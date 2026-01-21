ЄС підтримуватиме Україну доти, доки не буде встановлено справедливий мир, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну, доки не буде встановлено справедливий мир.

Глава Єврокомісії зазначила, що на останньому засіданні Європейської Ради ухвалили рішення спільно зібрати 90 млрд євро для України, щоб забезпечити як цивільні, так і військові потреби. Фон дер Ляєн наголосила, що цей пакет свідчить про непохитну відданість і солідарність Європи.

Вона підкреслила, що питання України має вирішальне значення для безпеки та незалежності всієї Європи, тому континент має залишатися зосередженим на підтримці країни.

Зокрема, президентка Єврокомісії відзначила, що минуло майже чотири роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і попри дипломатичні зусилля та переговори, атаки з боку РФ продовжуються.

Фон дер Ляєн зазначила, що через швидкі глобальні зміни Європі доводиться відходити від звичної обережності у сфері безпеки. Вона нагадала, що подібні кроки вже приймалися під час енергетичної кризи та відновлення після пандемії, а нині такі рішення потрібні у питаннях оборони та підтримки України.

