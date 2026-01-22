ЕС выделил первые 10 млн евро на Спецтрибунал для руководства РФ, - Каллас

Европейский Союз выделил первые 10 миллионов евро для создания Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сегодня, 22 января, сообщила главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Первый взнос

"Сегодня ЕС выделил первые 10 миллионов для создания нового Спецтрибунала – для привлечения к ответственности руководства России за роль в войне Москвы против Украины. Российское руководство ответственно за эту войну и должно быть привлечено к ответственности. Безнаказанности быть не может", – отметила Каллас.

Также она сообщила о подписании соответствующего соглашения с Советом Европы.

Что предшествовало?

Сегодня во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа до сих пор не достигла реального прогресса в создании Спецтрибунала за преступление российской агрессии против Украины.

Спецтрибунал по преступлениям России