ЕС выделил первые 10 млн евро на Спецтрибунал для руководства РФ, - Каллас

Каллас о Спецтрибунале для РФ

Европейский Союз выделил первые 10 миллионов евро для создания Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сегодня, 22 января, сообщила главный дипломат ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

Первый взнос

"Сегодня ЕС выделил первые 10 миллионов для создания нового Спецтрибунала – для привлечения к ответственности руководства России за роль в войне Москвы против Украины. Российское руководство ответственно за эту войну и должно быть привлечено к ответственности. Безнаказанности быть не может", – отметила Каллас.

Читайте также: ЕС хочет ускорить создание "трибунала для Путина": Должна быть полная ответственность за преступления, - Еврокомиссия

Также она сообщила о подписании соответствующего соглашения с Советом Европы.

Каллас о Спецтрибунале для РФ

Что предшествовало?

Сегодня во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа до сих пор не достигла реального прогресса в создании Спецтрибунала за преступление российской агрессии против Украины.

Читайте: Финансирование Спецтрибунала по агрессии РФ под угрозой из-за позиции США, - Euronews

Спецтрибунал по преступлениям России

  • 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
  • В апреле высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией по наказанию преступления агрессии против Украины.
  • Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
  • Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
  • 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
  • Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
  • 1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
  • Верховная Рада 15 июля ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

10 лямів набрати самокатів, на весь кремль вистачить
22.01.2026 21:44 Ответить
10 лямів на трибунал для орків? Ви що їх в золотих клітках будете тримати і чорною ікрою кормити? Краще віддайте ці гроші для ЗСУ а орками займуться наші спецслужби які подарять їм по пейджеру чи самокату
22.01.2026 21:46 Ответить
22.01.2026 21:52 Ответить
Ух , трибунал над нацистами. Это будет событие 21 века
23.01.2026 04:55 Ответить
Дуже схоже, що Путін всрався....
23.01.2026 06:00 Ответить
 
 