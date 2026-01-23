Робота над аспектами мирних переговорів просувається успішно. Чекаємо на відповідь РФ, - фон дер Ляєн

Робота над пакетами безпеки та процвітання України просувається успішно. Тепер очікується відповідь від Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповіла президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після завершення позачергового засідання Європейської ради, скликаної через дії президента США Дональда Трампа стосовно країн Європейського Союзу.

Фон дер Ляєн зазначила, що питання підтримки України також було предметом обговорення лідерів під час цього засідання.

Чекаємо на відповідь РФ

"Робота над пакетами безпеки та процвітання або аспектами мирних переговорів також просувається успішно. Як ви знаєте, гарантії безпеки, які ми обговорювали, серед іншого, на зустрічі в Парижі 6 січня, принесли хороший прогрес. І тепер ми чекаємо на відповідь Росії", - розповіла вона.

Переговорники "близькі до угоди" зі США та Україною

За словами фон дер Ляєн, переговорники "близькі до угоди зі Сполученими Штатами та Україною щодо єдиної системи забезпечення процвітання".

"Виглядає так, як ми можемо підвищити процвітання України, як тільки буде досягнуто припинення вогню або миру. І дозвольте мені поділитися деякими деталями цього єдиного документа", - зазначила вона.

Про що йдеться?

Президентка Європейської комісії розповіла, що мова йде про "єдиний документ, що представляє колективне бачення українців, американців та Європи щодо повоєнного майбутнього України".

"Він фактично спирається на роботу Світового банку з оцінки потреб і пропонує відповідь, яка побудована навколо п'яти різних стовпів", - розповіла фон дер Ляєн.

Першим напрямком вона назвала це підвищення продуктивності шляхом проведення реформ, сприятливих для бізнесу, та посилення ринкової конкуренції.

Другий напрямок спрямований на прискорення інтеграції України до єдиного ринку ЄС шляхом реформ у ключових секторах економіки.

Третій напрямок - це значне збільшення інвестицій. І тут інвестиційна структура для України, частина Ukraine facility, вже діє. Ми можемо використовувати структури, які ми вже побудували з початку війни. Досі це був основний інвестиційний інструмент ЄС для країни, і він явно дає результати.

Четвертий напрямок, за словами фон дер Ляєн, стосується посилення координації донорів, оскільки "нам потрібні не лише державні кошти, а й приватні інвестиції".

"І тут у нас також є надійна та перевірена структура, яка вже існує через платформу донорів для України. Ця платформа донорів об’єднує країни G7, Європейську Комісію, Україну та інших партнерів. І нарешті, щоб доповнити все це заради процвітання України, п'ятий стовп стосується фундаментальних реформ, що є передумовою. Це означає зміцнення верховенства права, активізацію антикорупційних зусиль та модернізацію державного управління, оскільки саме так ми можемо побудувати довіру та довіру наших партнерів, а довіра інвесторів має першочергове значення. Тож ця угода щодо рамкової програми процвітання є дуже важливою віхою", - наголосила президентка Єврокомісії.

Президентка Європейської комісії констатувала, що зараз ЄС "активно готує майбутнє України як сучасної суверенної та вільної країни".

"Це потужний сигнал нашому хороброму сусіду та партнеру у скрутний час", - додала фон дер Ляєн.

Підтримка енергетики України

Крім того, фон дер Ляєн повідомила, що у світлі атак РФ на цивільну та енергетичну інфраструктуру, ЄС подвоює підтримку України.

"Цього тижня ми розгортаємо 447 аварійних генераторів, загальна кількість яких становить 3,7 млн, для відновлення електропостачання лікарень, притулків та критично важливих служб", - додала вона.