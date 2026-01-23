Зеленский о трехсторонних переговорах в ОАЭ: Обсуждаются параметры окончания войны

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на новых переговорах Украины, России и Соединенных Штатов в Абу-Даби в эти дни обсуждаются условия завершения российской войны.

Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Уже состоялся первый разговор сторон

Зеленский отметил, что уже состоялся разговор между делегациями Киева, Москвы и Вашингтона, и что украинские представители докладывают ему "почти каждый час". Он также отметил, что таких трехсторонних форматов встреч не было давно.

"Говорят о параметрах окончания войны. Сейчас у них должна быть хотя бы часть ответов от России, и главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну, которую сама же и начала. Украинские позиции четкие. Рамки для диалога я определил для нашей делегации", - заявил глава государства.

О выводах говорить рано 

Постоянно украинская делегация на связи с главой государства – Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Завтра к переговорам еще присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба, и представитель ГУР Скибицкий.

В то же время президент подчеркнул, что пока "рано делать выводы" по содержанию переговоров.

"Посмотрим, как пойдет разговор завтра и какими будут результаты. Нужно, чтобы не только Украина хотела закончить эту войну, достичь полной безопасности, –– чтобы и в России похожее желание все-таки родилось", –– резюмировал он.

ПЕРЕКЛАД - обговорюється на яких умовах і в обмін на шо ЗЕ нас здасть

А ТЕ ЩО ЗДАСТЬ ЦЕ ТОЧНО - бо його друзяки уже брали гроші за вторгнення і здачу
23.01.2026 20:15 Ответить
Параметри закінчення війни? Війна України з москалями НЕ ЗАКІНЧИТЬСІ НІКОЛИ!!!! Запам'ятайте це. Можуть змінюватись тільки параметри бойових дій. Рашисти відкрито говорять що бойові дії дипломатів для рашистів більш вигідні ніж бойові дії на фронті. Бо дипломатами рашисти можуть завоювати всю Україну за пару місяців. А на фронті рашисти платять за кожний сантиметр просування мільярдами доларів і тисячами дохлих орків
23.01.2026 20:20 Ответить
Умови припинення війни це реалізація договорняка (у Анкориджі) пуйла і трампа про негайний вивід ЗСУ з Донбасу і приєднання неокупованої частини Донецької області до рашки.

Зеля погодився на на цю капітуляцію.
Згачить жертви та страждання українського народу були марні.
23.01.2026 20:20 Ответить
а можна щоб тебе одного здав - по постійний сморід вже неможливо терпіти?
Зе напав на Европу бо придурок поставив на Трампа в обмін на своє президенство том придурок здасть Українські території і Донбасс
так, підіграв трохи трампу - європа і сама чудово розуміє що без трампа нічого не вийде і мусимо трампу ласкати слух
Ефект БУДАНОВА! На переговори в Абу-Дабі привезли ГЕНЕРАЛА ГРУ замість дипломатів

Стефанишина нa Fox news- -півтори години тому
https://www.youtube.com/watch?v=5g8IoTomt_c

Радикальніший ніж вище на FOX NEWS прогноз від військового експерта Черника - схоже на те йде? й на те, що вже прийшло?
Так що ти пропонуєш дебіл позавчора створений? Капітулювати перед російськими фашистами?
Как только по твоєй параше нанесут пару ядерньіх ударов война сразу прекратится.
Закінчаться голодомором, як у 33 році, після окупації України рашкою.
Окупанти ніколи не закінчать знищення українців, після підписання капітуляції зеленським.
Звідки ти знаєш, бо ти рашист оккупант?
Крим чий?
Ніт, лише почнуться. Потім будуть фільтраційні табори, репресії, голодомори, та штурми Варшави: з держаками від лопат та чеченськими загородзагонами за спиною. А Ви, мабуть, в школі принесли записку від батьків , тому були звільнені від вивчення історії? Помітно.
Сейчас тебе диванные войска распишу все последствия) Лучше пусть всех убьет зелупа с сырком, чем это сделает НАТО, ....точнее русня )
Рашист, твій господар путін це *****.
Йди молись йому, та не лізь в розмови українців.
Хотєлки путлєра незмінні - мир для України може бути ******* - або дуже ******* - Портніков
Не вірю в ці пепемовини з кацапстаном взагалі !!
закінчиться все обманом і здачею украінських територій
кацапам !
Зеля успішно справляється з цим і з війною- 300 н.п за 25 рік. Десятки тисяч загиблих і поранених. З чого ви взяли що як буде війна не буде здача територій. Бангладеш тут кулеби побудують як всіх перебють.
"...обговорюються умови завершення російської війни..." - а я думав буданга умови обговорює, як каву в Криму випити...
Минські Угоди 3
Думаю намного гирши
Подробности узнаем, когда обьявят эвакуацию. И то не факт.
зупинки, можливо. закінчення, нереально
тобто, після важких боїв! після загибелі великої кількості побратимів 7 корпус дшв добровільно вийде з покровська?
та, вийде без бою з краматорська слов'янська?
Так що це буде- закінчення війни на умовах, чи перемога? Так не пахне перемогою, але краще так.
