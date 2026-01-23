Зеленський про тристоронні перемовини в ОАЕ: Обговорюються параметри закінчення війни

Президент Володимир Зеленський розповів, що на нових переговорах України, Росії та Сполучених Штатів в Абу-Дабі цими днями обговорюються умови завершення російської війни.

Уже відбулася перша розмова сторін

Зеленський зазначив, що вже була розмова між делегаціями Києва, Москви та Вашингтону, і що українські представники доповідають йому "майже щогодини". Він також зауважив, що таких тристоронніх форматів зустрічей не було давно.

"Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації", - заявив глава держави.

Про висновки зарано говорити 

Постійно українська делегація на зв’язку з головою держави –– Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Скібіцький.

Водночас президент наголосив, що наразі "зарано робити висновки" по змісту перемовин.

"Ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати. Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, –– щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося", - резюмував він.

Зеленський Володимир ОАЕ звернення перемовини
Топ коментарі
ПЕРЕКЛАД - обговорюється на яких умовах і в обмін на шо ЗЕ нас здасть

А ТЕ ЩО ЗДАСТЬ ЦЕ ТОЧНО - бо його друзяки уже брали гроші за вторгнення і здачу
23.01.2026 20:15 Відповісти
Параметри закінчення війни? Війна України з москалями НЕ ЗАКІНЧИТЬСІ НІКОЛИ!!!! Запам'ятайте це. Можуть змінюватись тільки параметри бойових дій. Рашисти відкрито говорять що бойові дії дипломатів для рашистів більш вигідні ніж бойові дії на фронті. Бо дипломатами рашисти можуть завоювати всю Україну за пару місяців. А на фронті рашисти платять за кожний сантиметр просування мільярдами доларів і тисячами дохлих орків
23.01.2026 20:20 Відповісти
Умови припинення війни це реалізація договорняка (у Анкориджі) пуйла і трампа про негайний вивід ЗСУ з Донбасу і приєднання неокупованої частини Донецької області до рашки.

Зеля погодився на на цю капітуляцію.
Згачить жертви та страждання українського народу були марні.
23.01.2026 20:20 Відповісти
23.01.2026 20:15 Відповісти
а можна щоб тебе одного здав - по постійний сморід вже неможливо терпіти?
23.01.2026 20:40 Відповісти
Зе напав на Европу бо придурок поставив на Трампа в обмін на своє президенство том придурок здасть Українські території і Донбасс
23.01.2026 23:22 Відповісти
так, підіграв трохи трампу - європа і сама чудово розуміє що без трампа нічого не вийде і мусимо трампу ласкати слух
24.01.2026 08:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HF3ixXAZnoY https://www.youtube.com/watch?v=Ефект БУДАНОВА! На переговори в Абу-Дабі привезли ГЕНЕРАЛА ГРУ замість дипломатів

Стефанишина нa Fox news- -півтори години тому
23.01.2026 20:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5g8IoTomt_c

Радикальніший ніж вище на FOX NEWS прогноз від військового експерта Черника - схоже на те йде? й на те, що вже прийшло?
23.01.2026 20:22 Відповісти
23.01.2026 20:20 Відповісти
Так що ти пропонуєш дебіл позавчора створений? Капітулювати перед російськими фашистами?
23.01.2026 21:30 Відповісти
Как только по твоєй параше нанесут пару ядерньіх ударов война сразу прекратится.
23.01.2026 21:23 Відповісти
23.01.2026 20:20 Відповісти
Закінчаться голодомором, як у 33 році, після окупації України рашкою.
Окупанти ніколи не закінчать знищення українців, після підписання капітуляції зеленським.
23.01.2026 20:32 Відповісти
Звідки ти знаєш, бо ти рашист оккупант?
23.01.2026 21:20 Відповісти
Крим чий?
23.01.2026 21:24 Відповісти
Ніт, лише почнуться. Потім будуть фільтраційні табори, репресії, голодомори, та штурми Варшави: з держаками від лопат та чеченськими загородзагонами за спиною. А Ви, мабуть, в школі принесли записку від батьків , тому були звільнені від вивчення історії? Помітно.
23.01.2026 20:36 Відповісти
Сейчас тебе диванные войска распишу все последствия) Лучше пусть всех убьет зелупа с сырком, чем это сделает НАТО, ....точнее русня )
23.01.2026 20:49 Відповісти
Рашист, твій господар путін це *****.
Йди молись йому, та не лізь в розмови українців.
23.01.2026 21:18 Відповісти
Хотєлки путлєра незмінні - мир для України може бути ******* - або дуже ******* - Портніков
23.01.2026 20:21 Відповісти
Не вірю в ці пепемовини з кацапстаном взагалі !!
закінчиться все обманом і здачею украінських територій
кацапам !
23.01.2026 20:26 Відповісти
Зеля успішно справляється з цим і з війною- 300 н.п за 25 рік. Десятки тисяч загиблих і поранених. З чого ви взяли що як буде війна не буде здача територій. Бангладеш тут кулеби побудують як всіх перебють.
23.01.2026 20:51 Відповісти
"...обговорюються умови завершення російської війни..." - а я думав буданга умови обговорює, як каву в Криму випити...
23.01.2026 20:26 Відповісти
23.01.2026 20:31 Відповісти
Минські Угоди 3
23.01.2026 20:49 Відповісти
Думаю намного гирши
23.01.2026 21:25 Відповісти
Подробности узнаем, когда обьявят эвакуацию. И то не факт.
23.01.2026 20:59 Відповісти
зупинки, можливо. закінчення, нереально
23.01.2026 21:27 Відповісти
тобто, після важких боїв! після загибелі великої кількості побратимів 7 корпус дшв добровільно вийде з покровська?
та, вийде без бою з краматорська слов'янська?
23.01.2026 21:27 Відповісти
Так що це буде- закінчення війни на умовах, чи перемога? Так не пахне перемогою, але краще так.
24.01.2026 07:03 Відповісти
 
 