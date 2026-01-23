Зеленский о трехсторонних переговорах в ОАЭ: Обсуждаются параметры окончания войны
Президент Владимир Зеленский рассказал, что на новых переговорах Украины, России и Соединенных Штатов в Абу-Даби в эти дни обсуждаются условия завершения российской войны.
Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.
Уже состоялся первый разговор сторон
Зеленский отметил, что уже состоялся разговор между делегациями Киева, Москвы и Вашингтона, и что украинские представители докладывают ему "почти каждый час". Он также отметил, что таких трехсторонних форматов встреч не было давно.
"Говорят о параметрах окончания войны. Сейчас у них должна быть хотя бы часть ответов от России, и главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну, которую сама же и начала. Украинские позиции четкие. Рамки для диалога я определил для нашей делегации", - заявил глава государства.
О выводах говорить рано
Постоянно украинская делегация на связи с главой государства – Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Завтра к переговорам еще присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба, и представитель ГУР Скибицкий.
В то же время президент подчеркнул, что пока "рано делать выводы" по содержанию переговоров.
"Посмотрим, как пойдет разговор завтра и какими будут результаты. Нужно, чтобы не только Украина хотела закончить эту войну, достичь полной безопасности, –– чтобы и в России похожее желание все-таки родилось", –– резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ТЕ ЩО ЗДАСТЬ ЦЕ ТОЧНО - бо його друзяки уже брали гроші за вторгнення і здачу
Стефанишина нa Fox news- -півтори години тому
Радикальніший ніж вище на FOX NEWS прогноз від військового експерта Черника - схоже на те йде? й на те, що вже прийшло?
Зеля погодився на на цю капітуляцію.
Згачить жертви та страждання українського народу були марні.
Окупанти ніколи не закінчать знищення українців, після підписання капітуляції зеленським.
Йди молись йому, та не лізь в розмови українців.
закінчиться все обманом і здачею украінських територій
кацапам !
та, вийде без бою з краматорська слов'янська?