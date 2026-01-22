ЕС выделил первые 10 млн евро на Спецтрибунал для руководства РФ, - Каллас
Европейский Союз выделил первые 10 миллионов евро для создания Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Об этом сегодня, 22 января, сообщила главный дипломат ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ.
Первый взнос
"Сегодня ЕС выделил первые 10 миллионов для создания нового Спецтрибунала – для привлечения к ответственности руководства России за роль в войне Москвы против Украины. Российское руководство ответственно за эту войну и должно быть привлечено к ответственности. Безнаказанности быть не может", – отметила Каллас.
Также она сообщила о подписании соответствующего соглашения с Советом Европы.
Что предшествовало?
Сегодня во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа до сих пор не достигла реального прогресса в создании Спецтрибунала за преступление российской агрессии против Украины.
Спецтрибунал по преступлениям России
- 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
- В апреле высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией по наказанию преступления агрессии против Украины.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
- Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
- 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
- Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
- 1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Верховная Рада 15 июля ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
