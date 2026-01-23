Зеленский во время встречи с Трампом договорился о пакете ракет PAC-3 для Patriot

Зеленский и Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером США Дональдом Трампом в Давосе (Швейцария) договорился о пакете ракет PAC-3 для системы Patriot.

Об этом глава государства сказал на втором национальном Форуме талантливой молодежи в Киеве 23 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Детали

Зеленский отказался указать, о каком количестве ракет удалось договориться.

"Мы разговаривали вчера с президентом Трампом ...Я час общался с президентом Трампом. И я получил, не буду говорить сколько, ракеты PAC-3 для Patriot. Я знаю, сколько этих ракет, этого пакета, сколько раз выдержит Украина удары баллистики", - сказал президент

Зеленский добавил, что говорил с Трампом о глобальных вещах, но также они решили вопрос, "который точно, очень четко соответствует тому, зачем я туда поехал".

"Если я встречаюсь с кем-то, я должен что-то привезти в Украину. Только такой подход во время войны. Другого просто не может быть", - подчеркнул он.

Зеленський Владимир (24086) ПВО (3632) ракеты (3927) Трамп Дональд (8048) Patriot (443)
Топ комментарии
+15
Під занавіс режиму пішла ще Потужніша Роса....
23.01.2026 19:25 Ответить
+12
Легше зробити тисячі балістичних ракет щоб рознести моцкву чим виробляти ракети для ППО. Тому що ракети для ППО в рази складніші і технологічніші ніж ракети якими можна бити по моцкві. Якщо Україна даже Фламінгу чи крилату ракету не змогла нормально довести до ума то яке нахрін ракети для ППО
23.01.2026 19:32 Ответить
+7
Так цих ракет вони дають як кіт наплакав , питання: Україна може свої ппо робити?
23.01.2026 19:27 Ответить
а що ці ракети врятують Київ Одессу чи Дніпро ?
23.01.2026 19:26 Ответить
Згоден замінити слово Україна на Зеленський та його плем'я?
23.01.2026 19:40 Ответить
Я впевнений, що ви і не конструктор ракет, і не інженер-технолог, і навіть не верстатник на підприємстві ВПК. Але вам хтось щось винен.
23.01.2026 19:52 Ответить
А ти можещ дати мені папірець з печаткою що мені ніхто нічого не винен і я також нікому нічого не винен?
23.01.2026 20:16 Ответить
Ну нічого майже 2 мільярди доларів за то виділили міндічу. Він допрацбовує ракету в ізраїлі. Уявіть собі 20 тонн 100 доларових папірців. Ну не може ж бути що все вкрали. Допрацюють і полетить.
24.01.2026 05:25 Ответить
23.01.2026 19:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HF3ixXAZnoY

Стефанишина нa Fox news
23.01.2026 19:52 Ответить
Тромб пообіцяв бо надіється що Зеля підпише в ОАЕ капітуляцію і не прийдеться давати ракети. А якщо Зеля не підпише капітуляцію то Тромб звинуватить Зелю в тому що він не хоче міру і не дасть ракети. Тобто Тромб в виграші в любому випадку. Тому Зеля ти лох. Потібно було спочатку доставити в Україну ракети а потім їхати на перагавори.
23.01.2026 19:29 Ответить
"... Я знаю скільки цих ракет, цього пакету, скільки разів витримає Україна ударів балістики"
Поставте йому на іспиті 100 балів
23.01.2026 19:31 Ответить
Головне щоб томагавків рудий не дав(((
23.01.2026 19:32 Ответить
Зеленський відмовився вказати, про яку кількість ракет вдалося домовитися.

2-3 штуки, а потім подивимося...
23.01.2026 19:34 Ответить
Говорить так наче побачив Всевишнего
23.01.2026 19:44 Ответить
а xто придбав ці ракети: нікчемна Европа чи фонд рідко3емельниx матеріалів 3 США - сама краща угода до наступної ще більш "кращої" ?
23.01.2026 19:49 Ответить
Потужно, можна буде збити ще декілька російських ракет у наступній атаці. А потім вони виготовлять нові і знову по колу. Для України такий цикл - це дуже корисно.
23.01.2026 20:21 Ответить
Не питаю, на скільки ракет домовився (бо військова таємниця....)
Питаю, коли надійде перша партія для захисту українського неба? В наступному році?
23.01.2026 21:08 Ответить
А я тобі пейсата ***** НЕ ВІРЮ!
23.01.2026 21:14 Ответить
@ Це було принизливо": на навчаннях НАТО в Арктиці фінів попросили "піддаватися" військовим США, щоб їх не деморалізувати.

Під час навчань НАТО Joint Viking на півночі Норвегії у березні 2025 року американські війська зіткнулися із серйозними труднощами в арктичних умовах, що спонукало втрутитися керівників навчань.
Згідно зі https://www.thetimes.com/world/europe/article/greenland-russians-chinese-nato-8q6pvgdx6 статтею The Times, фінські резервісти, які грали роль супротивника НАТО, настільки перевершували США по мобільності і витривалості, що організатори попросили їх "піддаватися".

"Фінам наказали, щоб вони припинили знущатись з американців і бути до них поблажливішими, оскільки це було принизливо і чинило деморалізуючий ефект на американських вояків", - зазначив співрозмовник The Times.
Джерело відзначило, що навчання показали серйозний розрив у підготовці, оскільки скандинави та британці лідирують в Арктиці, а США відстають.
23.01.2026 22:09 Ответить
Де ФЛАМІНГО на мацкву???
23.01.2026 23:48 Ответить
 
 