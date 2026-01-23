Зеленский во время встречи с Трампом договорился о пакете ракет PAC-3 для Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером США Дональдом Трампом в Давосе (Швейцария) договорился о пакете ракет PAC-3 для системы Patriot.
Об этом глава государства сказал на втором национальном Форуме талантливой молодежи в Киеве 23 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Детали
Зеленский отказался указать, о каком количестве ракет удалось договориться.
"Мы разговаривали вчера с президентом Трампом ...Я час общался с президентом Трампом. И я получил, не буду говорить сколько, ракеты PAC-3 для Patriot. Я знаю, сколько этих ракет, этого пакета, сколько раз выдержит Украина удары баллистики", - сказал президент
Зеленский добавил, что говорил с Трампом о глобальных вещах, но также они решили вопрос, "который точно, очень четко соответствует тому, зачем я туда поехал".
"Если я встречаюсь с кем-то, я должен что-то привезти в Украину. Только такой подход во время войны. Другого просто не может быть", - подчеркнул он.
Что предшествовало?
- 22 января на полях саммита в Давосе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером США Дональдом Трампом.
- Президент Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что переговоры были "очень хорошими".
