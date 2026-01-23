Зеленский о трехсторонних переговорах в ОАЭ: Обсуждаются параметры окончания войны

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на новых переговорах Украины, России и Соединенных Штатов в Абу-Даби в эти дни обсуждаются условия завершения российской войны.

Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Уже состоялся первый разговор сторон

Зеленский отметил, что уже состоялся разговор между делегациями Киева, Москвы и Вашингтона, и что украинские представители докладывают ему "почти каждый час". Он также отметил, что таких трехсторонних форматов встреч не было давно.

"Говорят о параметрах окончания войны. Сейчас у них должна быть хотя бы часть ответов от России, и главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну, которую сама же и начала. Украинские позиции четкие. Рамки для диалога я определил для нашей делегации", - заявил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работа над аспектами мирных переговоров продвигается успешно. Ждем ответа РФ, - фон дер Ляйен

О выводах говорить рано

Постоянно украинская делегация на связи с главой государства – Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Завтра к переговорам еще присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба, и представитель ГУР Скибицкий.

В то же время президент подчеркнул, что пока "рано делать выводы" по содержанию переговоров.

"Посмотрим, как пойдет разговор завтра и какими будут результаты. Нужно, чтобы не только Украина хотела закончить эту войну, достичь полной безопасности, –– чтобы и в России похожее желание все-таки родилось", –– резюмировал он.

Читайте также: Зеленский во время встречи с Трампом договорился о пакете ракет PAC-3 для Patriot