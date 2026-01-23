Зеленський про тристоронні перемовини в ОАЕ: Обговорюються параметри закінчення війни

Президент Володимир Зеленський розповів, що на нових переговорах України, Росії та Сполучених Штатів в Абу-Дабі цими днями обговорюються умови завершення російської війни.

Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Уже відбулася перша розмова сторін

Зеленський зазначив, що вже була розмова між делегаціями Києва, Москви та Вашингтону, і що українські представники доповідають йому "майже щогодини". Він також зауважив, що таких тристоронніх форматів зустрічей не було давно.

"Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації", - заявив глава держави.

Про висновки зарано говорити

Постійно українська делегація на зв’язку з головою держави –– Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Скібіцький.

Водночас президент наголосив, що наразі "зарано робити висновки" по змісту перемовин.

"Ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати. Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, –– щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося", - резюмував він.

