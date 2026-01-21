762 13

ЕС будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет установлен справедливый мир, - фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет и в дальнейшем поддерживать Украину, пока не будет установлен справедливый мир.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Глава Еврокомиссии отметила, что на последнем заседании Европейского Совета было принято решение совместно собрать 90 млрд евро для Украины, чтобы обеспечить как гражданские, так и военные нужды. Фон дер Ляйен подчеркнула, что этот пакет свидетельствует о непоколебимой преданности и солидарности Европы.

Она подчеркнула, что вопрос Украины имеет решающее значение для безопасности и независимости всей Европы, поэтому континент должен оставаться сосредоточенным на поддержке страны.

В частности, президент Еврокомиссии отметила, что прошло почти четыре года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, и несмотря на дипломатические усилия и переговоры, атаки со стороны РФ продолжаются.

Фон дер Ляйен отметила, что из-за быстрых глобальных изменений Европе приходится отходить от привычной осторожности в сфере безопасности. Она напомнила, что подобные шаги уже принимались во время энергетического кризиса и восстановления после пандемии, а сейчас такие решения нужны в вопросах обороны и поддержки Украины.

21.01.2026 14:13 Ответить
21.01.2026 14:14 Ответить
Тобто, до розвалу Великокацапії на улуси? Бо справедливий мир можливий виключно у цьому випадку.
21.01.2026 14:13 Ответить
Знать бы еще, шо оно за "справедливый мир", о котором бубнят от фон дер Зегевары до Ляен. Но все збс.
21.01.2026 14:13 Ответить
Що вийде - те і буде важатись "справедливим миром".
21.01.2026 15:07 Ответить
відчиняйте шампанське.
але, спочатку відбийте гренландію, бо крим свого часу ви просрали!
21.01.2026 14:14 Ответить
З такою підтримкою війна ніколи не закінчиться
21.01.2026 14:14 Ответить
Де нові санкціє Євросоюзу на агресора та окупанта?
Де офіційне документальне визнання того, що касапи і ***** - терористи?
Де санкції на тих відщепенців з ЄС (зокрема, на Орбана, Фіцо і Бабіша), які відмовою допомагати Україні запрошують ***** нападати на інші країни Євросоюзу?
21.01.2026 14:19 Ответить
Камень на камень, кирпич на кирпич---- сегодня издохнет владимир ильич! Из давнего.
21.01.2026 14:21 Ответить
Справедливий для кого? Для жертви агресії, чи для ХЗ кого? А кожного своє бачення справедливості. Для кацапів справедливість, це коли нас винищать до останнього, і обісруть наші сплюндровані будинки. І для Трампа інша справедливість. Йому насрать на все, аби заробив гроші, облизування, і повбивав своїх опонентів.
21.01.2026 14:40 Ответить
ЄС підтримуватиме Україну доти, доки не буде встановлено справедливий мир Те про що я і казав. Як тільки Зеля підпише ''мірну угоду'' чи як там її ще, то більше Україна не отримає нічого від Європи. Зброї тим більше ніхто нам не дасть. Зате з Сосії знімуть санкції і ***** почне величезними темпами і об'ємами закупляти зброю з усього світу. Може Тромб даже ***** Тамагавки і Петріоти продасть, ще й скаже що це заради стабільного миру
21.01.2026 14:42 Ответить
Якщо і буде "угода" тоді будуть прописані гарантії і обовязки.
І можеш не нервувати, Європа буде підтримивути, щоб війна далі території України нікуди не вилізла
21.01.2026 14:45 Ответить
Ага. Ключове слово, щоб війна нікуди з України не вилізла. Європа буде підтримувати нас за руки. Щоб не порушували мірну угоду. Вже проходили це. Я на таку херню не поведусь ніколи.
21.01.2026 14:48 Ответить
як би там не було ,але це єдина політикиня ,яка не зраджує свою совість , фон дер Ляєн сильний дипломат та красива жинка ❤️ 🇪🇺 ...
21.01.2026 15:51 Ответить
Крітерії справедливого миру від ціх ліцемірів будь ласка в студію.
А насправді ще пару років потикаются з цією мантрою "справедливий мир" як колись з кордони 91-го і видумають нову
21.01.2026 16:27 Ответить
 
 