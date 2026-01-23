Работа над аспектами мирных переговоров продвигается успешно. Ждем ответа РФ, - фон дер Ляйен

Работа над пакетами безопасности и процветания Украины продвигается успешно. Теперь ожидается ответ от России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после завершения внеочередного заседания Европейского совета, созванного из-за действий президента США Дональда Трампа в отношении стран Европейского Союза.

Фон дер Ляйен отметила, что вопрос поддержки Украины также был предметом обсуждения лидеров во время этого заседания.

Ждем ответа РФ

"Работа над пакетами безопасности и процветания или аспектами мирных переговоров также продвигается успешно. Как вы знаете, гарантии безопасности, которые мы обсуждали, среди прочего, на встрече в Париже 6 января, принесли хороший прогресс. И теперь мы ждем ответа России", - рассказала она.

Переговорщики "близки к соглашению" с США и Украиной

По словам фон дер Ляйен, переговорщики "близки к соглашению с Соединенными Штатами и Украиной о единой системе обеспечения процветания".

"Выглядит так, как мы можем повысить процветание Украины, как только будет достигнуто прекращение огня или мир. И позвольте мне поделиться некоторыми деталями этого единого документа", - отметила она.

О чем идет речь?

Президент Европейской комиссии рассказала, что речь идет о "едином документе, представляющем коллективное видение украинцев, американцев и Европы относительно послевоенного будущего Украины".

"Он фактически опирается на работу Всемирного банка по оценке потребностей и предлагает ответ, который построен вокруг пяти различных столпов", - рассказала фон дер Ляйен.

Первым направлением она назвала повышение производительности путем проведения реформ, благоприятных для бизнеса, и усиления рыночной конкуренции.

Второе направление направлено на ускорение интеграции Украины в единый рынок ЕС путем реформ в ключевых секторах экономики.

Третье направление - это значительное увеличение инвестиций. И здесь инвестиционная структура для Украины, часть Ukraine facility, уже действует. Мы можем использовать структуры, которые мы уже построили с начала войны. До сих пор это был основной инвестиционный инструмент ЕС для страны, и он явно дает результаты.

Четвертое направление, по словам фон дер Ляйен, касается усиления координации доноров, поскольку "нам нужны не только государственные средства, но и частные инвестиции".

"И здесь у нас также есть надежная и проверенная структура, которая уже существует через платформу доноров для Украины. Эта платформа доноров объединяет страны G7, Европейскую Комиссию, Украину и других партнеров. И наконец, чтобы дополнить все это ради процветания Украины, пятый столб касается фундаментальных реформ, которые являются предпосылкой. Это означает укрепление верховенства права, активизацию антикоррупционных усилий и модернизацию государственного управления, поскольку именно так мы можем построить доверие и уверенность наших партнеров, а доверие инвесторов имеет первостепенное значение. Поэтому это соглашение о рамочной программе процветания является очень важной вехой", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Президент Европейской комиссии констатировала, что сейчас ЕС "активно готовит будущее Украины как современной суверенной и свободной страны".

"Это мощный сигнал нашему храброму соседу и партнеру в трудное время", - добавила фон дер Ляйен.

Поддержка энергетики Украины

Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что в свете атак РФ на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, ЕС удваивает поддержку Украины.

"На этой неделе мы разворачиваем 447 аварийных генераторов, общее количество которых составляет 3,7 млн, для восстановления электроснабжения больниц, приютов и критически важных служб", - добавила она.