ЕС будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет установлен справедливый мир, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет и в дальнейшем поддерживать Украину, пока не будет установлен справедливый мир.

Глава Еврокомиссии отметила, что на последнем заседании Европейского Совета было принято решение совместно собрать 90 млрд евро для Украины, чтобы обеспечить как гражданские, так и военные нужды. Фон дер Ляйен подчеркнула, что этот пакет свидетельствует о непоколебимой преданности и солидарности Европы.

Она подчеркнула, что вопрос Украины имеет решающее значение для безопасности и независимости всей Европы, поэтому континент должен оставаться сосредоточенным на поддержке страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Форум в Давосе: Фон дер Ляйен обсудила с Конгрессом США мир в Украине

В частности, президент Еврокомиссии отметила, что прошло почти четыре года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, и несмотря на дипломатические усилия и переговоры, атаки со стороны РФ продолжаются.

Фон дер Ляйен отметила, что из-за быстрых глобальных изменений Европе приходится отходить от привычной осторожности в сфере безопасности. Она напомнила, что подобные шаги уже принимались во время энергетического кризиса и восстановления после пандемии, а сейчас такие решения нужны в вопросах обороны и поддержки Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никакие запугивания или угрозы не повлияют на нас: европейские лидеры отреагировали на пошлины Трампа из-за Гренландии