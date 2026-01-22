ЄС виділив перші 10 млн євро на Спецтрибунал для керівництва РФ, - Каллас
Європейський Союз виділив перші 10 мільйонів євро для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
Про це сьогодні, 22 січня, повідомила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.
Перший внесок
"Сьогодні ЄС виділив перші 10 мільйонів для створення нового Спецтрибунал – для притягнення до відповідальності керівництва Росії за роль у війні Москви проти України. Російське керівництво відповідальне за цю війну і має бути притягнене до відповідальності. Безкарності бути не може", – зазначила Каллас.
Також вона повідомила про підписання відповідної угоди з Радою Європи.
Що передувало?
Сьогодні під час виступу на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа досі не досягла реального прогресу у створенні Спецтрибуналу за злочин російської агресії проти України.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
- 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
- У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
- Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
- 25 червня, президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
- Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
- 1 липня президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Верховна Рада 15 липня ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
