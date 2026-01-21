ЄС підтримуватиме Україну доти, доки не буде встановлено справедливий мир, - фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну, доки не буде встановлено справедливий мир.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Глава Єврокомісії зазначила, що на останньому засіданні Європейської Ради ухвалили рішення спільно зібрати 90 млрд євро для України, щоб забезпечити як цивільні, так і військові потреби. Фон дер Ляєн наголосила, що цей пакет свідчить про непохитну відданість і солідарність Європи.

Вона підкреслила, що питання України має вирішальне значення для безпеки та незалежності всієї Європи, тому континент має залишатися зосередженим на підтримці країни.

Зокрема, президентка Єврокомісії відзначила, що минуло майже чотири роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і попри дипломатичні зусилля та переговори, атаки з боку РФ продовжуються.

Фон дер Ляєн зазначила, що через швидкі глобальні зміни Європі доводиться відходити від звичної обережності у сфері безпеки. Вона нагадала, що подібні кроки вже приймалися під час енергетичної кризи та відновлення після пандемії, а нині такі рішення потрібні у питаннях оборони та підтримки України.

21.01.2026 14:13 Відповісти
21.01.2026 14:14 Відповісти
Тобто, до розвалу Великокацапії на улуси? Бо справедливий мир можливий виключно у цьому випадку.
21.01.2026 14:13 Відповісти
Знать бы еще, шо оно за "справедливый мир", о котором бубнят от фон дер Зегевары до Ляен. Но все збс.
21.01.2026 14:13 Відповісти
Що вийде - те і буде важатись "справедливим миром".
21.01.2026 15:07 Відповісти
відчиняйте шампанське.
але, спочатку відбийте гренландію, бо крим свого часу ви просрали!
21.01.2026 14:14 Відповісти
З такою підтримкою війна ніколи не закінчиться
21.01.2026 14:14 Відповісти
Де нові санкціє Євросоюзу на агресора та окупанта?
Де офіційне документальне визнання того, що касапи і ***** - терористи?
Де санкції на тих відщепенців з ЄС (зокрема, на Орбана, Фіцо і Бабіша), які відмовою допомагати Україні запрошують ***** нападати на інші країни Євросоюзу?
21.01.2026 14:19 Відповісти
Камень на камень, кирпич на кирпич---- сегодня издохнет владимир ильич! Из давнего.
21.01.2026 14:21 Відповісти
Справедливий для кого? Для жертви агресії, чи для ХЗ кого? А кожного своє бачення справедливості. Для кацапів справедливість, це коли нас винищать до останнього, і обісруть наші сплюндровані будинки. І для Трампа інша справедливість. Йому насрать на все, аби заробив гроші, облизування, і повбивав своїх опонентів.
21.01.2026 14:40 Відповісти
ЄС підтримуватиме Україну доти, доки не буде встановлено справедливий мир Те про що я і казав. Як тільки Зеля підпише ''мірну угоду'' чи як там її ще, то більше Україна не отримає нічого від Європи. Зброї тим більше ніхто нам не дасть. Зате з Сосії знімуть санкції і ***** почне величезними темпами і об'ємами закупляти зброю з усього світу. Може Тромб даже ***** Тамагавки і Петріоти продасть, ще й скаже що це заради стабільного миру
21.01.2026 14:42 Відповісти
Якщо і буде "угода" тоді будуть прописані гарантії і обовязки.
І можеш не нервувати, Європа буде підтримивути, щоб війна далі території України нікуди не вилізла
21.01.2026 14:45 Відповісти
Ага. Ключове слово, щоб війна нікуди з України не вилізла. Європа буде підтримувати нас за руки. Щоб не порушували мірну угоду. Вже проходили це. Я на таку херню не поведусь ніколи.
21.01.2026 14:48 Відповісти
як би там не було ,але це єдина політикиня ,яка не зраджує свою совість , фон дер Ляєн сильний дипломат та красива жинка ❤️ 🇪🇺 ...
21.01.2026 15:51 Відповісти
Крітерії справедливого миру від ціх ліцемірів будь ласка в студію.
А насправді ще пару років потикаются з цією мантрою "справедливий мир" як колись з кордони 91-го і видумають нову
21.01.2026 16:27 Відповісти
 
 