСУ.

Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Федоров доложил о ситуации на фронте и технологических ответах Украины. Зеленский поблагодарил подразделения за защиту и сообщил, что уровень российских потерь за декабрь –– 35 тысяч человек.

"Говорили с министром также по кадровым вопросам, и не только в министерстве, но и в родах войск, в частности в Воздушных силах. Хорошо, что взаимодействия внутри Воздушных сил и разбора обстоятельств попаданий становится больше. Выводы нужны очень, чтобы система становилась более эффективной", - подчеркнул президент.

Усиление ПВО

Зеленский поручил также украинской команде как можно быстрее и максимально подробно проработать договоренности с партнерами Украины по ракетам для противовоздушной обороны – вчера был положительный сигнал в разговоре с президентом США Трампом по ракетам РАС-3 для Patriot.

"Сейчас нужен позитивный сигнал здесь, в Украине, – в реальной поставке для наших защитников неба. Логистику нужно максимально ускорить", – добавил он.

