ЄС виділив перші 10 млн євро на Спецтрибунал для керівництва РФ, - Каллас

Європейський Союз виділив перші 10 мільйонів євро для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це сьогодні, 22 січня, повідомила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

Перший внесок

"Сьогодні ЄС виділив перші 10 мільйонів для створення нового Спецтрибунал – для притягнення до відповідальності керівництва Росії за роль у війні Москви проти України. Російське керівництво відповідальне за цю війну і має бути притягнене до відповідальності. Безкарності бути не може", – зазначила Каллас.

Також вона повідомила про підписання відповідної угоди з Радою Європи.

Що передувало?

Сьогодні під час виступу на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа досі не досягла реального прогресу у створенні Спецтрибуналу за злочин російської агресії проти України.

