Зеленський під час зустрічі з Трампом домовився про пакет ракет PAC-3 для Patriot
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідером США Дональдом Трампом в Давосі (Швейцарія) домовився про пакет ракет PAC-3 для системи Patriot.
Про це голова держави сказав на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві 23 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Деталі
Зеленський відмовився вказати, про яку кількість ракет вдалося домовитися.
"Ми розмовляли вчора з президентом Трампом… Я годину спілкувався з президентом Трампом. І я отримав, не буду казати скільки, ракет PAC-3 для Patriot. Я знаю скільки цих ракет, цього пакету, скільки разів витримає Україна ударів балістики", - сказав президент
Зеленський додав, що говорив з Трампом про глобальні речі, але також вони вирішили питання "яке точно, дуже чітко відповідає, чого я туди поїхав".
"Якщо я зустрічаюсь з кимось, я повинен щось привезти в Україну. Тільки такий підхід під час війни. Іншого просто не може бути", - наголосив він.
Що передувало?
- 22 січня на полях саміту у Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером США Дональдом Трампом.
- Президент Дональд Трамп після зустрічі із Володимиром Зеленським заявив, що переговори були "дуже хорошими".
Під час навчань НАТО Joint Viking на півночі Норвегії у березні 2025 року американські війська зіткнулися із серйозними труднощами в арктичних умовах, що спонукало втрутитися керівників навчань.
Згідно зі https://www.thetimes.com/world/europe/article/greenland-russians-chinese-nato-8q6pvgdx6 статтею The Times, фінські резервісти, які грали роль супротивника НАТО, настільки перевершували США по мобільності і витривалості, що організатори попросили їх "піддаватися".
"Фінам наказали, щоб вони припинили знущатись з американців і бути до них поблажливішими, оскільки це було принизливо і чинило деморалізуючий ефект на американських вояків", - зазначив співрозмовник The Times.
Джерело відзначило, що навчання показали серйозний розрив у підготовці, оскільки скандинави та британці лідирують в Арктиці, а США відстають.