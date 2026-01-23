Зеленський під час зустрічі з Трампом домовився про пакет ракет PAC-3 для Patriot

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідером США Дональдом Трампом в Давосі (Швейцарія) домовився про пакет ракет PAC-3 для системи Patriot.

Про це голова держави сказав на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві 23 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Деталі

Зеленський відмовився вказати, про яку кількість ракет вдалося домовитися.

"Ми розмовляли вчора з президентом Трампом… Я годину спілкувався з президентом Трампом. І я отримав, не буду казати скільки, ракет PAC-3 для Patriot. Я знаю скільки цих ракет, цього пакету, скільки разів витримає Україна ударів балістики", - сказав президент

Зеленський додав, що говорив з Трампом про глобальні речі, але також вони вирішили питання "яке точно, дуже чітко відповідає, чого я туди поїхав".

"Якщо я зустрічаюсь з кимось, я повинен щось привезти в Україну. Тільки такий підхід під час війни. Іншого просто не може бути", - наголосив він.

Що передувало?

22 січня на полях саміту у Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером США Дональдом Трампом.

Президент Дональд Трамп після зустрічі із Володимиром Зеленським заявив, що переговори були "дуже хорошими".

